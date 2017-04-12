Трамп зараз визначається щодо України – Бузаров

Гості програми «Ваша свобода»: Андрій Бузаров, експерт-міжнародник; Пітер Залмаєв, директор міжнародної організації «Євразійська демократична ініціатива».

Або налагодження відносин із Вашингтоном, або підтримка президента Сирії Башара Асада – з таким ультиматумом приїхав до Москви державний секретар США Рекс Тіллерсон. Це – перший його візит до Росії як очільника американського дипломатичного відомства. Він триває на тлі погіршення відносин між США і Росією – після хімічної атаки на цивільних у Сирії та авіаударів ВПС США по базі лояльних до Асада сирійських військових. Президент Росії Володимир Путін у день візиту сказав ЗМІ, що відносини між Росією та США за нової адміністрації «деградували». Перед приїздом Рекс Тіллерсон зокрема поговорив по телефону з президентом України Петром Порошенком. Українська сторона наголосила, що державний секретар США запевнив Київ у неможливості пакетних домовленостей між Росією і США щодо України і Сирії.

Олена Ремовська: Пане Бузаров, чого можна очікувати від цього візиту: якогось прориву чи, навпаки, відкату назад?

Теоретично можливий консенсус. І Путін може зробити поступку щодо Асада. Не зараз, не найближчими місяцями, не найближчими днями. Це тривалий процес – рік-півтора

​Андрій Бузаров (переклад): Ультиматум (Тіллерсона – ред.), який наперед не можна виконати. Росія не зробить вибору між шиїтами. «Хізбалла», Іран і Асад – це гілка шиїтів, по суті коаліція. Людина, яка може бути представлена взамін Асада, теж буде шиїтом. Теоретично можливий консенсус. І Путін може зробити поступку щодо Асада. Не зараз, не найближчими місяцями, не найближчими днями. Це тривалий процес – рік-півтора. І на користь США Росія не зробить якийсь рух або реверансу.

Візит Тіллерсона був запланований давно. Інтрига в тому, чи відбудеться зустріч Тіллерсона і Путіна. 18-го числа вже була зустріч Лаврова і Тіллерсона на саміті Великої двадцятки. Зараз візит відбувається в надважливих для усього світу, у тому числі для України, геополітичних умовах. Треба буде дивитися, як розвиватимуться події після візиту, так як порядок денний, всі теми, які обговорюватимуть, нам ніхто не розкаже.

– Була зустріч «Групи семи». Про санкції не домовилися. Це означає, що Путіну пробачили підтримку Асада, який ймовірно застосував хімічну зброю проти свого населення?

Андрій Бузаров: Просто на Заході всі знають, що фігура Асада принципова для Путіна і подразник для всього західного світу і для частини мусульманського світу. Глобальний консенсус по Сирії неможливий. Але можливо дійти консенсусу щодо майбутнього або ж стосовно питання Асада. Цей візит може пролити світло саме на майбутнє президента Сирії.

Після хімічної атаки Трамп показав всьому світу, перш за все Сирії і Росії, що Асад не є прийнятним для США вже за Трампа, не є прийнятним для всіх союзників. І міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон зробив демарш – не поїхав на зустріч у Москву. Це одна із найбільш різких форм дипломатичного протесту.

– Пане Бузаров, США і Росії є про що говорити з огляду на ситуацію у світі, але чи є їм як домовитися?

Якщо Трамп хоче домовитися з Путіним, треба зробити поступки Путіну. Публічно він цього не може зробити. Та й Путін не може піти на поступки – 26 років Росія розказує, що «Америка – це все погано». Зберегти обом лідерам обличчя – питання

​Андрій Бузаров: Щоб домовитися, то треба піти на поступки. Це теорія перемовин. Якщо Трамп хоче домовитися з Путіним, треба зробити поступки Путіну. Публічно він цього не може зробити – громадська думка в США не пробачить. Та й Путін не може піти на поступки – 26 років Росія розказує, що «Америка – це все погано». Зберегти обом лідерам обличчя при бажані тенденції до якихось домовленостей, зокрема і по Україні, – питання.

– Пане Залмаєв, перед тим, як Тіллерсон став держсекретарем, йому «інкримінували», що він має тісні відносини з Путіним. Чи можуть ці відносини вплинути на хід переговорів у Москві сьогодні?

Зараз взагалі мова про те, наскільки низько впадуть відносини між новоспеченим американським президентом і Путіним

​Пітер Залмаєв (переклад): Відкат у відносинах між обома країнами, який ми зараз спостерігаємо, до позиції Холодної війни періоду Барака Обами, він не дозволив Тіллерсону якось лавірувати і використовувати особисті зв’язки. Зараз настільки охолодження відносин, що його сумнозвісні зв’язки не допомогли. Зараз взагалі мова про те, наскільки низько впадуть відносини між новоспеченим американським президентом і Путіним.

– Пане Залмаєв, взагалі стратегія відносин між Америкою і Росією є, на Вашу думку?

Америка все далі і далі втягуватиметься у військові події в Сирії. Проти цього за правління Обами Трамп і виступав. Це явно говорить, що як такої стратегії немає

​Пітер Залмаєв: Стратегії (відносин США і Росії – ред.) немає. Ми маємо справу з командою необкатаних молодих політиків. Сам Дональд Трамп – його можна називати неполітиком. Люди, які його оточують, теж не з цього тіста. Тіллерсон теж з нафтовиків прийшов. Єдине, що проглядається з можливих стратегій, – спроба відволікти американський політикум від скандалів, ймовірних зв’язків членів адміністрації Трампа з Кремлем. Такий серйозний демарш проти Асада дозволяє Трампу показати себе сильним президентом, показав, що ми не знаходимося «в кишені» росіян. А далі, якщо йти за такою ж траекторією подій, Америка все далі і далі втягуватиметься у військові події в Сирії. Проти цього за правління Обами Трамп і виступав. Це явно говорить, що як такої стратегії немає, рішення ухвалюються емоційно і в силу саме домашніх, внутрішніх проблем адміністрації Трампа.

Особисто у Трампа немає позиції по Україні. Ніякої. Він ніде не говорить про те, що буде далі. Трамп зараз визначається. Українське питання – не пріоритет для Трампа

​Андрій Бузаров: Особисто у Трампа немає позиції по Україні. Ніякої. Він ніде не говорить про те, що буде далі. Як і Тіллерсон, говорить: підтримуємо територіальну цілісність, Мінські угоди, жодних санкції ніхто проти Росії не відмінятиме. Трамп зараз визначається. Українське питання – не пріоритет для Трампа. Але рано чи пізно треба зайняти якусь позицію щодо України. Вона залежить від зустрічі Трампа і Порошенка та Порошенка і навіть Путіна. А та залежить від того, як пройдуть переговори Тіллерсона і Лаврова і відповідно Трампа з Путіним, які, можливо, відбудуться у липні 2017 року. Спроби українських дипломатів якось визначити дату зустрічі Порошенка і Трампа не увінчалися успіхом. Ніхто нам в США не говорить ні, але й ніхто не говорить так. Нам треба чекати.

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