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Бронзовая призерка Олимпийских игор в Пекине по современному пятиборью Виктория Терещук может остаться без своей награды. Как информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета, в допинг-пробе луганчанки за 2008 год было обнаружено запрещенное вещество. До 21 марта Виктория Терещук может обжаловать такое решение в Спортивном арбитражном суде, иначе ее результаты будут аннулированы, и «бронзу» нужно будет вернуть в МОК. Для Украины – это уже 6-я потерянная награда с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, для Донбасса – третья.

Пекин 2008. В современном пятиборье Украина впервые завоевывала бронзовую медаль благодаря луганчанке Виктории Терещук. А спустя почти 9 лет, 1 марта 2017 года, на официальном сайте Международного олимпийского комитета появилась информация, что в допинг-пробе Виктории Терещук найдено запрещенное вещество – туринабол, и что она должна вернуть «бронзу» спортсменке, которая заняла четвертое место на Олимпийских играх – Анастасии Прокопенко из Беларуси. Глава Международной федерации современного пятиборья Клаус Шорман отметил, что такая ситуация в их виде спорте впервые, но организация выступает за «чистые» результаты.

Уличение в нарушении антидопингового законодательства – крайне редкий случай для современного пятиборья

«Уличение в нарушении антидопингового законодательства – весьма прискорбный и крайне редкий случай для современного пятиборья. Международный союз современного пятиборья благодарен МОК за разработанную систему обнаружения правонарушений, относящихся к Олимпийским играм и имеющих историческое значение», – цитирует главу Международного союза современного пятиборья официальный сайт организации.

Сама Виктория Терещук ситуацию пока не комментирует. У луганчанки есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. Для Терещук это уже будет второе обвинение в допинге за два года. В 2016 году ошибочное обвинение в допинге сорвало луганчанке подготовку к главным стартам. Позже организация прислала официальное письмо с извинениями. Вот только из-за стресса Виктория Терещук не смогла подготовиться и пройти отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. После этого луганчанка завершила карьеру.

Чем скорее появится такой центр, тем скорее мы будем иметь гарантию, что таких случаев больше с нашими знаменитыми спортсменами уже не будет

По словам спортивного журналиста Валентина Щербачева, за своих спортсменов и Национальный олимпийский комитет, и украинские федерации должны бороться. А кроме того, сделать все, чтобы таких инцидентов в будущем не повторялось. Тем более, что в украинском спорте первые шаги все-таки сделаны.

«Мы наконец приняли закон о борьбе с допингом, и у нас будет собственная украинская антидопинговая лаборатория – это будет очень важно. Чем скорее появится такой центр, тем скорее мы будем иметь гарантию, что таких случаев больше с нашими знаменитыми спортсменами уже не будет», – говорит Щербачев.

За 2016-2017 годы уже с использованием новых технологий было проверено более полутора тысяч проб спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Более 100 проб показали использование запрещенных препаратов. Шесть из них – это допинг-пробы украинских спортсменов. Кроме Терещук, в этом списке тяжелоатлетки Ольга Коробка, Юлия Калина, Наталья Давыдова, легкоатлеты Денис Юрченко и Александр Пятница. Спортсмены свои медали уже отправили обратно в Международный олимпийский комитет, но результаты допинг-проб не признали.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)