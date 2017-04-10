Звичайний конкурс краси чи політичне шоу: як далеко зайшли красуні на окупованій частині Донбасу?

Світське життя угруповань «ЛНР» і «ДНР» кипить: місцеві дівчата роз’їжджають по конкурсах краси і не тільки в межах окупованих бойовиками територій чи Росії, яка їх підтримує. Деякі від імені угруповання і на «Міс світу» виступають. Чому це можливо? І що це: шоу-бізнес чи спецоперація з легітимізації? Розбиралися «Донбасс.Реалії».



Краса врятує світ – вирішили в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» і почали «рятувати». Ось уже три роки на непідконтрольній Україні території регулярно проводять «конкурси краси».

Приміром, конкурси «міс» і «містер» «студентської республіки» угруповання «ДНР» мають «місцевий» колорит. Дефіле в купальниках з російськими хустками тут урізноманітнили більш несподіваними конкурсними рішеннями – дівчата виступають в костюмах покоївок. Потенційні «містери» теж не пасуть задніх – і красуються в костюмах... моряків.

З нагоди «свята краси» студентам навіть презентували особливий подарунок. «Дорогі друзі, ви знаєте, що зараз діє «комендантська година», але скасовуємо – сьогодні вона не діє», – ця новина викликала шквал овацій серед студентів.



Чому «конкурси краси» так популярні в угрупованнях?

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» конкурси краси – явище часте і популярне.

Приміром, під час конкурсу«Міс Горлівка» зал запевнений вщерть.

Це конкурс вдалих наречених, вдалих коханок і взагалі – такий конкурс-заявка «життя вдалося». Там взагалі нудно і їм хочеться чогось незвичного

«Тут це конкурс вдалих наречених, вдалих коханок і взагалі – такий конкурс-заявка «життя вдалося». І це не дуже симпатично. Чому це відбувається щотижня чи щомісяця мені зрозуміло: оскільки там взагалі нудно і їм хочеться чогось незвичного. І найпростіший зразок культури – коли під погану музику напівроздягнена дівчина йде по сцені і всі плескають… Ну це ж простіше, ніж грати на скрипці, співати чи влаштовувати турніри з шахів», – каже медіаексперт Олексій Ковжун.

Є ще один «конкурс краси», але цей – для незвичайних пані. «Наші сьогоднішні учасниці знають: як зупинити бронетехніку, як захистити «республіки», – презентують учасниць зі сцени.

Це – «конкурс краси» серед «ополченок». Майже в усіх є позивні та відеовізитка – знімок на передовій, зі зброєю в руках або фото на танку. І тут такий привід – вдягти вечірню сукню!

«Просто реально незвично, тому що на берцях підборів немає. Тут все відкрите, а ми звикли до закритого, ми ж – «військовослужбовці», – розповідає одна з учасниць «конкурсу».

Після дефіле в сукнях не обійтися без показу у військовій формі. До слова, «мілітарі»-тематика присутня ледь не на кожному «конкурсі краси» в угрупованнях.

З невизнаної «республіки» – в російську столицю

Минулого тижня пройшов ще один «конкурс» – «Міс Луганськ Б'юті».«39 учасниць в чотирьох вікових категоріях до свята краси і грації готувалися протягом півтора місяця, найменшим конкурсанаткам – усього 3 роки», – йдеться в сюжеті «місцевого» телебачення.

Здавалося б, все як завжди. І конкурс нічим не відрізняється від попередніх. Одна дівчина, приміром, завоювала титул «Міс глядацьких симпатій», інша підкорювала журі і публіку своїми співочими талантами.

Конкурсантки демонструють таланти заради гран-прі. «Я не очікувала цього абсолютно, на репетиціях навіть не очікувала, є дуже багато красивих дівчат, я навіть не думала, що поїду в Москву», – коментує дівчина, якій дістався найбажаніший приз.

В угрупованні «ЛНР» красу вирішили не ховати, а показати російській столиці. «Переможниця» поїде на конкурс «Російська красуня -2017». Так, саме в Росію. І представлятиме вона... не Україну.

Вони говорять, що кордони московської області простягаються до Луганська

«Якщо організатори «Міс Москва» приймають у себе людину з прапором «ЛНР», то вони тим самим говорять, що кордони московської області простягаються до Луганська. І, очевидно, включать його. Навряд чи туди запрошують дівчат, скажімо, з Лондона. А якщо вони мають справу з територіями, які утримують терористи і визнають ці незаконні утворення державою, то на них, відповідно до чинного з міжнародного законодавства, накладається арешт» – наголошує Олексій Ковжун.

Конкурсантки від угруповань на міжнародних конкурсах

І це не перший випадок. Минулого року представниця окупованого Луганська вирушила підкорювати світ на конкурс «Міс світу» в Китаї. На стрічках у всіх учасниць назви країн, а в неї – «Луганськ».

Конкурсантка була від України, але я представляла Луганськ

«Подала заявку, в графі «країна учасниці» я вказала «ЛНР». Через якийсь час зі мною сконтактували і мою заявку затвердили. Хоча я була дуже здивована, тому що орагнізтори – американці, і для мене це був шок. Конкурс тривав 12 днів, я готувалася самостійно. Конкурсантка була від України, але я представляла Луганськ», – розповіла дівчина.

Російські ЗМІ зробили з цього неймовірну подію, а в Україні ця скандальна новина залишилася майже непоміченою.

«Власне, і заявку відправляла від «ЛНР». Була прийнята без проблем. Навіть вийшла у фінал дванадцяти. Причому конкурували. Зокрема, із міс із України. Невже міжнародне визнання?», – йдеться на одному з російських пропагандиських каналів.

Як це взагалі можливо, щоб представниця «ЛНР» брала участь в конкурсі світового масштабу. Щоб з’ясувати, показуємо відео звідти кастинг-директору «Міс Україна». «Ви мене здивували. Я не бачила цього», – реагує кастинг-директор Національного оргкомітету «Міс Україна» Єлизавета Чепіль.

Якщо ви приходите з Луганська чи Донецька, ви представляєте тільки Україну і не можете представляти інший регіон

«Можливо, конкурси світового масштабу побоюються таких політичних коливань, тому взяли її мовчки, щоб без коментарів. Бачите, це ж пройшло, значить, це має місце бути. Але у нас таких варіантів точно немає. Якщо ви приходите з Луганська чи Донецька, ви представляєте тільки Україну і не можете представляти інший регіон. Будь ласка, ви можете робити це в Росії, але ми не маємо до цього ніякого стосунку», – каже Чепіль.

Виявляється, у подібних заходів світового масштабу – свої умови. Приватний конкурс – приватні правила. До слова, будь-яка дівчина з Донецька і Луганська з українським паспортом може брати участь у відбірковому турі і в Україні.

У нас достатня кількість дівчат з тих регіонів і ми навіть боремося за них

«У нас достатня кількість дівчат з тих регіонів і ми навіть боремося за них, говоримо їм розвиватися, продовжувати, англійську обов’язково повинні вчити. Найбільша складність – це дістатися сюди, тому що це доба і це довга дорога, тому дуже шкода, що так все», – зауважує Єлизавета Чепіль.

Виходить, шляхи краси несповідимі. І тільки сама дівчина може зробити вибір – під чиїм прапором виходити на подіум.