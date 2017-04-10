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10 Квітень 2017, Київ 23:23
Культура

Сборная Украины в шаге от Евро-2018 по футзалу

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Киеве продолжается основной раунд квалификации чемпионата Европы 2018 по футзалу. Украинская сборная уже провела два матча, в которых обыграла Черногорию и Бельгию. Футболисты признаются, что играть дома намного легче именно из-за болельщиков. Поддерживают команду и ультрас, среди которых и луганчане. Они говорят, что не хватает родной луганской «ЛТК Арены», где раньше проходили матчи по футзалу. И надеются, что когда-нибудь в ее стенах своих соперников снова обыграет сборная Украины.

Киев принимает отборочные раунды квалификации чемпионата Европы по футзалу. Украина уже обыграла Бельгию со счетом 1:0, и выходит против Черногории. В составе «сине-желтых» 3 бывших игрока луганского футзального клуба «ЛТК» Сергей Журба, Владимир Разуванов и Кирилл Ципун. А в секторе ультрас луганские парни, которые поддерживали этих футболистов еще до военных событий на востоке Украины. В Луганске вообще очень любили матчи по футзалу, независимо от их масштаба. Собиралась целая ЛТК-Арена, а это 2,5 тысячи зрителей, рассказывает луганчанин Петр Лисовский.

Болельщики

Болельщики

«Люди шли на матчи. Они видели, что наша местная команда «ЛТК» показывала прекрасный результат. Если бы не эти события, «ЛТК» так бы и остались одними из лидеров украинского футзала. А на «ЛТК Арене» проходили бы международные соревнования. Яркий тому пример, когда молодежная сборная Украины играла против Франции в Луганске. Был организован качественный сектор. И все действительно «фанатели». Наша молодежная сборная просто «уничтожила» Францию. Команде было приятно играть при такой поддержке», – говорит Лисовский.

Играть дома с одной стороны легче, с другой – и больше ответственность перед болельщиками, говорят футболисты. И хотя киевский «Дворец спорта» не заполнен полностью, зрителей хватает, чтобы эффективно поддерживать команду. После очередного скандирования всем «Дворцом», Украина забивает третий гол в ворота Черногории.

Дети из Донбасса выводят футболистов на матч

Дети из Донбасса выводят футболистов на матч

Больше всех переживают маленькие зрители – дети из Донбасса, которые в рамках социальной программы «Play away Play everywhere» пришли поддержать сборную. Проект уже работает 2 года, и на каждый матч приводят до 200 детей, рассказывает представитель Благотворительного фонда «Розвиток футболу України» Ирина Макаревич.

«Мы стараемся через футбол социально интегрировать детей. Мы приглашаем их на экскурсии, церемонию выхода с игроками, футбольные матчи, автограф-сессии», – говорит Макаревич.

Кроме социальной интеграции с помощью проекта детям-переселенцам показывают пользу здорового образа жизни и заинтересовывают спортом. Илье двенадцать лет, а Назару – семь с половиной. На матче Украина-Черногория выводили футболистов на поле. Говорят, перед выходом совсем не волновались. А после свистка стали переживать за родную сборную.

«Очень хорошие впечатления. Я вывел какого-то черногорца. Но Украина победила, я за нее болел», – делится своими впечатлениями Илья.

«Выходил с нашим футболистом. Мне понравилось. Мы, правда, не общались, но я думаю, все еще впереди. Понравилось, что хорваты в первой игре выиграли, а потом и наши!», – говорит Назар.

Эмилия из Донецка

Эмилия из Донецка

Эмилии всего семь лет. Она из Донецка. Это ее второй футзальный матч, и она уже определилась со своими любимым игроком.

«Если честно, то этот матч мне понравился больше. Это хорошо, когда выигрывает родная земля. Мне вся команда понравилась, но больше впечатлил 7-й номер», – говорит Эмилия.

А вот Татьяне уже 15 лет. На матчи футзала ходила еще в Луганске, когда была маленькой. Папа приучил. Рассказывает, что помнит матчи Сергея Журбы за луганчан. Поэтому очень обрадовалась, когда ее любимый игрок забил гол в ворота Черногории и сборная Украины выиграла со счетом. 4:2.

Конец матча Украина – Черногория

Конец матча Украина – Черногория

«Я верю, что он еще забьет и хорватам. Жду красивого гола. Очень радостно видеть наших игроков из «ЛТК» в сине-желтых футболках. Хотя они уже не играют за луганчан, но чувствую какую-то ностальгию по тем матчам и дому», – говорит Татьяна.

Теперь сборной Украине остается провести один матч против хорватов. Встреча состоится завтра, 11 апреля. Но эта игра будет решающей в путевке за выход на Евро-2018. Уже известно, что поддержка будет колоссальная. Ультрас обещают, что на этот матч приедут не только луганчане, а все поклонники футзала из разных движений.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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