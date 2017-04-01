У Луганській обласній ВЦА називають абсурдом заяви ватажків угруповання «ЛНР» про співпрацю

Угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, і яке діє на окупованій частині Луганщини за підтримки Росії, й далі розвиває тему своєї так званої «гуманітарної програми з возз’єднання народу Донбасу». Представники угруповання повідомляють, що вже почали одноразові виплати до 9 травня ветеранам Другої світової війни з контрольованих українським урядом територій, і що запрошують колективи евакуйованої Луганської філармонії на гастролі до ОРЛО. Також нібито вони сформували групи для «інспекції» екологічно небезпечних підприємств на території більшої частини Луганщини, яка підконтрольна владі України.

На сайті інформагентства «ЛуганськІнформЦентр» (ЛІЦ), що діє на окупованій частині Луганщини, з’явилося повідомлення, що в рамках цієї «гуманітарної програми» «філармонія» угруповання «ЛНР» запрошує артистів на гастролі. Запрошення надіслали нібито до управління культури, національностей та релігій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА). У повідомленні ЛОВЦА називають «так званою».

«В рамках ухваленої керівництвом «Луганської» та «Донецької народних республік» «гуманітарної програми з возз’єднання народу Донбасу» запрошуємо ваш симфонічний оркестр і солістів-вокалістів здійснити гастрольний тур по містах і районах ЛНР у травні 2017 року. Луганська академічна філармонія бере на себе всі витрати, за винятком транспортних», – цитує листа ЛІЦ.

Адамчук: гастролі – лише після звільнення окупованої території

Начальник управління культури, національностей та релігій ЛОВЦА Аліна Адамчук зауважила, що справжня обласна філармонія – це переміщений заклад культури, який у 2014 році переїхав до Сєверодонецька, на територію, підконтрольну українській владі. Але підтвердила, що такого листа в адміністрації отримали.

«Я зараз перебуваю у відпустці, проте я знаю, що є такий лист від закладу культури так званої «Луганської народної республіки». Цей заклад культури дійсно звернувся з пропозицією гастрольної діяльності нашої обласної філармонії на тимчасово непідконтрольній території», – повідомила Адамчук.

А на запитання щодо можливості гастролей в Окремих районах Луганської області, начальник управління культури зазначила, що таке є неприйнятним.

Я пишаюся людьми, які у 2014 році переїхали під український прапор

«Я пишаюся людьми, які у 2014 році переїхали під український прапор, залишивши в Луганську свої домівки, своїх батьків поважного віку, все, що у них було. І щоб вони виступали перед тими людьми, які підняли інший прапор?..» – зауважила Аліна Адамчук.

Вона додає, що зараз немає можливості гарантувати артистам безпеку на непідконтрольній території. От коли там буде український прапор, управління культури із задоволенням організує гастролі.

Чекаємо на звільнення Луганська. Тоді й відбудеться об’єднання з нашими співгромадянами, які чекають на Україну

«Я знаю, там є люди, які підтримують Україну. Вони хочуть почути артистів нашої філармонії, побачити вистави нашого, також переміщеного до Сєверодонецька, українського театру. Але які можуть бути ще коментарі? – Чекаємо на звільнення Луганська. Тоді й відбудеться об’єднання з нашими співгромадянами, які живуть в інших умовах і чекають на Україну», – наголосила керівник управління культури Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Що вони там понавигадували – нехай фантазують»

Інша ситуація з так званою «інспекцією» екологічно небезпечних підприємств. Радіо Свобода вже розповідало, що угруповання «ЛНР» навіть підготувало графік своїх «інспекцій» на підприємствах, що розташовані на підконтрольній уряду України більшій частині Луганщини.

Перша з них, за планом угруповання, мала б відбутися вже у квітні – на рубіжанському хімзаводі «Зоря», який є одним із провідних в Україні виробників промислової вибухівки. Потім у травні сєверодонецький «Азот», а в червні – лисичанський нафтопереробний «ЛІНІК». Чи чули щось про це в обласній адміністрації Луганської області?

Не знаю, що вони там шлють, – я нічого не отримував. Це якась маячня

«Ви пробачте, але ті території – які у них заклади? І взагалі – чи правомочні вони надсилати нам щось? І ми жодним чином не зобов’язані реагувати. Не знаю, що вони там шлють, – я нічого не отримував. Це якась маячня», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Луганської ВЦА Олег Тіхонов.

Про це він сказав у момент підготовки до ефіру на Луганському обласному телебаченні. Тіхонов порадив послухати його виступ – бо розповідатиме про стан забруднення повітря, води. Загалом усе у межах норми, зауважив він.

Те, що вони там понавигадували – нехай фантазують. Як вони можуть висувати звинувачення, якщо у них немає жодних даних моніторингу

«А те, що вони там понавигадували – нехай фантазують. Як вони можуть висувати звинувачення, якщо у них немає жодних даних моніторингу, жодних досліджень, результатів аналізів? Як вони це можуть стверджувати? Говорять? Ну, нехай говорять», – каже начальник департаменту екології.

Про що турбуватись Плотницькому

Не чув про плани «інспекцій» і заступник голови Луганської обласної державної адміністрації з питань безпеки та громадського порядку Юрій Клименко.

Це абсурд, ніхто їх не пустить. Тим більше на такі підприємства

«Це абсурд, ніхто їх не пустить. Тим більше на такі підприємства. Листів від них не отримували, за винятком запрошення артистів, яке надійшло на управління культури», – говорить заступник голови ВЦА.

Про всяк випадок пересвідчуємось у Держслужбі з надзвичайних ситуацій: може мають якісь повідомлення?

Це просто маразм

«Це просто маразм. Не було жодних… я не знаю навіть, як назвати цей «документ» – запит? Повідомлення?» – прокоментував Олександр Чалий, прес-офіцер Головного управління ДСНС в Луганській області.

«Усі ці підприємства, які ви назвали – «Азот», «ЛІНІК», «Зоря» – на них є наші штатні підрозділи, це об’єктові частини. На «Азоті» й «ЛІНІКу» по дві пожежні частини, на «Зорі» одна. Крім того, там є власні служби – починаючи від служб безпеки, рятувальних частин, аварійні бригади. Тому, зрозуміло, все контролюємо», – запевнив прес-офіцер ГУ ДСНС.

Отже ватажку угруповання «ЛНР» Ігорю Плотницькому про екологічно небезпечні виробництва можна і не турбуватись. Хіба що з приводу української інспекції «націоналізованих» угрупованням «ЛНР» підприємств після звільнення окупованої частини Луганщини. Але тоді, очевидно, це буде найменша турбота для ватажків бойовиків.