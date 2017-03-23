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Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», который входит в группу «Метинвест», увеличил норму выплавки металла и поставляет коксующийся уголь из Российской Федерации. Об этом заявляют представители профсоюза предприятия и ветераны АТО из Мариуполя. Вероятность этого подтверждают эксперты. Как повлияла блокада и прекращение грузосообщения с ОРДЛО на мариупольскую металлургию?

Норма выплавки стали на Мариупольском комбинате «Азовсталь» увеличилась с 27 выплавок в сутки до 40. Об этом заявляет металлург, член профкома профсоюзной организации «Народная солидарность» комбината Александр Ткачев. И произошло это, по его словам, уже после вступления в силу решения СНБО Украины о прекращении перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

«Часто сталкиваюсь с мифом, что предприятия, которые находятся на подконтрольной Украине территории, пострадают. Парадокс случился, до блокады мы производили 27 выплавок в сутки, после, я говорил вот с коллегами, план увеличился до 40 выплавок. То есть мы нарастили на 50% норму выплавки стали, и это только на «Азовстали». Что не будет поставляться кокс, уголь, антрацит. Неправда. У меня есть данные, что вопреки решению СНБО, президента, в порт азовстальский заходят баржи со стороны Российской Федерации с углем, который перерабатывается на нашем же предприятии», – рассказывает Ткачев.

Слова о поставках угля в порт Мариуполя из России подтверждает и участник организации «Мариупольская дружина», военнослужащий Национальной гвардии Украины Ярослав Кравченко.

«Уголь, который приходит к нам на баржах из России, на самом деле есть уголь «ДНР». Который в «ДНР» добывается, грузится в России на баржи и сюда привозится вместе с тем металлом, который сюда завозится «ДНРовский». И Ахметов получает еще больше навара, потому что завозится под маркой «РФ», – говорит он.

По словам руководителя экономических программ Института общественно-экономических исследований Ярослава Жалило, подобное развитие событий выглядит вполне правдоподобно и было ожидаемо.

«Нужно понимать, что после того, как прекратились поставки товаров с неподконтрольной территории, под угрозой оказались уже одобренные и подписанные международные контракты на поставку металла. Потому абсолютно логичным будет то, чтобы перенести заказы с мощностей, которые находятся на неподконтрольной территории, на те, которые на подконтрольной», – комментирует эксперт.

В эту же схему, по его словам, вписывается и поставки угля через территорию России. Уголь при этом может быть тем самым, который ранее поставлялся через линию разграничения с предприятий, находящихся под украинской юрисдикцией.

«Много экспертов говорили об этом, и это абсолютно логичная точка зрения о том, что если не дают поставлять наш уголь с неподконтрольной территории, то будем поставлять его через Россию. Это такая квази-официальная схема, когда мы будем платить за этот уголь России, а Россия террористам. На самом деле в этом случае так называемое «финансирование терроризма» и происходит», – считает Жалило.

На нашу просьбу прокомментировать ситуацию представители компании «Метинвест» на момент выхода материала так и не дали ответа. В случае получения комментария «Донбасс.Реалии» озвучит его.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)