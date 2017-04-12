Як Тіллерсона в Москві зустрічали

Чергове загострення відносин між Росією і США. На такому тлі відбувається візит до Москви глави зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона. До останнього моменту не було зрозуміло, чи зустрінеться з американським Держсекретарем президент Росії Володимир Путін.

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Зустріч Володимира Путіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном почалася близько 6 години вечора в середу. До останнього моменту вона була під запитанням. У Москві не приховували свого крайнього обурення після того, як 7 квітня США завдали ракетного удару по базі сирійських ВПС, у відповідь на застосування хімічної зброї проти мирного населення в провінції Ідліб 4 квітня. Володимир Путін був дуже роздратований.

«Зовсім недавно ми були свідками завданих ракетних ударів по Сирії Сполученими Штатами. Ну, і як відреагували союзники по НАТО? Всі кивають, як китайські бовванчики, не аналізуючи нічого, що відбувається. Де докази застосування сирійськими військами хімічної зброї? Їх немає. А порушення міжнародного права є? Це очевидний факт – без санкцій Ради безпеки ООН завдають удару по суверенній країні», – сказав російський президент.

Знайти точку дотику

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прилетів до Москви 11 квітня з італійського міста Лукка, де глави МЗС країн «Групи семи» обговорювали в тому числі шляхи впливу на Росію, з тим щоб змінити її ставлення до президента Сирії Башара Асада. Тіллерсон вважає, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.

«Наші зустрічі сьогодні проходять в важливий момент наших відносин, щоб ми могли більш чітко визначити точки дотику. Вони становлять спільний інтерес, навіть якщо наші тактичні підходи різняться», – заявив Тіллерсон до початку своїх переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Злий жарт

Раніше в Росії призначення Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США зустріли майже з таким же захопленням, що і обрання Дональда Трампа на посаду американського президента. Російський політолог Віктор Мізін вважає, що невідповідність очікуванням зіграла з російським керівництвом злий жарт.

«Мене вражає, чесно кажучи, ось така якась російська дитяча наївність. Я розумію, що емоційно це йде від того, що хочеться завжди чогось хорошого після того, що все було погано. Я можу так сказати, що, звичайно, для Кремля це був шок. Ну, не часто останнім часом такі ультиматуми висували. І тут, загалом, навіть, я вважаю, і риторикою, і діями Трамп Обаму перевершив», – зазначив Мізін.

Ще до початку візиту Рекса Тлллерсона в Москву очікували, що держсекретар США спробує переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму Асада.