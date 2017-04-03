Україна і проблеми Кремля з російською молоддю (світова преса)

Іспанське періодичне видання El Pais повідомляє про незадоволення, яке викликали у Кремлі критичні щодо Росії та її політики заяви посла Іспанії в Україні. Австралійський часопис The Sydney Morning Herald пише про те, що Україна стає головною проблемою Кремля, і нещодавні протести у Росії здійснило нове покоління молодих росіян. Польська газета Rzeczpospolita повідомляє про думку сенатора Кліха, який вважає напад на польське консульство у Луцьку справою рук росіян.

Один із найповажніших часописів Іспанії El Pais публікує статтю «Росія розлючена критикою її дій з боку посла Іспанії в Україні». У матеріалі повідомляється, що Кремль звернувся до іспанської влади за роз’ясненнями щодо критики президента Росії Володимира Путіна, самої Росії та її політики, що її висловив посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне. Видання додає, що російське Міністерство закордонних справ визначило як «неприйнятні» публічні заяви, які зробив іспанський дипломат у Києві. Газета також нагадує, що посол Бугайо Оттоне, виступаючи у столиці України на засіданні прес-клубу «Дипломати без краваток», заявив, що подолання корупції в Україні, а також верховенство права означатиме цілковиту поразку Володимира Путіна.

«Санкції проти Росії мають бути більш жорсткими. Путін веде Росію шляхом до розвалу, тим самим шляхом, який свого часу привів до розвалу Радянського Союзу», – заявив у Києві посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне.

Іспанський часопис пише далі, що посол Бугайо Оттоне визначив як «ідіотів» тих громадян Іспанії, які пішли воювати на боці угруповань «ЛНР» та «ДНР». Іспанський дипломат специфічно також наголосив на жахливості відвертої і явної агресії Росії проти України.

Втім, El Pais повідомляє, що, за даними дипломатичних джерел у Мадриді, сам посол Іспанії в Україні згодом заявив, що послуговувався допомогою перекладача, виступаючи на засіданні прес-клубу в Києві, і його слова нібито витягли з контексту і хибно трактували. Іспанський часопис при цьому додає, що намагався взяти коментарі особисто у посла Бугайо Оттоне, проте його неможливо було знайти.

Насамкінець іспанський часопис знов цитує слова посла Іспанії в Україні.

«Якщо порівнювати Росію з Україною, варто зазначити, що за останні 10 років в Україні відбулись дві масштабні революції, тоді як у Росії, як виглядає, більшість населення цілком задоволене нинішнім станом речей і жодної революції не постає нині на російських видноколах. А це, у свою чергу, серйозно шокує», – заявив у Києві посол Іспанії.

«Росія розлючена критикою її дій з боку посла Іспанії в Україні»

Найпопулярніше періодичне видання Австралії The Sydney Morning Herald містить матеріал «Джин з пляшки» російської молоді загрожує «керованій демократії» Володимира Путіна». Австралійський часопис нагадує про масові арешти молоді під час антикорупційних протестів у Росії, підсумовуючи, що всі ці події мають певну знаковість.

«Це постає ознакою того, що сезон президентських виборів у Росії розпочався з вигуків розчарування та відчаю з боку молодого покоління росіян. Все це також виглядає як зловісний знак перспективи брутального придушення Кремлем інакодумства у Росії», – зазначає австралійська газета The Sydney Morning Herald.

Видання пише, що у рік сторіччя більшовицької революції 64-річний президент Росії Путін, який, за словами видання, ненавидить революції і ґрунтує свою популярність на бажанні росіян жити у стабільній країні, постає перед кошмарним сценарієм того, що його модель так званої «керованої демократії» може перестати спрацьовувати у Росії. На додаток, рушійною силою останніх протестів у Росії стала не нашвидкоруч сколочена Кремлем молодіжна організація «Наші», а покоління молодих росіян, народжених після 2000 року, які не знали у своєму житті жодного іншого керівництва, окрім як керівництво Володимира Путіна. І от саме ця молодь бачить, що путінська «стабільність» увійшла у стадію застою.

Австралійське видання наголошує, що саме Україна стає корінням серйозних проблем Кремля.

«Налякана масовими протестами у Києві, Росія анексувала Кримський півострів і розв’язала війну на сході України. Кремлівська пропаганда подає Росію як державу, яка перебуває у ворожій облозі, проте по мірі того, як накопичуються внутрішні проблеми, ура-патріотична тема Кремля потроху сходить нанівець», – пише The Sydney Morning Herald.

Австралійська газета робить висновок, що «джина» допитливої та скептичної російської молоді, врешті, випустили з пляшки, і Кремлеві буде надзвичайно важко загнати того «джина» назад у пляшку. Водночас росіяни, які пам’ятають турбулентні роки президента Єльцина, і надалі будуть прагнути стабільності, і це має тримати нового «царя» на його троні. Проте у Росії зростає покоління, для якого Путін постає таким собі старим «динозавром» на зразок Брежнєва, і прагнення нової російської перебудови лише зростатиме.

«Джин з пляшки» російської молоді загрожує «керованій демократії» Володимира Путіна»

Польський часопис Rzeczpospolita​ публікує статтю «Кліх: Луцьк? Робота росіян». У матеріалі йдеться про напад на польське консульство у Луцьку. Зокрема, думки з цього приводу висловив польський сенатор від партії «Громадянська платформа» Богдан Кліх.

«Напад на польське консульство у Луцьку? Ясна річ, що це робота росіян з метою погіршити польсько-українські стосунки», – заявив сенатор Богдан Кліх.

Далі польське видання нагадує, що польське консульство у Луцьку було обстріляне, як вважають, з гранатомета. Cенатор Кліх додає, що навіть коли в Україні не було б так багато зброї, щось подібне цілком могло б статися. З нападом на польське консульство у Луцьку, як пише часопис, співпала ще одна подія, а саме: вихід Польщі з Eurocorps – міждержавного європейського військового підрозділу. Сенатор Кліх, втім, не пов’язує ці дві події, і надто не прив’язує їх до можливих кроків Кремля. Кліх каже, що поступове виведення польських військових зі складу цього формування було хибним рішенням. Газета нагадує, що 2008 року Польща подала заявку на членство у Eurocorps, а 2010-го це членство здобула.

«Якщо Польща виходить зі складу європейського оборонного підрозділу, вона стає менш вірогідним партнером. Це надзвичайно поганий знак», – зазначає сенатор від «Громадянської платформи».

«Кліх: Луцьк? Робота росіян»