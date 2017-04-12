Держсекретар США назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації з Росією

Державний секретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві і після того, як їх обох прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносин із Росією.

Як сказав він на прес-конференції, сторони підтвердили важливість мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Але, наголосив він, доки не буде досягнено повного поступу в їхньому виконанні, це буде залишатися перешкодою на шляху до поліпшення відносин між США і Росією.

За словами держсекретаря, нині відносини США і Росії перебувають на низькому рівні, а дві ядерні держави не повинні мати таких відносин.

Він нагадав, що Росія має виконати свої зобов’язання, зокрема, щодо виведення військ і озброєнь, і вплинути на сепаратистів, щоб Організація з безпеки і співпраці в Європі могла повноцінно відіграти свою роль у врегулюванні.

Пізніше, відповідаючи на запитання, Тіллерсон сказав, що під час переговорів питання санкцій, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, не обговорювали.

У перебігу переговорів сторони в першу чергу обговорили становище в Сирії, і, як сказав Тіллерсон, вони разом виступають за єдину і стабільну Сирію, а також проти тероризму, що загрожує обом країнам.

При цьому держсекретар США повторив позицію Вашингтона, що влада режиму президента Сирії Башара аль-Асада наближається до кінця, що перехід влади в Сирії має відбутися впорядковано і що цей перехід не передбачає ніякої ролі Асада чи членів його родини в новій владі Сирії. За його словами, з часом стає дедалі більше доказів воєнних злочинів Асада, і врешті буде досягнений поріг для висунення йому звинувачень у цьому.

Тіллерсон наголосив, що позиції США і Росії щодо інциденту з недавнім застосуванням хімічної зброї в Сирії розбіжні. Він також виступив на захист американського ракетного удару по базі урядових ВПС Сирії, заявивши, що цей удар обґрунтований фактами використання хімічної зброї саме урядовими силами Сирії.

Крім того, сторони висловили згоду, що дії Північної Кореї становлять загрозу і що необхідне ядерне роззброєння Корейського півострова.

Рекс Тіллерсон назвав зустріч продуктивною.

Держсекретар США прилетів до Москви у вівторок із італійського міста Лукки, де голови зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» обговорювали, зокрема, шляхи впливу на Росію з тим, щоб змінити її ставлення до президента Сирії. Тіллерсон заявив, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.

Напередодні переговорів очікували, що Тіллерсон мав спробувати переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму Асада і що сторони мали говорити і про ситуацію в Україні.

Перед прибуттям Рекса Тіллерсона до Росії з ним мав телефонну розмову президент України Петро Порошенко, і, як повідомили на Банковій, держсекретар пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії.