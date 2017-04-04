Затримання геїв у Чечні. «Кількість убитих може перевищувати 50 осіб» – Мілашина

Російська ЛГБТ-мережа отримала вже п'ять заяв від представників сексменшин з проханням надати допомогу в евакуації з Чечні. Про це Радіо Свобода повідомили в організації. Кілька днів тому російська «Новая газета» опублікувала статтю про масові напади на передбачуваних ЛГБТ-активістів у Чечні. За даними видання, понад сто людей були затримані, троє – загинули. Керівництво Чечні заперечує факти, викладені в публікації, і стверджує, що якби в регіоні були «такі люди», то їхні родичі самі б «відправили їх за адресою, звідки не повертаються».

За даними російської «Новой газеты», інформація про затримання чоловіків нетрадиційної орієнтації в Чечні почала надходити близько тижня тому. Наразі виданню відомо вже про сотні затриманих і про трьох загиблих, проте, за інформацією «Новой газеты», жертв може бути набагато більше. Видання пише, що деякі чоловіки покинули республіку після того, як їх відпустили, деякі – після того, як дізналися про затримання друзів і знайомих.

Автор статті, журналіст «Новой газеты» Олена Мілашина розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода про масштаби переслідування геїв в Чечні і про джерела, які повідомили виданню про облави:

За нашими даними, кількість убитих може перевищувати 50 осіб, але у нас абсолютно точно встановлені персональні дані – це ПІБ, місце проживання, місце роботи – трьох осіб

– Як ми написали, як повідомляють мої джерела і перехресні джерела тих людей, які працюють у Чечні (а їх чимало – зокрема і російські правозахисники, і європейська діаспора), йдеться про понад 150 затриманих, яких утримують в різних секретних в'язницях. Одну з них ми точно знаємо. Її адреса і невелика історія про те, скільки там людей, будуть опубліковані в наступному номері. Саме цього місця все і почалося, принаймні одне з перших таких масових затримань у Чечні було саме там, в цьому місті. За нашими даними, кількість убитих може перевищувати 50 осіб, але у нас абсолютно точно встановлені персональні дані – це ПІБ, місце проживання, місце роботи – трьох осіб. Ці персональні дані будуть нами розкриті тільки Слідчому комітету Росії. На основі цього ми будемо вимагати перевірки і порушення кримінальної справи, щоб встановити причину смерті цих людей або хоча б самого факту – живі вони чи мертві.

Маючі такі цифри, може йтися про більш серйозні, масштабні жертви

Насправді у Слідчого комітету буде складне завдання. Родичі не підуть на те, щоб допомагати слідству, оскільки для них цей факт є компрометуючим. Власне, саме тому ніяких особистих даних як живих людей, які змогли піти живими з цієї ситуації, яких затримали і випустили, так і загиблих за нашою ініціативою розкрито не буде. Ми розуміємо, наскільки сильні кавказькі умовності. З мого досвіду роботи, маючі такі цифри, може йтися про більш серйозні, масштабні жертви.

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– Ви регулярно працюєте з інформацією з Чечні. До Вас особисто зверталися якісь люди з інформацією, що їх переслідують за сексуальну орієнтацію?

Я не пам'ятаю на своєму досвіді, щоб була масова кампанія. Є конкретний момент, коли ситуація в Чечні просто дуже сильно змінилася на гірше. І масові затримання, і масові страти стали буденністю. Це момент вбивства Бориса Нємцова

– У Чечні це досить поширений момент. Це завжди було бізнесом для силовиків, тому що там знімали компромат. І цим компроматом шантажували, щоб вимагати гроші. Я знаю про безліч таких випадків. Звісно, затримували. Звісно, для цих людей завжди існувала загроза, зокрема і загроза смерті. Але я не пам'ятаю на своєму досвіді, щоб була масова кампанія. Справа в тому, що є конкретний момент, коли ситуація в Чечні просто дуже сильно змінилася на гірше. І масові затримання, і масові страти стали буденністю. Це момент вбивства Бориса Нємцова. Тому що ми всі бачили, як буквально зіскочили з кримінальної відповідальності ті люди, чия участь в цьому була виявлена по «гарячих» слідах. Натомість вони ніяк не притягнуті, я маю на увазі, чеченську сторону, зокрема керівництво. Люди, які входять до керівництва Чечні, повинні були фігурувати в цій справі. Загалом все було опубліковано, інформація публічна. Вона була з силових джерел федерального рівня. Але для керівництва Чечні ця ситуація дуже серйозна. Вона зійшла йому з рук. Після цього з'явилися постійно повторювані явища масових затримань. Так було з замахом на Кадирова, коли була затримана величезна кількість людей. Цей замах так само заперечували всі, в тому числі сама жертва замаху – Рамзан Кадиров. Але є кримінальна справа, факт замаху встановлений. Точно так само було з хвилею по боротьбі з наркозалежними в республіці, з порушниками ДТП. У всіх цих випадках ми фіксували позасудові страти.

Зараз – хвиля затримання людей всього лише за підозрою в нетрадиційній сексуальній орієнтації

Точно така ж ситуація була на початку цього року з затриманими після нападу на Грозний 17 грудня. Затримано понад 200 осіб. До нас звертаються родичі, які не можуть встановити, живі їхні рідні чи ні. Зараз – хвиля затримання людей всього лише за підозрою в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

– Вони просто потрапили в під таку хвилю репресій?

У Чечні почала повторюватися ситуація з масовими затриманнями і позасудовими стратами, оскільки Москва на це абсолютно не реагує

– У Чечні почала повторюватися ситуація з масовими затриманнями і позасудовими стратами, оскільки Москва на це абсолютно не реагує. У чеченської влади відчуття, що руки абсолютно розв'язані, можна робити все що завгодно. Але в цій конкретній хвилі, пов'язаній з переслідуванням чеченської ЛГБТ-спільноти, причина – подача заяви на проведення маніфестацій і гей-парадів на Кавказі. Пішла хвиля з Нальчика. Вона була чуйно сприйнята у всіх регіонах Кавказу. У Чечні вона вилилася в таку форму.

– Прес-секретар Кадирова говорить в офіційному інтерв'ю про те, що якби в Чечні були люди нетрадиційної орієнтації, то самі б родичі «відправили їх за адресою, звідки не повертаються».

Представники ЛГБТ-спільноти в Чечні точно в такому ж процентному складі присутні, як і всюди

– Він визнав факт, що якби вони були, то їх би вбили. Але справа в тому, що вони, по-перше, є, по-друге, такий факт, якщо він виявляється, стає публічним, змушує родичів застосувати моторошний давній звичай – «вбивство честі», щоб змити ганьбу з роду. Але насправді представники ЛГБТ-спільноти в Чечні точно в такому ж процентному складі присутні, як і всюди. Власне, це норма. Просто на Кавказі до цього ставляться як до чогось жахливого, якщо знову-таки це стає публічним. А так це все ховається. Я не чула, щоб родичі за таке вбивали. Але зараз влада може рекрутувати і рекрутує родичів на розправу зі своїми близькими, тим самим знімаючи з себе відповідальність безпосередньо за вбивство. Такі випадки ми фіксуємо зараз.

– З огляду на те, що ця історія стала публічною, які можуть бути наслідки і для людей, які зазнають переслідувань, і для чеченської влади?

Єдине, що їм може допомогти, – це публічність. У цій ситуації в Чечні, коли всі мовчать і всі налякані, убиті можуть говорити. Вони можуть розповісти набагато більше, ніж живі

– Гірше для людей, що живуть в Чечні, вже не буде, абсолютно точно. Єдине, що їм може допомогти, – це публічність. За моїми даними, вона допомагає. Публічності там бояться. А тут ситуація дещо унікальна з тієї точки зору, що тут у нас є інформація про вбитих. Ще дуже важливий момент: ЛГБТ-спільнота організована як в країні, так і в світі. Зв'язок в цьому співтоваристві дуже чітко працює. І нам стає відомо дуже багато інформації саме від ЛГБТ-спільнот – конкретні люди, які були затримані, конкретні люди, яких переслідували. Нам стають відомі імена убитих. У цій ситуації в Чечні, коли всі мовчать і всі налякані, убиті можуть говорити. Вони можуть розповісти набагато більше, ніж живі. Тому що щодо цього факту можна порушити кримінальну справу, можна встановити причину смерті, якщо вона насильницька, а вона насильницька. Це вже факт, від якого не втечеш. Прес-секретар президента Росії пообіцяв, що правоохоронні органи цим займуться. Ми скористаємося цією обіцянкою і законом про ЗМІ, іншими законами Росії, щоб наполягти, щоб ці перевірки і кримінальна справа були розпочаті, ексгумації були проведені, встановлено – живі чи ні ці люди, чи зникли вони безвісти. Якщо цього не буде зроблено, то тоді можна говорити про те, що керівництво правоохоронних структур Росії і федеральна влада своєю бездіяльністю покривають вбивства людей, зокрема тих, які нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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У раді «Російської ЛГБТ-мережі» висловили граничну стурбованість у зв'язку з повідомленнями про викрадення і вбивства людей в Чечні через їхню сексуальну орієнтацію. Рада також обурена реакцією офіційних осіб республіки, які «фактично виправдовують вбивства», йдеться в опублікованій 2 квітня в інтернеті заяві. «Ніякі національні або релігійні традиції і норми не можуть бути виправданням викраденням і вбивствам людей», – підкреслюють активісти. За інформацією координатора програми моніторингу «Російської ЛГБТ-мережі» Наталії Поплевської, до організації вже надійшло п'ять заяв від представників сексуальних меншин з проханням надати допомогу в евакуації з Чечні. Ці заяви, за словами Поплевської, ще необхідно ретельно перевірити.

У понеділок, 3 квітня, прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив телеканалу «Дождь», що правоохоронні органи перевіряють інформацію про напади і вбивства представників ЛГБТ-спільноти в Чечні. Раніше, 1 квітня прес-секретар голови Республіки Рамзана Кадирова Альві Карімов в бесіді з кореспондентом агенції «Інтерфакс» спростував факти, викладені в матеріалі «Новой газеты». «Публікація, що з'явилася, – це абсолютна брехня, не можна затримувати і чинити тиск на того, кого просто немає в республіці». Карімов додав, що якщо б в Чечні були люди нетрадиційної орієнтації, «у правоохоронних органів не було б ніяких турбот з ними, оскільки самі родичі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються».

Член Ради з прав людини Чечні Хеда Саратова спочатку заявила, що чеченські правоохоронні органи і «вся судова система» «з розумінням поставляться» до вбивства гомосексуаліста його родичами, «не будуть рипатися і захищати цю людину». Ці її слова викликали в інтернеті хвилю обурення. Пізніше в інтерв'ю BFM Хеда Саратова заявила, що, коли давала інтерв'ю, «можливо, була дещо не в собі».

Член ради правозахисного центру «Меморіал» Олег Орлов в інтерв'ю Радіо Свобода розмірковує про реакцію чеченського керівництва на інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про переслідування представників ЛГБТ-спільноти:

Люди зараз до правозахисників в Чечні взагалі мало звертаються

– Ми, «Меморіал», поки конкретної інформації щодо цієї теми не маємо. Виходячи з того, що я знаю про режим Кадирова, це цілком можливо, це цілком ймовірно. Ми бачили, як проти тих чи інших категорій людей, громадян, які опиняються незручними для цього режиму, розгорталися масові кампанії репресій: то проти молоді, яка носить не ті бороди, то проти послідовників тієї чи іншої релігії, яких «треба просто знищувати». Давайте згадаємо, що Рамзан Кадиров публічно неодноразово по телебаченню виступав із закликами, підбурюваннями до реального вбивства людей за ознакою їхньої релігійної приналежності. Наприклад, щодо тих, кого він називає ваххабітами. Тому виключити, що таке може повторюватися (тепер уже щодо групи ЛГБТ), ні в якому разі не можна. В принципі, це виглядає досить правдоподібно.

Зрозуміло, що люди зараз до правозахисників в Чечні взагалі мало звертаються, тому що бояться, що це звернення призведе до подальших репресій стосовно інших членів сім'ї. А тут особлива ситуація. У традиційному суспільстві, яким є чеченське, ставлення до цієї проблеми зовсім інакше, ніж в інших регіонах Росії, а вже тим більше десь у Європі. Чому саме до цієї групи? У Чеченській республіці – тоталітарний режим. Він не авторитарний, він тоталітарний. Давайте згадаємо, як до цього інші тоталітарні режими чинили з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. Згадаймо, як здійснювалися репресії в Радянському Союзі і що робив гітлерівський режим. Мені абсолютно не дивно, якщо те ж саме буде відбуватися в цьому тоталітарному режимі.

– У зв'язку з цим прес-секретар Кадирова сказав, що «якби в Чечні були такі люди, то самі родичі відправляли б їх за адресою, звідки не повертаються». Наскільки серйозні ці слова? Є такий звичай – «вбивство честі» на Кавказі. Наскільки цей звичай сильний сьогодні?

«Вбивство честі» – це, на жаль, реальність не тільки в Чечні, але і в інших республіках Північного Кавказу, наприклад, в Дагестані. Дуже багато випадків залишаються латентними, невідомими. Посилання на звичаї дуже часто є прикриттям для репресивної машини режиму

– «Вбивство честі» – це, на жаль, реальність не тільки в Чечні, але і в інших республіках Північного Кавказу, наприклад, в Дагестані. Все, що ми досі знали і писали, що це стосувалося дівчат, жінок, які з якоїсь точки зору неналежно поводилися. «Неналежно» – це дуже широке поняття. Родичі вбивали. Так, такі випадки є. Наскільки ми розуміємо, дуже багато випадків залишаються латентними, невідомими. Загалом, оскільки сім'я в жодному разі не хоче це виносити, то це залишається навіть без заяв до будь-яких правоохоронних органів. Просто ніхто цим не займається. Але в деяких випадках, ми знаємо, це доводилося до суду, і суд засуджував. Це було і в Чечні, і в Дагестані, те, що називається «вбивство честі». Повертаючись до кадировського режиму, треба розуміти, що коли функціонери цього режиму, сам Кадиров, посилаються на чеченські звичаї, то це треба сприймати з великою поправкою. Посилання на звичаї дуже часто є прикриттям для репресивної машини режиму.

Останнім часом ми бачимо, як, посилаючись на звичаї, влада прикривається думкою суспільства. У XXI столітті по державному чеченському телебаченню виправдовується традиція кровної помсти. Насправді під виглядом традиції влада просто свої репресії здійснює

Наприклад, зараз, посилаючись на звичаї, починають виганяти з сіл сім'ї, члени яких опинилися в незаконних збройних формуваннях, загинули під час спецоперацій, нападали на поліцейських. Після цього до сім'ї застосовується репресія. Сім'ї виганяються. Якщо донедавна це робилося дуже гласно – «кадировці» приїжджали, виганяли або викликали в адміністрацію і говорили, щоб протягом 24 годин вас не було, а будинки дуже часто спалювали невідомі люди, то останнім часом ми бачимо, як, посилаючись на звичаї, влада прикривається думкою суспільства. Ми прекрасно розуміємо, що це не самі люди збираються і не самі вони організовують там мітинги і віче. Влада збирає мітинги, влада збирає віче, де нібито самі обурені жителі вимагають, посилаючись на звичаї, щоб ця сім'я покинула Чечню. Ба більше, відбувається дикість! У XXI столітті по державному чеченському телебаченню виправдовується традиція кровної помсти. І родичі вбитих поліцейських публічно перед телекамерами оголошують кровну помсту цій сім'ї, яка виганяється. І це зустрічає повне схвалення з боку державного телебачення. Зрозуміло, що це все, насправді, спотворення, злісне спотворення традицій. Тому що кровна помста оголошується не під тиском влади. Віче теж збираються не під тиском влади. Коли влада, насправді, замінює громадську думку, на яку традиція і спирається, то це вже ніяка не традиція. Насправді під виглядом традиції влада просто свої репресії здійснює.

– Зараз, враховуючи протестну активність, яка почалася в Росії, чи можна очікувати, що щось почне змінюватися в Чечні на тлі інформації про переслідування геїв?

Ніяка легальна і навіть напівлегальна протестна активність там неможлива

– Протестна активність в Росії і навіть на Північному Кавказі можлива тільки тому, що поки що в Росії є авторитарний, якщо хочете, диктаторський, репресивний режим, але він поки ще не тоталітарний. В умовах тоталітарного режиму, який сформувався в Чечні, ніякої подібної протестної активності не може бути. Ніяка легальна і навіть напівлегальна протестна активність там неможлива. Будь-яка протестна активність, яка відбувається в інших регіонах Росії, викличе просто загибель цих людей. Треба розуміти реалії Чечні. І коли не залишається ніякого каналу для можливості висловлення своєї громадянської позиції, яка бодай трохи розходиться з позицією влади, то що залишається у людей? На жаль, коли закочують все під асфальт, це допомагає пропаганді терористів.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту Російської редакції Радіо Свобода