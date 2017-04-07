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30 тысяч гражданских – по крайней мере, такую цифру озвучили сепаратисты – собрали власти группировки «ДНР» на полигоне в Шахтерске. Сепаратисты назвали это первым в истории военно-полевым сбором резервистов. Пиар-акцией, не имеющей под собой никакой военной цели, называют в ответ эти сборы некоторые эксперты. В ВСУ считают, что полноценными военнослужащими этих людей назвать сложно, и воевать они вряд ли пойдут.

Сборы резервистов боевики провели на полигоне под Шахтерском 6 апреля. Сепаратисты озвучили цифру участников – 30 тысяч человек. Это мужчины от 18 до 55 лет. Были и женские медицинские подразделения.

В сети появилось видео, где собравшихся тренируют резво приветствовать так называемого «верховного главнокомандующего» Александра Захарченко. После нескольких попыток у резервистов получается. Выступление перед собравшимися Александр Захарченко завершает словами из выступления советского министра, заключившего пакт с нацистской Германией – Вячеслава Молотова: «Победа будет за нами, враг будет разбит, ура!»

Сборами резервистов происходившее под Шахтерском назвать нельзя, говорят военные эксперты. Резервист – это человек, отслуживший в армии и имеющий элементарные воинские навыки. На полигоне же в Шахтерске было очень много студентов и молодежи, не имеющих никакого представления о воинской службе, говорит офицер Вооруженных сил Украины, военный обозреватель Владимир Лазарев:

Чтобы полноценно подготовить солдата, нужно минимум 6 месяцев. Какая-то часть людей в «ДНР», может, и пойдет защищать эти их дутые идеалы, а львиная часть разбежится

«Чтобы полноценно подготовить солдата, нужно минимум 6 месяцев. Сейчас в Украине существует динамичный курс подготовки – 4 месяца. Но у нас все – контрактники, которые сознательно пошли на воинскую службу. Какая-то часть людей в «ДНР», может, и пойдет защищать эти их дутые идеалы, а львиная часть разбежится», – считает он.

«Это – обычный пиар» – Хомаха

На видео и фотоматериалах с полигона, которые опубликовали сепаратисты, – только построения. Никаких военных навыков на кадрах собравшиеся не оттачивали. Сепаратисты устроили обычную пиар-акцию, для этого просто собрали массовку, считает военный эксперт, глава проекта Digests&Analytics Ukraine Вадим Хомаха. Он уверен: собравшиеся там воевать не станут, даже если их призовут.

«Те из местных, кто воевал и воюет, делают это по двум причинам, – говорит обозреватель. – Первая категория – идейная, вторая – те, кто воюет за деньги, потому что ищут работу, а работы нет. Солдат пытаются просто так загрести, но они побегут, они не будут воевать, ведь армия не обученная».

Прошедшие сборы не привязаны к событиям на фронте, считают украинские военные. По оперативным данным, сейчас в прифронтовой зоне боевики не накапливают дополнительные группировки войск.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)