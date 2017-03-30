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Боевики заблокировали поставки угля на Луганскую ТЭС. Это предприятие сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе. Запасов топлива остается на 1,5 месяца работы, говорят на электростанции. И если за это время поставки не возобновятся, то вся область останется без электричества.

О том, что Луганская ТЭС, находящаяся на линии разграничения в городе Счастье, перестала получать уголь, рассказал командир подразделения налоговой полиции «Фантом» Александр Дымокуров. По его словам, поставки топлива прекратились по инициативе боевиков.

Они первые приостановили поставки угля

«Она не получает уголь из-за действий той стороны. Они первые приостановили поставки угля», – рассказал Александр Дымокуров.

Если ситуация с поставками угля не изменится, то Луганская ТЭС будет остановлена – представитель ТЭС

На самой теплоэлектростанции журналистам «Донбасс.Реалии» подтвердили, что уголь, который ранее поступал из шахт объединений «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит», расположенных на неподконтрольной территории, больше не завозится. По словам исполняющего обязанности главного инженера «ДТЭК» Луганской ТЭС Юрия Мальцева, на складах предприятия сейчас есть 249 тысяч тонн угля. Этих запасов хватит лишь на 1,5 месяца работы.

Без света останется вся Луганская область

«Поэтому, если ситуация с поставками угля не изменится, мы вынуждены будем сработать весь угольный склад. И после этого Луганская ТЭС будет остановлена, так как не будет основного топлива. Без света останется вся Луганская область», – рассказал Юрий Мальцев.

Разрабатывается механизм доставки угля из других областей Украины – Роман Власенко

Чтобы не допустить обесточивания области, сейчас разрабатывается механизм доставки угля из других регионов. Об этом рассказал первый заместитель главы Луганской областной администрации Роман Власенко. По его словам, представители ТЭС предлагают завозить уголь в область по железной дороге. А потом перегружать его на автомобильный траспорт и доставлять на ТЭС.

Мы рассматриваем вопрос завоза угля с контролируемой территории и с перегрузкой на автомобильный транспорт

«Разрабатывается механизм доставки угля с «большой Украины», скажем так. То есть мы рассматриваем вопрос завоза угля с контролируемой территории и с перегрузкой на автомобильный транспорт. Это предложение поступило нам от ТЭС. Оно сейчас рассматривается. Насколько это вообще возможно», – рассказал Роман Власенко.

Представители власти такой вариант рассматривают с опасениями. Ведь большое количество грузовиков может окончательно разрушить и без того разбитые дороги общего пользования.

Однако других источников электроэнергии в регионе нет. Из-за боевых действий Луганская область оказалась отрезанной от единой энергосистемы страны. Фактически регион сейчас представляет собой энергоостров. И выйти из такого положения, по словам Романа Власенко, получится не ранее, чем через год. Уже разработан проект строительства новой ветки линий электропередач, которая должна соединить Луганщину с единой энергосистемой страны. Но пока проект находится на стадии тендеров. Согласно планам, завершиться строительство должно не раньше, чем в начале 2018 года.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)