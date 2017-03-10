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Пока главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко обещает на «Донбасс Арене» провести первые матчи, которые не будут уступать уровню встреч «Шахтера», трех футболистов, выступающих за сборные группировок «ЛНР» и «ДНР», пожизненно дисквалифицировала Федерация футбола Украины (ФФУ). Запрет пока распространяется только на украинские клубы, но представители дисциплинарного комитета уже заявили, что собираются обращаться в ФИФА с просьбой расширить дисквалификацию до мирового уровня. Также в Федерации футбола Украины рассказали, что они отслеживают игроков сепаратистских сборных и не допускают их возвращения в украинский чемпионат.

Три футболиста, выступающие в составе сборных группировок «ЛНР» и «ДНР», которые в Украине признаны террористическими, получили пожизненную дисквалификацию. Теперь Александру Ясковичу, Артему Евланову, Сергею Артюху дорога в украинский футбол закрыта, рассказывает генеральный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко. Также он отметил, что в Федерации футбола Украины отслеживают всех игроков, выступающих за сепаратистские сборные.

Федерация футбола Украины сама проводит огромный объем работы, чтобы идентифицировать тех футболистов, которые проводили матчи за сборные «ЛНР» и «ДНР», для того, чтобы привлекать их в ближайшее время к ответственности. Эта работа ведется

«Федерация футбола Украины сама проводит огромный объем работы, чтобы идентифицировать тех футболистов, которые проводили матчи за сборные «ЛНР» и «ДНР», для того, чтобы привлекать их в ближайшее время к ответственности. Эта работа ведется. К сожалению, процесс достаточно длительный. Нужно собирать доказательную базу, которая подтверждает участие футболистов в играх на территории непризнанных «республик», – объяснил Грищенко.

Футболист сборной группировки «ЛНР» Александр Яскович попытался трудоустроиться в краматорский футбольный клуб «Авангард» еще в марте 2016 года. Болельщики возмутились. А в одном из интервью изданию «Depo.Cектор» президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров отметил, почему Ясковичу разрешили дозаявиться в украинский клуб.

«Яскович не менял гражданства, у него нет «паспорта» «ЛНР». Он не воевал и не брал в руки оружия. Он уже понес наказание – год без футбола. Для футболиста это очень тяжело», – говорил Сергей Макаров.

В мае 2016 года Ясковича дисквалифицировали, а чуть меньше чем через год уже футболистам сборной группировки «ДНР» запретили играть в украинских клубах. При этом в интервью сепаратистским изданиям дисквалифицированный Артем Евланов заявил, что в украинские клубы он и не собирался: «Пока мы непризнанные, мы не можем обратиться ни в УЕФА, ни в ФИФА. А всех их (ФФУ – ред.) законы потом отменят».

Тем временем Федерация футбола Украины собирается усиливать дисквалификацию на мировом уровне – обратиться в ФИФА. После дисквалификации уже трех футболистов сборных группировок «ЛНР» и «ДНР» в социальных сетях появилась неправдивая информация, что ФФУ ставит крест на карьере любого футболиста, игравшего на временно неподконтрольной Украине территории, даже ребенка или подростка. Генеральный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко эту информация опроверг.

«Здесь нужно различать эти ситуации. Одно дело – молодежь, которая не имеет никакой другой возможности, кроме как заниматься в детских футбольных школах, которые находятся на той территории. Именно поэтому ФФУ принимает решения касательно игроков, которые принимали участие в матчах за сборные «ЛНР» и «ДНР», так как эти футболисты сознательно пошли на этот шаг. И таким образом пропагандируют действия непризнанных «республик», – говорит Игорь Грищенко.

Что же касается детей и молодежи, то, по словам Игоря Грищенко, в Федерации футбола Украины будут стараться помогать таким игрокам, чтобы у них была возможность вернуться в украинские футбольные школы, продолжать там обучение и в будущем усилить украинские клубы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)