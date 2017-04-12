Росія: у Кремлі почалася зустріч Путіна і Тіллерсона

Президент Росії Володимир Путін почав у Кремлі зустріч із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, який перебуває в Москві з візитом, повідомив речник Кремля Дмитро Песков.

За словами речника, в зустрічі бере участь і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який провів із держсекретарем США переговори раніше в середу.

Про перебіг обох зустрічей, Тіллерсона з Лавровим і Путіна з ними обома, подробиць іще не повідомляли.

У Москві до останнього моменту не підтверджували плану зустрічі Путіна з Тіллерсоном, хоча не виключали такої можливості.

Тіллерсон перед початком зустрічі з Лавровим заявляв, що сподівався на «дуже відкритий, щирий і відвертий обмін думками», щоб, за його словами, «ми могли краще визначити американсько-російські відносини відтепер і на майбутнє».

Лавров заявляв, що США не повинні пропонувати Росії помилковий, за його словами, вибір: бути зі США й усім Заходом чи проти них.

Путін заявляв, що рівень довіри у відносинах між Росією і США «деградував» із приходом до влади в США президента Дональда Трампа.

Песков заявляв, що заклики США до Росії перестати підтримувати владу президента Сирії Башара аль-Асада видаються «короткозорими» і «абсурдними».

Держсекретар США прилетів до Москви у вівторок із італійського міста Лукки, де голови зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» обговорювали, зокрема, шляхи впливу на Росію з тим, щоб змінити її ставлення до президента Сирії. Тіллерсон заявив, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.

Очікувалося, що Тіллерсон мав спробувати переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму Асада. Крім того, сторони, як вважали, мали говорити і про ситуацію в Україні.

Перед прибуттям Рекса Тіллерсона до Росії з ним мав телефонну розмову президент України Петро Порошенко, і, як повідомили на Банковій, держсекретар пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії.

Останнім часом відносини між Росією і США далі загострилися через війну в Сирії.