Путін: рівень довіри між Росією і США «деградував» за Трампа

Рівень довіри у відносинах між Росією і США «деградував» із приходом до влади в США президента Дональда Трампа, заявляє президент Росії Володимир Путін. Як повідомляють російські новинні агенції, про це Путін сказав 12 квітня в інтерв’ю телеканалові «Мир».

«Можна сказати, що рівень довіри на робочому рівні, особливо на військовому рівні, не став кращим, а, найпевніше, деградував», – сказав Путін.

Заява пролунала на тлі візиту до Москви державного серктетаря США Рекса Тіллерсона, який 12 квітня зустрічається з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Останнім часом відносини між Росією і США загострилися через війну в Сирії. 7 квітня США завдали ракетного удару по базі сирійських урядових військово-повітряних сил у відповідь на хімічну атаку по контрольованому сирійськими повстанцями місту. Захід, зокрема і Вашингтон, покладає відповідальність на цю атаку на сирійські урядові сили, підтримку яким надає Росія. У Кремлі заперечували застосування сирійськими силами отруйних речовин.

Після відходу президента США Барака Обами і приходу до влади президента Дональда Трампа в Кремлі висловлювали сподівання на поліпшення російсько-американських відносин.