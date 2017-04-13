Путін і Тіллерсон детально не обговорювали Україну – Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що під час зустрічі Володимира Путіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном 12 квітня в Москві ситуація в Україні детально не обговорювалася.

«Пунктирно – так. Детального обговорення України не було», – сказав Пєсков 13 квітня, коментуючи зустріч. За словами речника Путіна, детально на зустрічі обговорювали ситуацію в Сирії.

Він також заявив, що говорити про зрушення у відносинах між Росією і США наразі зарано.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон 12 квітня після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві і після того, як їх обох прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносин із Росією.

За словами держсекретаря, нині відносини США і Росії перебувають на низькому рівні, а дві ядерні держави не повинні мати таких відносин.

Він нагадав, що Росія має виконати свої зобов’язання, зокрема, щодо виведення військ і озброєнь, і вплинути на сепаратистів, щоб Організація з безпеки і співпраці в Європі могла повноцінно відіграти свою роль у врегулюванні.

Пізніше, відповідаючи на запитання, Тіллерсон сказав, що під час переговорів питання санкцій, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, не обговорювали.

У перебігу переговорів сторони в першу чергу обговорили становище в Сирії, і, як сказав Тіллерсон, вони разом виступають за єдину і стабільну Сирію, а також проти тероризму, що загрожує обом країнам.

Держсекретар США прилетів до Москви у вівторок із італійського міста Лукки, де голови зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» обговорювали, зокрема, шляхи впливу на Росію з тим, щоб змінити її ставлення до президента Сирії. Тіллерсон заявив, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.

Перед прибуттям Рекса Тіллерсона до Росії з ним мав телефонну розмову президент України Петро Порошенко, і, як повідомили на Банковій, держсекретар пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії.

Останнім часом відносини між Росією і США далі загострилися через війну в Сирії.