Президент США висловив сподівання на кращі відносини з Росією

Президент США Дональд Трамп оптимістично оцінив майбутні відносини його країни з Росією, написавши у твітері: «Все буде добре між США і Росією».

«Настане час, усі візьмуться за розум і настане тривалий мир!» – додав Трамп, відомий своїми яскравими заявами у твітері.

У середу президент США заявляв, що переговори державного секретаря Рекса Тіллерсона в Москві відбулися «краще, ніж очікували» в час, коли, за його словами, нині США зовсім не мають злагоди з Росією, а американсько-російські відносини перебувають «на найнижчому рівні за всі часи».

За його словами, «було б чудово», щоб відносини США і НАТО з Росією поліпшилися. Але, додав президент, він не буде забігати наперед у тому, які врешті будуть ці відносини.

«Було б фантастично, якби ми досягли злагоди з Путіним, злагоди з Росією. І це може статися – а може й не статися, може бути цілком навпаки», – заявив тоді Трамп.

Держсекретар зустрічався того дня з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, їх прийняв президент Росії Володимир Путін. Напередодні зустрічі Путін заявив у телеінтерв’ю, що за час влади Трампа рівень довіри між двома країнами «не став кращим, а, найпевніше, деградував».

Заяви обох сторін після візиту держсекретаря США до Росії дають знати, що обидві країни далі мають глибокі розбіжності з багатьох важливих питань – зокрема, таких, як підтримка Москви президентові Сирії Башарові аль-Асаду, її агресія проти України чи втручання, як вважають, у президентські вибори у США.

Напередодні цих виборів низка похвальних заяв Трампа про Путіна і його заклики до тіснішої співпраці викликали в Росії сподівання, що в разі його перемоги відносини відразу поліпшаться, але наразі в цих відносинах залишається значна напруженість.