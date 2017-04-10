Попри Сирію, Тіллерсон і Лавров можуть знайти спільну мову – Зенон Завада

Рішуча реакція адміністрації президента США Дональда Трампа на ураження людей у Сирії хімічною зброєю послабила позиції російського президента Володимира Путіна на зовнішній та внутрішній арені. Це констатують деякі експерти за два дні до візиту в Москву держсекретаря США та у зв’язку зі скасуванням переговорів у Росії главою британського МЗС. Багаторічна політика успішного шантажування Заходу нарешті дала тріщину, вважають ці фахівці. Натомість, інші політологи закликають опонентів Путіна, зокрема в Україні, не радіти завчасно. Не виключено, що Рекс Тіллерсон і його російський колега Сергій Лавров знайдуть спільну мову навіть попри Сирію.

Запланований на сьогодні, 10 квітня, візит до Росії міністра закордонних справ Великобританії не відбудеться, Борис Джонсон його скасував. «Я не полечу до Москви у понеділок. Мій пріоритет – переговори з партнерами по «Групі семи» щодо Сирії і підтримки Росією Асада», – зазначив Борис Джонсон у Twitter.

Ще один британський урядовець, міністр оборони Майкл Феллон після цього рішення колеги звинуватив Росію «у кожній цивільній смерті» під час хімічної атаки в Сирії. Таку думку він висловив британському виданню Sunday Times. Феллон наголосив, що Кремль відповідальний за хімічну атаку як «покровитель» режиму Башара Асада.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Президент Дональд Трамп зауважив, що це була реакція на застосування режимом президента Сирії Асада хімічної зброї в місті Хан-Шейхун минулого тижня.

Зі свого боку, в МЗС Росії заявили, що скасування візиту Бориса Джонсона до Москви є свідченням відсутності у британців власної позиції і впливу на хід міжнародних справ. Про це йдеться у заяві від 9 квітня, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

«Рішення про скасування поїздки Бориса Джонсона до Москви зайвий раз підтверджує сумніви в наявності доданої вартості від розмови з британцями, які з більшості актуальних проблем сучасності не мають власної позиції і реального впливу на хід міжнародних справ, залишаючись «в тіні» своїх стратегічних партнерів. Не вважаємо, що діалог з Лондоном нам потрібен більше, ніж йому самому», – йдеться у заяві.

У документі також наголошується, що приводом для скасування візиту Джонсона є не «фундаментальні зміни ситуації у зв’язку із подіями в Сирії», а «фундаментальне нерозуміння або незнання того, що відбувається в Сирії, зусиль Росії щодо врегулювання цієї кризи, а також призначення дипломатії в принципі».

Запланований на початку цього тижня і візит до Росії держсекретаря США Рекса Тіллерсона. Держдепартамент не відповів на запитання «Голосу Америки» з приводу можливих змін або скасування візиту Тіллерсона в Москву у зв'язку з військовими ударами США у Сирії. Однак у неділю зустріч глави американської дипломатії з президентом Росії Володимиром Путіним зникла з графіку держсекретаря, кореспондент «Голосу Америки» Стів Херман.

«Володимир Володимирович втратив перевагу»

Розвиток подій у світі після удару США по авіабазі Асада в Сирії, звідки могли здійснювати хімічні атаки сирійські літаки, різко змінився. Це зазначив Радіо Свобода російський політичний експерт Дмитро Орєшкін. Путіну вдавалося нав’язувати свою волю Заходу чимало років – у Грузії, в Україні, Сирії тощо. Тепер цьому покладено край.

«У Володимира Володимировича Путіна була перевага – він міг балансувати, танцювати на лезі ножа, весь час лякаючи Захід. «Ми можемо ризикнути, ми можемо втратити, а вам це – зась!». Тому ви завжди злякаєтесь, тому ви завжди погодитесь, прогнетесь і підете на поступки. І так були завжди – і в Грузії, і в часи адміністрації Обами. І це створювало ілюзію «крутого пацана» Путіна. А от у Сполучених Штатах до влади прийшов ще крутіший. Який, не кажучи поганого слова, через два дні після використання у Сирії хімічної зброї завдав удар по військовому аеродрому Асада», – зауважив Дмитро Орєшкін.

«Я би не розслаблявся до 12 квітня» – Зенон Завада

В інтерв’ю телеканалу ABC Рекс Тіллерсон повідомив, що наполягтиме на зустрічі у Москві на виконанні Росією зобов’язань про ліквідацію хімічної зброї у Сирії.

Аналітик інвестиційної компанії «Конкорд Капітал», американський політолог Зенон Завада зауважив, що держсекретар США вестиме переговори у Москві з позиції сили. Водночас Зенон Завада вважає, що опоненти Путіна, зокрема в Україні, радіють після удару США в Сирії завчасно. Можливо, що Тіллерсон і його російський колега Сергій Лавров знайдуть спільну мову навіть попри Сирію.

«Я вже помітив, що українські дипломати краще почуваються після цих подій у Сирії. Я би не розслаблявся до 12 квітня (запланований день візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви – ред.). Можливо, що навіть попри такі події Тіллерсон і Лавров (міністр закордонних справ Росії – ред.) знайдуть спільну мову. Британський міністр закордонних справ скасував візит у Росію, але Америка має набагато більше впливу. І Дональд Трамп – політик, людина, яка непрогнозована (дехто вважає, що це погано, але побачимо – може, це буде великий плюс). Тіллерсон іде на цю зустріч у Москві з позиції сили», – констатує Зенон Завада.

Міністр оборони Джеймс Меттіс заявив у лютому, що США відкриті для можливості відновити співпрацю з Москвою, в той же час реалістичні в своїх очікуваннях і «запевняємо наших дипломатів вести переговори з позиції сили». У відповідь міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва готова поліпшити зв’язки з Пентагоном, але застеріг Вашингтон від діалогу з «позиції сили».