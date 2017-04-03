Тисячі угорських та закордонних студентів 2 квітня пройшли ходою вулицями Будапешта, столиці Угорщини, вимагаючи від уряду відкликати законопроект, який міг би змусити закрити Центрально-Європейський університет. ЦЄУ був заснований у 1991 році американським фінансистом, народженим в Угорщині Джорджем Соросом. Студенти та викладачі кажуть, що такий законопроект є нападом на свободу освіти. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, затятий критик ліберальних громадських груп, що фінансуються Соросом, сказав, що Центрально-Європейський університет порушив правила присвоєння дипломів, навчальний заклад назвав ці звинувачення неправдивими. (Відео Reuters)