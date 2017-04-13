Американський платник податків повинен думати, дбати і дякувати Україні – Тарасюк

Гості програми «Ваша свобода» : Борис Тарасюк, глава МЗС України у 1998-2000, 2005-2007 роках; Костянтин Еггерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь».

Напередодні держсекретар США Рекс Тіллерсон вперше у такій якості зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним та очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Переговори Тіллерсона у Москві відбулися «краще, ніж очікували». Так сказав президент США Дональд Трамп. При цьому він наголосив, що нині США зовсім не мають порозуміння з Росією, тому що американсько-російські відносини перебувають на найнижчому рівні за всі часи. До речі, про це говорить і російський президент, про деградацію взаємин. Головною проблемою у цих відносинах наразі є Сирія. Саме про сирійське питання Тіллерсон і Лавров говорили найбільше на прес-конференції після переговорів. Коротко держсекретар згадав і про українське питання.

Віталій Портников (переклад): Пане Еггерт, як Ви вважаєте, є взагалі якась платформа для взаєморозуміння між Москвою і Вашингтоном після учорашнього візиту?

Американська адміністрація надреалістично сприймає, що відбувається в російсько-американських відносинах

​Костянтин Еггерт (переклад): Зараз ця платформа, як мінімум, дуже хитка. Після учорашніх слів Рекса Тіллерсона про відсутність довіри між обома країнами, стало зрозуміло, що американська адміністрація надреалістично сприймає те, що відбувається і в російсько-американських відносинах, що пов’язано з Україною, Сирією і іншими точками протиріч між Москвою та Вашингтоном. Я зараз не бачу, як це все могло б розвиватися позитивно для Москви.

Тіллерсон – людина дуже обережна і дуже непоганий переговірник, зі своїм уявленням про гідність

Більше того, я як колишній співробітник Тіллерсона (я теж працював у Exxon Mobil), можу сказати, що це людина дуже обережна і дуже непоганий переговірник, він – людина зі своїм уявленням про гідність. Те, як його прийняли у Москві, наприклад, підвішена ситуація щодо зустрічі з Путіним практично до самої зустрічі, звісно, він не забуде і оцінить гідно, скажемо так.

– Пане Тарасюк, те, що тема України не є головною, чи означає, що США зараз зацікавлені насамперед близькосхідним треком? Це для нас шанс чи, навпаки, виклик?

Ставлення нової адміністрації до російської агресії в Україні відповідає нашим інтересам. США не збираються створювати пакетних домовленостей з Росією за рахунок України

​Борис Тарасюк: Ставлення нової адміністрації до російської агресії, загалом до України таке, що відповідає нашим інтересам загалом. Було важко очікувати, що питання України і російської агресії проти України буде першим на порядку денному. Як з Москви, так і з телефонних розмов нашого президента з Трампом і з Тіллерсоном випливає, що США не збираються створювати якихось пакетних домовленостей з Росією щодо Сирії за рахунок України. Це дуже важливо. Як і важливе підтвердження під час візиту Тіллерсона, що США не змінять своєї позиції щодо України і наполягатимуть на виконанні Мінських домовленостей. Від цього залежатимуть стосунки з Російською Федерацією.

– Група підтримки України в Конгресі оприлюднила заяву у відповідь на коментарі держсекретаря Тіллерсона щодо України на саміті «Великої сімки». Республіканці Енді Гарріс і Брайан Фітцпатрік та демократи Марсі Каптур і Сандер Левін глибоко стурбовані запитанням, яке поставив Тіллерсон: «Чому американські платники податків повинні бути зацікавлені в Україні?». «Цілком очевидно, що вільна та демократична Україна, вільна від російської агресії, відповідає безпековим інтересам США», – йдеться в цій заяві.

Мені здалося, що Тіллерсон запитував європейських міністрів, чому американці мають бути у цьому зацікавлені більше, ніж європейці. До речі, мене теж така постановка питання бентежить.

Німеччина і Франція разом не здатні становити протидію російській агресії. Лише участь США може принести бажаний результат

​Борис Тарасюк: Це риторичне питання. Четвертий рік, як Німеччина і Франція разом намагаються знайти мирне врегулювання у війні між Україною і Росією – ніяких результатів. Це свідчить, що Німеччина і Франція разом не здатні становити баланс, протидію російському впливу і російській агресії. Лише участь США може принести бажаний результат. Вкрай важливо, щоб США, якщо б і не долучилися до «нормандського формату», то, принаймні, зберігали б той двосторонній канал, який існує у взаєминах з Російською Федерацією щодо Донбасу і Криму.

Американський платник податків повинен дякувати Україні, яка погодилася знищити третій за величиною ядерний потенціал у світі

А щодо того, чому американський платник податків повинен дбати і думати про Україну? Він повинен думати, дбати і дякувати Україні, яка фактично домовилася і погодилася знищити третій за величиною ядерний потенціал у світі, і таким чином збільшити безпеку для громадян і платників податків США.

– Пане Еггерт, українська тема для американської адміністрації не на першому плані. Є у цьому небезпека для України? Чи, може, навпаки – Росія зараз не може торгуватися Україною, оскільки цей, так би мовити, товар не дуже важливий для адміністрації Трампа?

Співробітники адміністрації Трампа бояться бути обвинуваченими, що торгуються з Путіним за спиною і американського, і українського народів

​Костянтин Еггерт: Цей «товар», дійсно, не те, що навіть не дуже важливий, навіть якби Росія захотіла ним (Україною – ред.) торгуватися, вже тепер цієї торгівлі не відбудеться. Значна частина з того, що говорить Тіллерсон у своїх публічних зверненнях, адресовано Конгресу і ФБР, де триває розслідування скандалу, пов’язаного з так званим російським слідом під час виборів. Співробітники адміністрації Трампа більше всього бояться бути викликаними «на килим» у Конгрес, при цьому бути обвинуваченими, що вони торгуються з Путіним за спиною і американського, і українського народів. Тому ніякої торгівлі, я думаю, не буде.

Розмін України на Сирію неможливий. Після подій останнього тижня можна говорити про широкомасштабну зовнішньополітичну кризу для Кремля. Якщо в Кремлі ухвалять рішення свідомо піти на загострення ситуації, це загрожує значно більшими неприємностями для Москви

На сьогодні не існує ситуації, за якої так званий розмін між США і Росією, там Україна на Сирію чи щось ще, відбувся. Це неможливо. А після подій останнього тижня можна говорити про широкомасштабну зовнішньополітичну кризу для Кремля, яка супроводжується внутрішньополітичною кризою, що розпочалася і повільно розгорається. У цих умовах позиції Москви досить серйозно ослаблені для того, щоб серйозно торгувати. Зрозуміло, що за однієї умови. Якщо в Кремлі не ухвалять рішення свідомо піти на загострення ситуації. Тоді можуть бути нові варіанти. Проте це загострення ситуації загрожує в нинішніх умовах значно більшими неприємностями для Москви, ніж які вона має сьогодні.

Обама і його адміністрація дозволяли Росії робити все, що заманеться. Період, коли Росія йшла на загострення ситуації, позаду. Не думаю, що Росії вдасться шантажувати США

​Борис Тарасюк: Росія зіткнулася з зовсім іншими США за адміністрації Трампа. Це Обама і його адміністрація дозволяли Росії робити все, що заманеться, включно з агресією проти, до речі, найбільшої за територією країни Європи – України! Трамп прийшов до влади і заявив: «Америка – понад усе!». Яким чином можна ствердити, що «Америка – перша» без того, щоб не зупиняти Росію в її агресивних діях скрізь чи в Україні, чи в Сирії? Період, коли Росія йшла на загострення ситуації чи то навколо України, чи то навколо Грузії за часів Обами, позаду. Сьогодні США довели, що вони міняють свою поведінку. Удар крилатими ракетами по Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї Асадом показав, що США не збираються толерувати або терпіти більше таку агресивну поведінку Росії. Я не думаю, що Росії вдасться шантажувати США, як це вони робили досить успішно з попередньою адміністрацією своїми агресивними діями. На це будуть відповіді дуже рішучі.

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