Заяви про солідарність НАТО з Україною – це не «лемент» – Павло Клімкін

Брюссель – Якщо підсумки щодо українського питання на завершених у Брюсселі зустрічах дипломатів НАТО зовні виглядають, як голослівні заяви солідарності, то насправді йдеться про чітку практичну й логічну підтримку України. Так стверджує голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін. Він поінформував альянс про нинішню «повзучу анексію» Донбасу й отримав запевнення у чіткому усвідомленні НАТО щодо викликів, що стоять і перед державами-союзницями, і перед українцями.

Країни-союзниці НАТО, відтоді як Москва взяла курс на використання сили для втілення своїх геополітичних планів, погодили подвійний підхід до Росії: з одного боку, зміцнення альянсу та принцип стримування. Водночас, припинивши військову співпрацю з Москвою, зберігаючи дипломатичні канали відкритими, альянс продовжуватиме надавати підтримку Україні, каже голова цієї військово-політичної організації Єнс Столтенберґ.

«Ми допомагаємо Україні впроваджувати реформи і, що важливо, боротися з корупцією. Сучасна, з добрим функціонуванням Україна допомагає створенню більш стійкої держави й допомагає краще протистояти зовнішньому вторгненню», – каже керівник НАТО.

«Ми там тренуємо, допомагаємо із налагодженням командного контролю, допомагаємо українцям через різні трастфонди. Однак у самого союзу НАТО немає зброї, тож її надають його члени, а не НАТО», – пояснює Столтенберґ те, що не в його силах ухвалювати рішення щодо летального озброєння для України.

На сході йде «повзуча анексія» – Клімкін

Запевнення у підтримці з боку НАТО тільки зовні виглядають як «лементування», але на практиці все не так, каже міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Те, що відбувається, є повзучою анексією: визнання сепаратистських паспортів, обіг рубля на окупованих територіях і риторика щодо «окремої донбаської нації». Все це тому, що Росія усвідомила, що дестабілізацією Донбасу Україну не подолати. Тож ми обговорили політичну підтримку, всеосяжний пакет допомоги НАТО Україні, низка країн сьогодні пообіцяла до нього свої внески. Тож це – практичні речі, інакше немає сенсу збиратися разом для «лементування».

Власне, через 6 трастових фондів Україна вже отримала 35 мільйонів євро, зокрема, на тренінги та дорадчу допомогу для понад 2 тисяч українських військових і цивільних. Столтенберґ звернув увагу на те, що саме 31 березня у Харкові був відкритий центр реабілітації для допомоги пораненим військовим, а низка держав-союзниць, зокрема Словаччина, пообіцяли допомогти із подоланням наслідків пожежі на військових складах на Харківщині.

Боротьба за Україну насамперед ведеться всередині держави ­– Лайчак

«Дуже потужний сигнал підтримки» спільно з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном був нині надісланий Києву, каже в інтерв’ю Радіо Свобода Мирослав Лайчак, міністр закордонних справ Словаччини.

Ми засвідчили чітке розуміння викликів, що стоять перед Україною, та дуже наполягали на повній реалізації Мінських угод

«Ми засвідчили чітке розуміння викликів, що стоять перед Україною, та дуже наполягали на повній реалізації Мінських угод, – каже він. – Ми заявили, що боротьба за Україну точиться всередині держави, а не зовні. І, так би мовити, «зброєю» цієї битви є перетворення України на сильну, впевнену в собі, успішну державу, де поважається право та є чіткі результати боротьби з корупцією».

Словацький міністр додає, що його держава продовжуватиме бути основною країною-партнером у сфері розмінувань та знешкодження в Україні вибухових засобів. Словацька та українські військові академії дуже тісно співпрацюють, тож Братислава докладе зусиль до підготовки офіцерів України.

Водночас головним лейтмотивом нинішніх консультацій в НАТО на рівні голів закордонних відомств стало слово «витрати». Зокрема, держсекретар США Рекс Тіллерсон вже під час перших годин переговорів попередив союзників по НАТО, що вони повинні будуть протягом двох місяців – до травневого саміту НАТО – створити плани із виконання фінансових зобов’язань, а саме інвестування 2 відсотків ВВП на оборону й безпеку. За словами Тіллерсона, Вашингтон витрачає «непропорційно велику частку» на оборону, порівняно з рештою 27 партнерів, і що він очікує дій з їхнього боку до прибуття президента США Дональда Трампа на зустріч з іншими лідерами альянсу 25 травня.