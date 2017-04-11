Якщо уряд і змінюватимуть, то не більше двох міністрів – політолог

У вівторок прем’єр-міністр Володимир Гройсман звітує перед журналістами про рік роботи уряду. Натомість звіту в парламенті варто чекати лише в травні, кажуть у президентській фракції. Напередодні прем’єр-міністр зустрічався із народними депутатами від «Блоку Петра Порошенка» і з самим президентом. Річний імунітет уряду закінчується 14 квітня і політологи припускають зміну одного чи двох міністрів. Проте народні депутати стверджують – на зустрічі із президентом і прем’єром кадрові питання взагалі не обговорювалися.

Прес-конференція прем’єр-міністра Володимира Гройсмана запланована на 11 квітня. Звіту в парламенті на цьому пленарному тижні, скоріш за все, не буде, каже голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Антон Герасимов. 14 квітня закінчується річний імунітет уряду, який міністри отримали в 2016 році.

10 квітня прем’єр-міністр разом із президентом України зустрілися з народними депутатами з президентської фракції. На зустріч також запрошували виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Зустріч із фракцією тривала близько трьох годин, але кадрові питання не обговорювалися, заявив Радіо Свобода народний депутат Олег Барна.

Кадрові питання уряду не порушувалися

«Кадрові питання уряду не порушувалися. Обговорювалися поточні питання, питання співпраці уряду із фракцією, питання пленарного тижня, зокрема законопроектів, що стосуються реформування судової системи і завершення цієї реформи. Ну і низку поточних, наболілих проблем у кожному окрузі», – повідомив Барна. За словами депутата, не говорили і про продовження імунітету уряду.

Відставки Гонтаревої чи Білоуса не пов’язані з роботою уряду – екс-міністр

Незважаючи на те, що зустріч фракції відбувалася після повідомлення про дві відставки – голови Національного банку Валерії Гонтаревої і голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса – уряду це скоріш за все не торкнеться, вважає екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус.

Я думаю, що уряд буде мати ще рік роботи і будуть мінімальні зміни в складі

«Це дуже різні відставки і вони не мають нічого спільного. Відставка Гонтаревої обговорювалася декілька тижнів. Відставка Білоуса також була очікуваною – нічого гарного не відбувається у Фонді державного майна. Я думаю, що уряд буде мати ще рік роботи і будуть мінімальні зміни в складі», – заявив він.

Уряд починав працювати в важких політичних умовах, вважає співголова Ради РПР і виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин, проте міністри змогли налагодити співпрацю із парламентом і організувати свою роботу, зокрема вчасно подати проект бюджету.

«По пріоритетних напрямках, про які Володимир Гройсман говорив, частково вдалося просунутися завдяки новим командам в деяких міністерствах, зокрема охорони здоров’я, незважаючи на тиск і політичні дискусії. В тій же митниці і у Державній фіскальній службі досягнення стриманіші. Хоча автоматичне відшкодування ПДВ нарешті запрацювало, для цього було потрібно майже рік», – заявив Юрчишин. На його думку, уряд став більш відкритим для бізнесу і громадських активістів – обговорити ініціативи з владою стало значно простіше.

Відсутність покарання для топ-корупціонерів призводить до відходу бізнесу в тінь – експерт

Антикорупційні реформи, на думку одного з керівника «Transparency International Україна», гальмують не стільки дії уряду, скільки безкарність винних у хабарництві. Покарання не бояться ані ті, хто дають, ані ті хто беруть хабарі. Напередодні міжнародна компанія «Ernst & Young» повідомила, що Україна посіла перше місце у рейтингу сприйняття корупції в бізнесі.

Відсутність покарання за вчинений злочин приводить до того, що частина бізнесменів йде в тінь і починає домовлятися із чиновниками, тому що так швидше

«Це спільна відповідальність уряду і правоохоронної системи. Відсутність покарання за вчинений злочин приводить до того, що частина бізнесменів йде в тінь і починає домовлятися із чиновниками, тому що так швидше і в короткотерміновій перспективі вигідніше. Зі свого боку чиновники не гребують корупційними діями, бо покарання, особливо для топ-чиновників, немає», – заявив Юрчишин.

Зміна уряду потребуватиме переформатування коаліції, а це може дестабілізувати владу, вважає політолог Сергій Таран.

Сьогодні виглядає так, що уряд змінюватися не буде. Якщо і йдеться про заміни, то одного-двох міністрів, не більше

«Звісно, не виключено, що може переформатуватися сама коаліція, і тоді уряд буде обраний інший, але тими ж самими фракціями. Проте, це може дестабілізувати весь парламент. Тому сьогодні виглядає так, що уряд змінюватися не буде. Якщо і йдеться про заміни, то одного-двох міністрів, не більше», – заявив Таран в коментарі Радіо Свобода.

Він наголосив, що швидше за все сам факт невідставки уряду буде означати, що той може працювати і далі. Раніше представник президента у Верховній Раді, Ірина Луценко, повідомляла, що претензій до уряду у Петра Порошенка немає і зараз його діяльність перевіряють в комітетах парламенту.