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03 Квітень 2017, Київ 19:50
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Тисячі людей вийшли на підтримку фінансованого Соросом універститету в Будапешті (відео)

Тисячі людей вийшли на підтримку фінансованого Соросом універститету в Будапешті (відео)
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Тисячі угорських та закордонних студентів 2 квітня пройшли ходою вулицями Будапешта, столиці Угорщини, вимагаючи від уряду відкликати законопроект, який міг би змусити закрити Центрально-Європейський університет. ЦЄУ був заснований у 1991 році американським фінансистом, народженим в Угорщині Джорджем Соросом. Студенти та викладачі кажуть, що такий законопроект є нападом на свободу освіти. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, затятий критик ліберальних громадських груп, що фінансуються Соросом, сказав, що Центрально-Європейський університет порушив правила присвоєння дипломів, навчальний заклад назвав ці звинувачення неправдивими. (Відео Reuters)

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