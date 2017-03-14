Джордж Сорос і Угорщина. Не всім до вподоби ідея відкритого суспільства?

Останнім часом в Угорщині, звідки походить відомий фінансист і філантроп Джордж Сорос (в угорській транскрипції – Дьєрдь Шорош), право-радикальні популісти дуже критикують американського мільярдера. І це при тому, що починаючи з 1984 року і в часи суспільно-політичних перетворень (1990-ті роки) завдяки благодійним та освітньо-громадським фондам Сороса багато хто з нинішньої політичної еліти консерваторів отримав престижну та аж ніяк не дешеву освіту на Заході, зробивши блискучу політичну кар’єру в посткомуністичній Угорщині.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/dzhordzh-soros-ugorshchina-ne-vsm-do-vpodobi-deya-vdkritogo-susplstva">SoundCloud</a>

​

Чому в одних країнах колишні стипендіати понад тридцяти заснованих Джорджем Соросом фундацій у Центральній і Східній Європі, включно з Україною, та деяких інших державах світу засвоюють ідеї відкритого демократичного суспільства, а інші відкидають їх?

Різкий випад на адресу мільярдера зробив на останньому саміті прем’єр-міністрів країн ЄС у Брюсселі угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан. Він переконаний, що Джордж Сорос атакує уряд Угорщини засобами публічної критики через угорські неурядові установи, працюючи над тим, щоб запустити до Угорщини нелегальних мігрантів.

«Дьєрдь Шорош у дану мить підтримує організації, які виступають проти чинних угорських законів. Він ставить перед собою цілі, які нізащо не приймають угорські законодавці і три мільйони наших громадян. Угорські люди не хочуть бачити мігрантів в Угорщині. Дьєрдь Шорош діє в напрямку, щоб запустити нелегалів на територію Угорщини, ще точніше – запустити їх до Європейського союзу. Це неприйнятно», – підкреслив Віктор Орбан.

Орбан заявив, що підтримувані Соросом ліберальні медіа і неурядові організації «створили мережу» для перевезення «сотень тисяч» мігрантів в Європу, і що Сорос і підтримувані ним групи намагались впливати на політику країни.

2 жовтня 2016 року в Угорщині відбувся референдум, на якому виборці мали дати відповідь на запитання, чи хочуть угорці, щоб ЄС заселяв мігрантів у межах країн-членів об’єднаної Європи без згоди на те національних парламентів, включно з Державними зборами Угорщини. Оскільки в голосуванні взяли участь всього 41,32 відсотка виборців, тобто менше за встановлений законодавчий поріг явки, результати плебісциту виборчком Угорщини визнав недійсними.

Антисоросівська риторика угорських можновладців – відносно нове явище, нападки на свого знаменитого угорського краянина з боку місцевих ультра-радикалів і консерваторів почастішали хіба в останні рік-півтора. Передусім пов’язують це з попитом на правий популізм, посиленням відцентрових тенденцій в Європейському союзі, наприклад, у зв’язку з масовим напливом нелегальних мігрантів із Близького Сходу, Африки й Азії.

Градус правого популізму зашкалює не тільки в Америці

Посилення антисорівської риторики в лавах коаліційного уряду партій молодих та християнських демократів (ФІДЕС-КДНП) в Угорщині спостерігають після перемоги на президентських виборах у США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Це надихнуло Віктора Орбана на зборах очолюваної ним партії ФІДЕС за підсумками осінньо-зимового політичного сезону проголосити, що рік 2017-й буде порою повстань «проти ліберального відхилення».

Відтак цю думку свого керівника по правлячій партії публічно почав розвивати в угорських мас-медіа заступник голови ФІДЕС Сілард Неймет. Він вважає, що так звані «несправжні неурядові організації» з «імперії Сороса» фінансово підтримують, аби глобальний капітал і політкоректність домінували над діяльністю національних урядів, і що проти такої тенденції треба виступити.

«Угорщина має обраний парламент, уряд зі своєю національною доктриною розвитку і баченням вирішення справ держави. За це голосували угорські громадяни, у тому числі підтвердивши свій вибір на дорадчій громадській консультації та референдумі. З цієї дороги ми не зійдемо, а організації (Сороса) треба витіснити і зачистити з Угорщини, і для цього існують міжнародні можливості після обрання нового американського президента», – заявив заступник Віктора Орбана.

Про якого Сороса йдеться?

Такі висловлювання провідних політиків правлячої партії вже давно не дивують Ласла Майтейні, директора незалежного Інституту державної політики імені Кароя Етвеша і кандидата на посаду президента Угорщини від неурядових організацій. Майтейні поряд із правозахисниками угорських відділень Гельсінгської групи, Transparency International та деякими діячами опозиційного до уряду табору публічно оголосили «платними агентами» Джорджа Сороса в Угорщині.

«Я не знаю, чи про того самого Дьєрдя Шороша ми зараз говоримо, який у часи заснування партії ФІДЕС дуже щедру грошову допомогу надав молодим демократам, аби їхня політична сила була утворена і сприяв матеріально, щоб вони здобули належну політичну освіту на Заході і досліджували принципи демократії в дії?», – запитує Ласло Майтені.

Він також спростував заяву консерваторів про те, що очолюваний ним інститут отримує якісь фантастично великі суми від фундації Сороса. За словами директора, упродовж 6 років на діяльність цієї установи надійшло 56 мільйонів форинтів (близько 192 тисяч американських доларів), половину з яких довелося сплатити державі у вигляді різноманітних податків із зарплат працівників, соціальних відрахувань і медичних страховок.

Необхідність політичного діалогу в суспільстві

Тим часом новий ректор Центрально-Європейського університету в Будапешті (CEU) і професор Гарварда Майкл Іґнатієфф вважає, що Джордж Сорос зможе сам себе захистити від нападів правих популістів. Однак зауважив, що угорці часто забувають про ту обставину, що Сороса направду цікавить стан справ в Угорщині. І хоча багато угорців переїхали жити закордон, навряд чи знайдеться багато вихідців із цієї країни, які б віддавали стільки енергії, часу і грошей своїй історичній батьківщині, як Сорос, з чиїм іменем пов’язують утворення і функціонування вищого навчального закладу, де студенти зі 110 країн світу за магістерською програмою вивчають економіку, суспільство й політику в світлі дотримання прав людини і розбудови демократичного суспільства.

«Це – людина, яка 25 років тому мала мрію заснувати університет у Центральній Європі, присвячений справі свободи. Наш фундатор – Джордж Сорос», – наголосив професор.

Майкл Іґнатієфф радить неурядовим організаціям в Угорщині краще вибудовувати свої стосунки з чинним урядом країни, попри існування різних поглядів чи розбіжностей, які, однак, не слід перебільшувати. Професор, з одного боку, говорить про те, щоб опоненти не забували про етичну складову спілкування в політиці, з іншого боку, пам’ятали про відповідальність за розбудову громадянського суспільства, якщо вони справді бажають добра своїй країні.