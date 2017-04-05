Безвіз – чергова перемога після траншу від МВФ – Капітоненко

Гості передачі «Ваша Свобода»: Микола Капітоненко, Центр дослідження міжнародних відносин; Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС; Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода (зі Страсбурга).

Український безвіз із Європейським cоюзом на фінішній прямій: у Європарламенті у середу тривають дебати з цього питання, а вже завтра, як очікується, спрощення візового режиму поставлять на голосування. У МЗС України розраховують, що українці зможуть вільно подорожувати до Європи вже з літа. Тим часом, у ЄС знайшлися депутати-євроскептики, які пропонують Європарламенту відмовитися від лібералізації візового режиму з Україною – відповідну ініціативу вони зареєстрували у найвищому законодавчому органі ЄС. Експерт-міжнародник Микола Капітоненко прогнозує: Україні дадуть безвіз, однак підтримка з боку Європи після цього зменшуватиметься.​

– Григорію, що залишилося Україні до безвізу?

Григорій Жигалов: Залишилося найважливіше: завтрашнє фінальне голосування у Європарламенті. Сьогодні дебати – це здебільшого формальність. Різні політичні сили просто засвідчать свою позицію з приводу безвізового режиму для України. Навряд чи варто очікувати сюрпризів. Більшість політичних сил Європарламенту підтримують надання безвізового режиму для України. Ультраліві та ультраправі будуть виступати проти.

За найпесимістичнішими прогнозами до кінця червня безвіз має запрацювати

Якщо завтра результат буде позитивним, далі буде Комітет постійних представників, який 29 квітня збереться. Його завдання – поставити на розгляд Ради ЄС. Рада ЄС, за нашими прогнозами, має затвердити безвіз 11 травня за процедурою навіть без обговорення. Потім – підписання й публікація. Безвіз запрацює через 20 днів після публікації – приблизно 11-12 червня. Можуть бути непередбачувані затримки. Але, за найпесимістичнішими прогнозами, які чули і в Брюсселі, і в Страсбурзі, до кінця червня безвіз має запрацювати.

– Пане Капітоненко, на Вашу думку, є ще якась перепона у цій тривалій і складній епопеї затвердження безвізового режиму між Україною та ЄС?

Чергова перемога. Просто тиждень добрих новин – не встигли отримати транш від МВФ, як завтра Європарламент проголосує за надання безвізового режиму

​Микола Капітоненко: Здається, що немає. Нарешті у нас чергова перемога. Просто тиждень добрих новин – не встигли отримати транш від МВФ, як завтра Європарламент проголосує за надання безвізового режиму для України. Залишилися технічні питання. У червні зможемо вже їздити до країн Шенгенської зони без віз.

Ясно, що ми вже всього боїмося. Але треба пам’ятати, що Європарламент – це велика структура, кілька сотень депутатів – завжди там будуть альтернативні думки, версії і оцінки. Аналіз співвідношення сил між прихильниками й противниками надання безвізу дає підстави для оптимізму – там лише дві невеликі фракції, які будуть виступати проти.

Ліві і праві радикальні партії часто фінансуються і мають зв’язки з Кремлем

Довгі руки Москви у цьому випадку, можливо, і є. Не секрет, що ліві і праві радикальні партії в Європі часто фінансуються і мають зв’язки з Кремлем.

У Європі зростає ксенофобія, скептичне ставлення до мігрантів, відкриття кордонів, необов’язково шукати таємну гру Кремля

Але не треба забувати, що при цьому в Європі є свій електорат. У Європі зростає ксенофобія, скептичне ставлення до мігрантів, біженців, відкриття кордонів, тому необов’язково шукати якусь зраду або таємну гру Кремля в таких позиціях європейських політичних партій.

– Чи не можуть якісь дії всередині самої України нашкодити затвердженню безвізу?

Микола Капітоненко: Україна формально готова до отримання безвізу з ЄС, а по суті, по змісту, по духу цього режиму – ні. На нашій територій йде відкритий збройний конфлікт, у нас високий рівень корупції, слабка, неефективна держава, бідне населення – не для того запроваджувався безвізовий режим ЄС давно ще, щоб надавати його таким державам. Але політична й дипломатична підтримка України була необхідною, тому ми отримаємо цей режим. Якщо ми продовжуватимемо у такому ж дусі, то в нас зростає ймовірність, що ми його втратимо.

Європейці виконають формальні зобов’язання – дадуть нам безвізовий режим, а потім шукатимуть приводів забрати

Європейці виконають свої формальні зобов’язання – дадуть нам безвізовий режим, а потім шукатимуть приводів його забрати. Ми даємо таких приводів більше ніж достатньо. Механізм зупинення, який так довго обговорювали всередині Європи, демонструє вразливість Європи до нових загроз. Україна буде однією з держав, на яку будуть дуже уважно і прискіпливо дивитися.

– Пане Погорельцев, коли українці зможуть подорожувати до ЄС без віз?

Уже влітку громадяни України зможуть їздити до Шенгенської угоди без віз. Короткотермінове перебування до 90 днів, довше – треба оформлювати

​Сергій Погорельцев: Ми розраховуємо, що вже влітку цього року громадяни України зможуть їздити до держав-учасниць Шенгенської угоди без віз. Безвізовий режим дозволятиме короткотермінове перебування в державах-членах ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії, до 90 днів, впродовж кожного періоду – 180 днів. Якщо виникне необхідність перебувати в ЄС довше, треба буде оформлювати візу. Безвіз не надаватиме право на проживання, працевлаштування або навчання в країнах ЄС.

– Пане Погорельцев, безвіз на практиці не значить, що я просто зі своїм паспортом зможу купити квиток на літак і полетіти в якусь країну Шенгенської зони?

Наші громадяни мають бути готовими до надання службовцям прикордонних служб європейських країн інформації щодо мети поїздки, наявності місця проживання

​Сергій Погорельцев: Щоб скористатися правом безвізових поїздок до Шенгенської зони, треба насамперед оформити біометричний закордонний паспорт. І наші громадяни мають бути готовими до надання службовцям прикордонних служб, служб європейських країн, інформації, у тому числі документально підтвердженої, щодо мети поїздки, наявності місця проживання, вдосталь фінансових засобів на запланований період перебування. Де-факто, частини тих документів, які раніше подавалися у консульські служби, а також підтвердження наміру повернутися в Україну, тобто зворотній квиток.

Безвіз – не та мета, яка була варта таких зусиль. Нададуть безвіз і залишать наодинці з життєво важливими для нас проблемами

​– Пане Капітоненко, на Вашу думку, чи своєчасно взялася Україна домагатися безвізу від ЄС?

Микола Капітоненко: Україна взялася якраз своєчасно. Це було майже 10 років тому. Безвіз – не думаю, що це та мета, яка була варта таких зусиль. На перші місця треба було ставити не безвіз, а інші завдання. Сьогодні вони нададуть нам безвіз і залишать нас наодинці з багатьма іншими проблемами, які для нас мають життєво важливе значення, на відміну від безвізу. Загалом підтримка Європи нас зменшуватиметься.