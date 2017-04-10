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10 Квітень 2017, Київ 09:52
Політика

Попри Сирію, Тіллерсон і Лавров можуть знайти спільну мову – Зенон Завада

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (л) і держсекретар США Рекс Тіллерсон під час їхньої першої особистої зустрічі, Німеччина, лютий 2017 року

Рішуча реакція адміністрації президента США Дональда Трампа на ураження людей у Сирії хімічною зброєю послабила позиції російського президента Володимира Путіна на зовнішній та внутрішній арені. Це констатують деякі експерти за два дні до візиту в Москву держсекретаря США та у зв’язку зі скасуванням переговорів у Росії главою британського МЗС. Багаторічна політика успішного шантажування Заходу нарешті дала тріщину, вважають ці фахівці. Натомість, інші політологи закликають опонентів Путіна, зокрема в Україні, не радіти завчасно. Не виключено, що Рекс Тіллерсон і його російський колега Сергій Лавров знайдуть спільну мову навіть попри Сирію.

Попри Сирію, Тіллерсон і Лавров можуть знайти спільну мову – Зенон Завада
Попри Сирію, Тіллерсон і Лавров можуть знайти спільну мову – Зенон Завада
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Запланований на сьогодні, 10 квітня, візит до Росії міністра закордонних справ Великобританії не відбудеться, Борис Джонсон його скасував. «Я не полечу до Москви у понеділок. Мій пріоритет – переговори з партнерами по «Групі семи» щодо Сирії і підтримки Росією Асада», – зазначив Борис Джонсон у Twitter.

Ще один британський урядовець, міністр оборони Майкл Феллон після цього рішення колеги звинуватив Росію «у кожній цивільній смерті» під час хімічної атаки в Сирії. Таку думку він висловив британському виданню Sunday Times. Феллон наголосив, що Кремль відповідальний за хімічну атаку як «покровитель» режиму Башара Асада.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Президент Дональд Трамп зауважив, що це була реакція на застосування режимом президента Сирії Асада хімічної зброї в місті Хан-Шейхун минулого тижня.

Зі свого боку, в МЗС Росії заявили, що скасування візиту Бориса Джонсона до Москви є свідченням відсутності у британців власної позиції і впливу на хід міжнародних справ. Про це йдеться у заяві від 9 квітня, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

«Рішення про скасування поїздки Бориса Джонсона до Москви зайвий раз підтверджує сумніви в наявності доданої вартості від розмови з британцями, які з більшості актуальних проблем сучасності не мають власної позиції і реального впливу на хід міжнародних справ, залишаючись «в тіні» своїх стратегічних партнерів. Не вважаємо, що діалог з Лондоном нам потрібен більше, ніж йому самому», – йдеться у заяві.

У документі також наголошується, що приводом для скасування візиту Джонсона є не «фундаментальні зміни ситуації у зв’язку із подіями в Сирії», а «фундаментальне нерозуміння або незнання того, що відбувається в Сирії, зусиль Росії щодо врегулювання цієї кризи, а також призначення дипломатії в принципі».

Запланований на початку цього тижня і візит до Росії держсекретаря США Рекса Тіллерсона. Держдепартамент не відповів на запитання «Голосу Америки» з приводу можливих змін або скасування візиту Тіллерсона в Москву у зв'язку з військовими ударами США у Сирії. Однак у неділю зустріч глави американської дипломатії з президентом Росії Володимиром Путіним зникла з графіку держсекретаря, кореспондент «Голосу Америки» Стів Херман.

«Володимир Володимирович втратив перевагу»

Розвиток подій у світі після удару США по авіабазі Асада в Сирії, звідки могли здійснювати хімічні атаки сирійські літаки, різко змінився. Це зазначив Радіо Свобода російський політичний експерт Дмитро Орєшкін. Путіну вдавалося нав’язувати свою волю Заходу чимало років – у Грузії, в Україні, Сирії тощо. Тепер цьому покладено край.

Дмитро Орєшкін

Дмитро Орєшкін

«У Володимира Володимировича Путіна була перевага – він міг балансувати, танцювати на лезі ножа, весь час лякаючи Захід. «Ми можемо ризикнути, ми можемо втратити, а вам це – зась!». Тому ви завжди злякаєтесь, тому ви завжди погодитесь, прогнетесь і підете на поступки. І так були завжди – і в Грузії, і в часи адміністрації Обами. І це створювало ілюзію «крутого пацана» Путіна. А от у Сполучених Штатах до влади прийшов ще крутіший. Який, не кажучи поганого слова, через два дні після використання у Сирії хімічної зброї завдав удар по військовому аеродрому Асада», – зауважив Дмитро Орєшкін.

«Я би не розслаблявся до 12 квітня» – Зенон Завада

В інтерв’ю телеканалу ABC Рекс Тіллерсон повідомив, що наполягтиме на зустрічі у Москві на виконанні Росією зобов’язань про ліквідацію хімічної зброї у Сирії.

Аналітик інвестиційної компанії «Конкорд Капітал», американський політолог Зенон Завада зауважив, що держсекретар США вестиме переговори у Москві з позиції сили. Водночас Зенон Завада вважає, що опоненти Путіна, зокрема в Україні, радіють після удару США в Сирії завчасно. Можливо, що Тіллерсон і його російський колега Сергій Лавров знайдуть спільну мову навіть попри Сирію.

Зенон Завада

Зенон Завада

«Я вже помітив, що українські дипломати краще почуваються після цих подій у Сирії. Я би не розслаблявся до 12 квітня (запланований день візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви – ред.). Можливо, що навіть попри такі події Тіллерсон і Лавров (міністр закордонних справ Росії – ред.) знайдуть спільну мову. Британський міністр закордонних справ скасував візит у Росію, але Америка має набагато більше впливу. І Дональд Трамп – політик, людина, яка непрогнозована (дехто вважає, що це погано, але побачимо – може, це буде великий плюс). Тіллерсон іде на цю зустріч у Москві з позиції сили», – констатує Зенон Завада.

Міністр оборони Джеймс Меттіс заявив у лютому, що США відкриті для можливості відновити співпрацю з Москвою, в той же час реалістичні в своїх очікуваннях і «запевняємо наших дипломатів вести переговори з позиції сили». У відповідь міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва готова поліпшити зв’язки з Пентагоном, але застеріг Вашингтон від діалогу з «позиції сили».

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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