В інтересах США підтримувати Україну – Клімкін

Голова МЗС України Павло Клімкін заявляє, що підтримка Вашингтоном Києва у боротьбі проти російської агресії є в інтересах США.

«Майбутня безпекова підтримка США допоможе Україні у боротьбі з російською агресією. Це також в інтересах США підтримати Україну у цій боротьбі. Сьогодні я знову наголосив про це Рексу Тіллерсону», – сказав Клімкін 31 березня на прес-конференції після зустрічі комісії Україна-НАТО, яка проходила у Брюсселі у рамках зустрічі голів МЗС країн-НАТО.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон запевнив союзників у прихильності Сполучених Штатів всім колишнім домовленостям і в здатності НАТО захистити себе – в тому числі від російської агресії. Виступаючи у п’ятницю у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного союзу, Тіллерсон наголосив на необхідності обговорити спільну позицію в зв’язку з агресією Росії в Україні.

Рекс Тіллерсон вперше бере участь у засіданні міністрів країн НАТО як держсекретар США.

Зустріч міністрів є підготовкою до призначеного на 25 травня саміту НАТО, який планує відвідати президент США Дональд Трамп. Раніше багатьох союзників США по НАТО стурбували передвиборчі заяви Трампа, який називав альянс «застарілим» і висловлював бажання мати тісніші відносини з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 30 березня відкинув побоювання, що Трамп не настільки відданий питанням трансатлантичної безпеки, як його попередники.