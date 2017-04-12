Президент США закликав якнайшвидше покласти край війні в Сирії

Президент США Дональд Трамп закликав якнайшвидше покласти край війні в Сирії.

«Настав час покласти край цій жорстокій громадянській війні, перемогти терористів і дати можливість біженцям повернутися додому», – сказав він на спільній прес-конференції у Вашингтоні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом після зустрічі з ним.

Він подякував союзникам у НАТО за підтримку позиції США щодо Сирії і закликав їх співпрацювати разом, щоб «подолати катастрофу» в цій країні.

«Жахливе вбивство невинних цивільних людей хімічною зброєю, включно з варварськими вбивствами малих і безпорадних дітей і немовлят, має рішуче відкинути кожна країна, яка цінує людське життя», – заявив він про події в Сирії.

Як сказав президент США, переговори державного секретаря Рекса Тіллерсона в Москві відбулися «краще, ніж очікували».

Трамп заявив, що нині США зовсім не мають злагоди з Росією, що американсько-російські відносини перебувають «на найнижчому рівні за всі часи».

За його словами, «було б чудово», щоб відносини США і НАТО з Росією поліпшилися. Але, додав президент, він не буде забігати наперед у тому, які врешті будуть ці відносини.

Трамп також заявив, що вже не вважає союз НАТО застарілим – таку думку він висловлював свого часу раніше. Але, повторив Трамп свою відому позицію, члени НАТО мають платити «справедливу частку» військових витрат. За його словами, НАТО є «твердинею міжнародного миру й безпеки», але європейські члени союзу «мають платити належне».

Якраз напередодні цієї прес-конференції президента США Росія ветувала в ООН резолюцію Ради безпеки, що мала закликати до незалежного розслідування повітряного удару з застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення в місті Хан-Шейхуні в Сирії на початку минулого тижня, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли, і містила вимогу до влади Сирії співпрацювати в цьому розслідуванні.

За деякий час перед цим у Москві завершив переговори державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, потім їх прийняв президент Росії Володимир Путін. Значна частина переговорів була присвячена Сирії, а саме намаганню США переконати Росію відмовитися від підтримки режиму Асада. Проте, як дали знати Тіллерсон і Лавров на підсумковій прес-конференції, сторони зберегли свої розбіжності.