«Жахлива Європа» та проти кого «бореться» Україна? Огляд дезінформації

У березні значна частка прокремлівської дезінформації була націлена на Україну. Про це йдеться у свіжому огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків. Також у звіті описують приклади дезінформації у прокремлівських ЗМІ про країни Європи, що з’являлись у березні.

Україна: Крим три роки по тому

18 березня виповнилося три роки відтоді, як Росія незаконно анексувала частину території України – Крим. У зв'язку з цим Верховний представник ЄС Федеріка Моґеріні в своїй заяві знову підкреслила, що Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права; що незаконні дії Росії, як і раніше, є прямим викликом міжнародній безпеці, з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, який забезпечує єдність і суверенітет усіх держав.

У середині березня значна частка прокремлівської дезінформації була націлена на Україну. Так, за словами авторів огляду, значна частина ефірного часу російського ток-шоу «Час покаже» була присвячена обговоренню питання: «З ким бореться Україна?» У шоу Україну знову назвали «антиросійським проектом». Знову прозвучали твердження, начебто в Україні забороняють розмовляти російською мовою, що є часто повторюваною дезінформацією.

«Стверджувалося також, що Україна розвалюється на частини, бо жодна політична сила не підтримує єдність України. Насправді ж тільки підтримувані Росією сепаратисти в Донбасі і російська адміністрація Криму, включно Москвою, не підтримують ідею єдиної України», – йдеться у огляді.

Телеканал Міністерства оборони РФ «Звезда» також активно поширював дезінформацію про Україну в середині березня, йдеться у огляді. За інформацією телеканалу, населення України голодує, а офіційні особи в Україні начебто заявляють, що в бюджеті немає коштів на проведення в Києві в травні цього року конкурсу «Євробачення». Телеканал RT навіть «передбачив» соціальну напруженість через цю начебто нестачу продовольства, спотворивши слова економіста, який говорив зовсім про інше, на що вказав портал Stopfake. А одне ЗМІ у Чехії написало, що Надія Савченко закликає військових повалити уряд України, і заявляє, що українська армія «дійшла до крайнього морального розкладання». Як пишуть автори звіту, жодне з цих тверджень не ґрунтується на фактах.

Жахлива Європа

У березні також продовжилися негативні публікації про життя в Європі: Європейський союз назвали автократичною структурою, яка не звітує перед країнами-членами; ЄС також звинуватили в поставках наркотиків у Молдову і в планах відмовитися від паперових грошей, щоб отримати повний контроль над переміщенням громадян.

«Крім цього, з'явилися голослівні твердження про те, що країни-члени ЄС спеціально зрежисували дипломатичну сварку між Нідерландами і Туреччиною на початку березня, щоб спровокувати дезінтеграцію Союзу, обґрунтувавши це бажанням Німеччини створити «нову Європу». І, звичайно ж, знову звучала «заїжджена платівка» про те, що ЄС підтримує неонацистів», – йдеться у матеріалі.

Щотижня аналітична робоча група публікує «Огляд дезінформації», в якому відображає прокремлівську дезінформацію, і веде акаунти, присвячені дезінформації, в «Твіттері» (@EUvsDisinfo) і «Фейсбуці» (EUvsDisinformation). Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС Федерікою Могеріні в 2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».