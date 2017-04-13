Візит Тіллерсона не наблизив позицій Росії та США (світова преса)

Під час візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви російсько-американські відносини не покращилися, пишуть західні ЗМІ. В адміністрації президента США Дональда Трампа заявляють, що сторони під час переговорів виступили за необхідність докладання зусиль для покращення відносин між країнами. Але заголовки газет і експертні коментарі свідчать, що під час зустрічі Рекса Тіллерсона з головою російського МЗС Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним сторони знайшли мало точок дотику.



«Тіллерсон і Путін досягли трохи більше за непорозуміння під час зустрічі», – так звучить заголовок The New York Times. У статті видання мовиться, що держсекретар США і президент Росії навіть не змогли погодитися щодо фактів навколо підозр про використання хімічної зброї у Сирії, через що президент США розпорядився випустити 59 крилатих ракет «Томагавк» по сирійській військовій базі.

«Візит Рекса Тіллерсона у Москву став ще одним свідченням, наскільки на низькому рівні перебувають наразі російсько-американські відносини», – зазначають журналісти видання The New York Times.

Тіллерсон заявив, що влада сирійського президента Башара аль-Асада вчинила понад 50 хімічних атак упродовж шести років війни у Сирії, і що аль-Асада можна звинуватити у воєнних злочинах.

Сергій Лавров, натомість, назвав удари США «незаконною атакою проти Сирії» і заявив, що у майбутньому це не має повторитися.

Журналісти The New York Times наголошують, що навіть Дональд Трамп став менш впевненим у перспективах покращення відносин між Вашингтоном і Кремлем. Він висловив сподівання на покращення відносин з Володимиром Путіним, але швидко додав: «Побачимо, що відбуватиметься далі».

«Сторони поводилися, ніби вони у боргу одна перед одною», – цитує видання The Guardian співробітника московського експертного Центру Карнегі, який коментує московські зустрічі Рекса Тіллерсона.

Ще одне непорозуміння, спричинила заява президента США Дональда Трампа, що зараз НАТО робить більше для боротьби з тероризмом, і що більше не вважає альянс «застарілим», про що він заявляв раніше.

«В очах Путіна ми зараз неконтрольована супер-сила, якій потрібно опонувати», – пише Майкл О’Ганлон з аналітичного центру Brookings Institute у статті LA Times. «Його погляд є викривленими, але, схоже, щирим», – зазначає О’Ганлон.

Джеффрі Манкофф, заступник директора і науковий співробітник програми «Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, припускає, що брак передбачуваності міжнародної політики США за президентства Трампа погіршує рівень довіри між країнами і може поглибити проблеми.

«Прямі сутички між Росією і США були б дуже небезпечними», – зазначив Манкофф у програмі The World Today.

«І хоча я не думаю, що такі сутички є можливими, це, безумовно, те, що має зберігатися у свідомості кожного, хто спостерігає за відносинами», – наголошує Джеффрі Манкофф.

Перемога Дональда Трампа на виборах 8 листопада сприймалася як перспектива зміни підходів між Росією і США, а президент Росії Володимир Путін під час президентської кампанії у США висловлював похвалу на адресу кандидата від Республіканської партії.

Але низка розслідувань щодо можливого втручання Москви у президентську кампанію, які проводяться у США, а також ситуація у Сирії змінили політичну ситуацію.

«Є розчарований відступ російського ейфорійного сприйняття перемоги Дональда Трампа. Його перемога спочатку принесла сподівання на перезавантаження відносин, можливо, на велику угода, що призвела б до скасування санкцій, запроваджених через вторгнення Москви в Україні», – написала кореспондентка BBC Барбара Плетт Ашер.