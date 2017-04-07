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В Луганской области больше 60 семей полицейских-переселенцев получили служебные квартиры. В первую очередь жильем обеспечили те семьи, в которых есть дети. Вручать сертификаты на жилье приехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Кроме ведомственного жилья, полиция Луганской области получила новый изолятор временного содержания и научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Сертификаты на служебные квартиры получила 61 семья. Жилье располагается в тех городах, где несут службу полицейские. Это Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Счастье. В первую очередь квартирами пытались обеспечить те семьи полицейских-переселенцев, в которых есть дети.

Например, двухкомнатную квартиру получил майор Дмитрий Гребенюк. В 2014 году он с женой и ребенком переехал из родного Луганска в Северодонецк. И все это время был вынужден жить на съемных квартирах.

Здесь уже свое жилье. Есть куда возвращаться и где семья ждет

«Уже легче жить мне и моей семье. Мы остались без жилья и снимали квартиру. А съемная квартира – это такое. Можно каждый день переезжать, в зависимости от хозяев. Здесь уже свое жилье. Есть куда возвращаться и где семья ждет», – рассказал Дмитрий Гребенюк.

Ценим тех, кто остался верным присяге – Аваков

Если мы строим новую полицию, то на этих людей мы можем полагаться

Вручал сертификаты на служебные квартиры министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Мы очень ценим то, что делали эти люди 3 года, – сказал он. – Мы знаем, что если мы строим новую полицию, то на этих людей мы можем полагаться. Когда мы говорим об уважении к полицейскому со стороны государства и каждого гражданина, то мы должны обеспечить его профессиональную работу и профессиональный тыл».

Кроме ведомственного жилья, полиция Луганской области получила новый изолятор временного содержания и научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Изолятор находится в Северодонецке. Его начали строить еще в 1997 году. Из-за боевых действий строительство замораживали, но сейчас он готов к работе. По словам начальника изолятора Владислава Волосевича, помещение соответствует европейским стандартам и одобрено правозащитниками.

Укомплектованы камеры по всем требованиям

«Укомплектованы камеры по всем требованиям. Индивидуальные спальные места для каждого. Комплекты постельного белья. Все закупалось новое. Камеры оборудованы кнопками вызова постового. Нет необходимости стучать в двери. Цивилизованно подошел, кнопочку нажал. Постовой подошел, узнал причину, оказал помощь или еще что-то. Также каждая камера оборудована современным санитарным узлом», – рассказал Владислав Волосевич.

Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр расположился в Рубежном. До начала боевых действий такой центр был в Луганске и считался одним из крупнейших в Украине. Однако все оборудование и техника оказалась в руках сепаратистов. А материалы для проведения экспертиз правоохранителям области приходилось отправлять в Харьков, Запорожье, Днепр. Сейчас же появилась возможность все исследовать на месте. Специалисты центра могут проводить экспертизу оружия, взрывчатки, наркотиков, документов, а также почерка.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)