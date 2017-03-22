(Друкуємо мовою оригіналу)

Боевики, которые ввели «внешнее управление» на предприятиях неподконтрольной части Донбасса, намерены торговать с Россией. После торговой блокады оккупированной части Донбасса в группировке «ДНР» заявили, что объявляют Украине свою блокаду, и теперь всю продукцию будут поставлять в Россию. Однако России донбасская продукция не нужна, говорят экономисты. Смогут ли предприятия на неподконтрольных территориях Донбасса жить без Украины?

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«Это пивзавод – легенда, одно из крупнейших предприятий такого уровня деятельности в Украине был. Завод стоял два с половиной года и запустили. «Внешнее управление» ввели и завод заработал. Мы сохранили, самое главное, не разграбили», – так главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко отчитывается о запуске пивоваренного завода «Сармат» в неподконтрольном украинской власти Донецке.

Пивзавод, как и другие предприятия на неподконтрольной части Донбасса, подвергся « национализации», проводимой боевиками. То, что в группировке «ДНР» называют «внешним управлением», по сути, является захватом предприятий, говорят экономисты. За время «национализации» сепаратисты ввели «внешнее управление» на Енакиевском металлургическом заводе, Харцызском трубном, шахтах, телефонной компании «Укртелеком» и стадионе «Донбасс Арена».

А из-за торговой блокады неподконтрольных территорий сепаратисты объявили о том, что обрывают все связи с Украиной, и всю промышленную продукцию будут продавать в Россию.

Для России покупка продукции с неподконтрольных территорий экономически невыгодна – это больше политический шаг, говорит украинский экономист, эксперт «Реанимационного пакета реформ» Илья Несходовский. Например, уголь в России добывается открытым способом, и себестоимость его ниже. А для Украины уголь, добывающийся на неподконтрольных территориях, был частью национальной производственной цепи.

Разрыв делает невозможной работу предприятий на оккупированной территории

«А у нас зачастую уголь добывается с глубины до одного километра, поэтому себестоимость украинского угля довольно высока. По факту это – прямые дотации, которые будет выплачивать Россия. Нужно понимать, что часть производств являются единой технологической цепочкой. Часть находится на неподконтрольной территории, часть – на подконтрольной. Таким образом, разрыв делает невозможной работу предприятий на оккупированной территории», – говорит Несходовский.

Кроме того, покупка продукции с неподконтрольных территорий может спровоцировать новые санкции против России. Поэтому заявления о блокаде и сотрудничестве с Россией со стороны сепаратистов недальновидны, говорит экономист. Без сотрудничества с Украиной промышленным предприятиям грозит лишь распил на металлолом, замечает Несходовский.

Заявления о сбыте продукции, производящейся на неподконтрольных Украине территориях, в Россию – это пиар, подтверждает и российский политолог Леонид Радзиховский.

Перейти на русский рынок невыгодно России

«Многие шахты там нужно реконструировать, делать вложения. А какой дурак будет делать вложения, когда абсолютно непонятно, кому всё это принадлежит. Как Украине плохо без донецкого угля, точно так же Донбассу плохо без Украины, они тесно взаимосвязано. Перейти на русский рынок невыгодно России», – рассказал Радзиховский.

По словам экспертов, экономической целесообразности покупать уголь, металл и другую продукцию у группировок «ЛНР» и «ДНР» у России нет. Эти покупки будут осуществляться только для поддержания имиджа.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)