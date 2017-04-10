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В Киеве продолжается основной раунд квалификации чемпионата Европы 2018 по футзалу. Украинская сборная уже провела два матча, в которых обыграла Черногорию и Бельгию. Футболисты признаются, что играть дома намного легче именно из-за болельщиков. Поддерживают команду и ультрас, среди которых и луганчане. Они говорят, что не хватает родной луганской «ЛТК Арены», где раньше проходили матчи по футзалу. И надеются, что когда-нибудь в ее стенах своих соперников снова обыграет сборная Украины.

Киев принимает отборочные раунды квалификации чемпионата Европы по футзалу. Украина уже обыграла Бельгию со счетом 1:0, и выходит против Черногории. В составе «сине-желтых» 3 бывших игрока луганского футзального клуба «ЛТК» Сергей Журба, Владимир Разуванов и Кирилл Ципун. А в секторе ультрас луганские парни, которые поддерживали этих футболистов еще до военных событий на востоке Украины. В Луганске вообще очень любили матчи по футзалу, независимо от их масштаба. Собиралась целая ЛТК-Арена, а это 2,5 тысячи зрителей, рассказывает луганчанин Петр Лисовский.

«Люди шли на матчи. Они видели, что наша местная команда «ЛТК» показывала прекрасный результат. Если бы не эти события, «ЛТК» так бы и остались одними из лидеров украинского футзала. А на «ЛТК Арене» проходили бы международные соревнования. Яркий тому пример, когда молодежная сборная Украины играла против Франции в Луганске. Был организован качественный сектор. И все действительно «фанатели». Наша молодежная сборная просто «уничтожила» Францию. Команде было приятно играть при такой поддержке», – говорит Лисовский.

Играть дома с одной стороны легче, с другой – и больше ответственность перед болельщиками, говорят футболисты. И хотя киевский «Дворец спорта» не заполнен полностью, зрителей хватает, чтобы эффективно поддерживать команду. После очередного скандирования всем «Дворцом», Украина забивает третий гол в ворота Черногории.

Больше всех переживают маленькие зрители – дети из Донбасса, которые в рамках социальной программы «Play away Play everywhere» пришли поддержать сборную. Проект уже работает 2 года, и на каждый матч приводят до 200 детей, рассказывает представитель Благотворительного фонда «Розвиток футболу України» Ирина Макаревич.

«Мы стараемся через футбол социально интегрировать детей. Мы приглашаем их на экскурсии, церемонию выхода с игроками, футбольные матчи, автограф-сессии», – говорит Макаревич.

Кроме социальной интеграции с помощью проекта детям-переселенцам показывают пользу здорового образа жизни и заинтересовывают спортом. Илье двенадцать лет, а Назару – семь с половиной. На матче Украина-Черногория выводили футболистов на поле. Говорят, перед выходом совсем не волновались. А после свистка стали переживать за родную сборную.

«Очень хорошие впечатления. Я вывел какого-то черногорца. Но Украина победила, я за нее болел», – делится своими впечатлениями Илья.

«Выходил с нашим футболистом. Мне понравилось. Мы, правда, не общались, но я думаю, все еще впереди. Понравилось, что хорваты в первой игре выиграли, а потом и наши!», – говорит Назар.

Эмилии всего семь лет. Она из Донецка. Это ее второй футзальный матч, и она уже определилась со своими любимым игроком.

«Если честно, то этот матч мне понравился больше. Это хорошо, когда выигрывает родная земля. Мне вся команда понравилась, но больше впечатлил 7-й номер», – говорит Эмилия.

А вот Татьяне уже 15 лет. На матчи футзала ходила еще в Луганске, когда была маленькой. Папа приучил. Рассказывает, что помнит матчи Сергея Журбы за луганчан. Поэтому очень обрадовалась, когда ее любимый игрок забил гол в ворота Черногории и сборная Украины выиграла со счетом. 4:2.

«Я верю, что он еще забьет и хорватам. Жду красивого гола. Очень радостно видеть наших игроков из «ЛТК» в сине-желтых футболках. Хотя они уже не играют за луганчан, но чувствую какую-то ностальгию по тем матчам и дому», – говорит Татьяна.

Теперь сборной Украине остается провести один матч против хорватов. Встреча состоится завтра, 11 апреля. Но эта игра будет решающей в путевке за выход на Евро-2018. Уже известно, что поддержка будет колоссальная. Ультрас обещают, что на этот матч приедут не только луганчане, а все поклонники футзала из разных движений.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)