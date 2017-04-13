За два тижні до виборів у Франції соціологи прогнозують вихід у другий тур Макрону і Марін Ле Пен

Брюссель – Франція менш як за два тижні обиратиме нового президента. На тлі популярності низки кандидатів, які не приховують своєї підтримки дій Кремля, останні соцопитування свідчать, що перемогти наразі найбільше шансів у центриста Емманюеля Макрона. Він – проєвропеєць, хоче зберегти санкції проти Москви і не визнає російської анексії Криму. Але Макрон не зможе набрати більше половини голосів виборців. Тому імовірний другий тур, де на центриста чекає ультраправий політик, лідер французького Національного Фронту Марін Ле Пен – прихильниця політики Володимира Путіна.

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Помічена громадськістю та пресою в отриманні фінансової підтримки Кремля, лідер французьких націоналістів Марін Ле Пен не приховує свого захоплення політикою президента Росії. Визнаючи незаконну анексію Криму та виступаючи за зняття з Москви західних санкцій, накладених за агресію в Україні, вона відкрито вітає нове бачення світу Володимира Путіна.

Втім радник Марін Ле Пен, Бертран Дутей де Ля Роше заперечує підтримку цього кандидата з боку Москви.

«На свою кампанію вона нічого не отримувала під Володимира Путіна. Навіть не питала про це. Вона не має бажання діставати жодної підтримки з боку голів інших держав. Ле Пен просто хоче, аби, будучи президентом Франції, вона могла говорити з усім світом», – переконував радник Марін Ле Пен.

Втім, щонайменше, критикам складно повірити у бажання Марін Ле Пен спілкуватися зі світом, з огляду на виношування нею ідей протекціонізму, прагнення закриття кордонів виходу із ЄС та принципу «насамперед – Франція».

Зі свого боку, кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон теж декларує бажання ширшого співробітництва з Росією, закликає якнайшвидше скасувати санкції та особисто дружить з Путіним із 2008-го, коли вони обидва займали пости прем’єр-міністрів. Про той період згадував господар Кремля.

«Ми з Франсуа працювали разом, коли він очолював уряд Франції, а я був головою уряду Росії. Дійсно зустрічей було багато, у нас склалися деякі добрі особисті стосунки. Безумовно, він вищого рівня професіонал і дуже порядна людина», – згадував Путін.

«Генерал де Голль підтримував відносини зі Сталіним»

Вочевидь, саме тому за сприяння цій «дуже порядній людині» та «професіоналу» взялися й кремлівські ЗМІ, що розпочали кампанію дезінформації, зокрема, так би мовити, сприятливої для Фійона «адаптації результатів соцопитувань». Однак зближення з Росією підтримується не лише правими кандидатами на президентство у Франції, але й головним представником від лівих. Це лідер руху «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон, котрий називав Євромайдан «державним переворотом», звинувачував у подіях в Україні НАТО і США, і теж хоче більше діалогу з Москвою.

«Генерал де Голль підтримував відносини зі Сталіним, а також із Мао (Цзедуном). Відповідно, коли буде нагода, я припускаю знаходження спільної мови з паном Путіним, якщо буде потреба завадити війні на континенті», – стверджував Жан-Люк Меланшон.

Стати господарем Єлісейського палацу намагається також центристський кандидат Емманюель Макрон, який, навпаки, обіцяє зміцнення стосунків із Берліном та підвищення витрат на оборону й безпеку. Він, як і кандидат від соціалістів Бенуа Аммон, різко відкидають зближення з Росією та можливість зняття санкцій із путінського режиму. Щодо України, у нього теж позиція принципова.

«Я прагну швидкого й ефективного вивчення дотримання мінського процесу. Гадаю, що ми не змінимо позиції у питанні Криму, але повинні колективними зусиллями домогтися деескалації напруження, тільки при дотриманні Мінських угод всіма сторонами. Я проти одностороннього зняття санкцій».

Цього 39-річного політика і екс-міністра економіки у європейських колах нерідко порівнюють із Обамою, тим часом, як його опонентку Ле Пен тут часто називають французьким Трампом. На тлі дезінформаційних атак і, як припускають критики Росії, спроб російських хакерів втрутитися до його передвиборчої кампанії, Еманюель Макрон запевняє, що він – не з лякливих і не піддасться проявам сили з боку Росії.