Кремль: Путін може прийняти Тіллерсона і Лаврова

Президент Росії Володимир Путін може прийняти 12 квітня міністра закордонних справ Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тіллерсона, якщо вони вважатимуть за доцільне доповісти про підсумки переговорів, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Переговори між головами зовнішньополітичних відомств США і Росії відбуваються 12 квітня у Москві за зачиненими дверима.

Очікується, що Тіллерсон спробує переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму президента Сирії Башара Асада.

Крім того, сторони, ймовірно, говоритимуть про ситуацію в Україні.

Після переговорів Тіллерсон і Лавров виступлять перед журналістами.

Держсекретар США прилетів до Москви 11 квітня з італійського міста Лукка, де голови МЗС країн «Групи семи» обговорювали в тому числі шляхи впливу на Росію з тим, щоб змінити її ставлення до президента Сирії Башара Асада. Тіллерсон заявив, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.

Саме на режим Башара Асада Сполучені Штати та інші західні країни покладають провину за застосування хімічної зброї проти мирного населення в провінції Ідліб 4 квітня. У відповідь 7 квітня США завдали ракетного удару по базі сирійських ВВС, з якої, як вважає Вашингтон, був здійснений авіарейд із застосуванням отруйних речовин.