Росія вкотре ветувала в Раді безпеки ООН резолюцію щодо Сирії

Росія знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши своє право вето.

Крім Росії, голос якої заблокував угоду, проти була тільки Болівія. Китай, що теж є постійним членом Ради безпеки з правом вето і в минулому кілька разів приєднувався до Росії в його застосуванні проти резолюцій щодо Сирії, цього разу утримався разом із Казахстаном і Ефіопією. Решта десять членів Ради безпеки, серед яких є нині й Україна, голосували за резолюцію – таким чином, якби не вето Росії, вона була б ухвалена.

Відтак Росія вже ввосьме ветувала резолюції щодо Сирії, які передбачали хоч найменшу можливість покарання для влади президента Сирії Башара аль-Асада, яку Москва підтримує воєнною силою в перебігу сирійської громадянської війни.

Нинішній проект закликав до здійснення незалежного розслідування повітряного удару з застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення в місті Хан-Шейхуні в Сирії на початку минулого тижня, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли, і містив вимогу до влади Сирії співпрацювати в цьому розслідуванні. Крім того, текст передбачав можливість санкцій чи й навіть застосування воєнної сили проти сирійської влади в разі, якщо розслідування доведе застосування нею хімічної зброї.

Іще напередодні голосування міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав у Москві цей проект неприйнятним.

Нинішній новий проект резолюції західні держави підготували після того, як Росія заблокувала первісну версію тексту – тоді після заяв представника Росії про це його навіть не стали виносити на голосування.

США й інші західні країни вважають доведеним сам факт використання хімічної зброї і майже безсумнівним те, що її застосували сили влади Сирії. Вони відкинули твердження Дамаска і Москви, яка підтримує владний режим Сирії в сирійській громадянській війні, ніби причиною смертей і отруєнь у Хан-Шейхуні стало руйнування урядовою авіацією Сирії «заводу і складу хімічної зброї терористів», як влада Сирії називає всіх своїх супротивників.

Голосування відбулося в час, коли в Москві щойно завершив переговори державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, потім їх прийняв президент Росії Володимир Путін. Значна частина переговорів була присвячена Сирії, а саме намаганню США переконати Росію відмовитися від підтримки режиму Асада.