Радіо Свобода Daily: як друг дитинства Путіна обходить санкції

Доброго ранку!

Кіпрські «матрьошки» Ротенберга

Аркадій Ротенберг, друг дитинства Володимира Путіна, який займався з ним в одній секції самбо ще в 12-річному віці, розіслав по країнах Східної Європи своїх «емісарів» – колишніх топ-менеджерів компаній, які належать йому. Їхнє завдання – купівля, продаж і управління його активами в обхід санкцій, які були накладені Сполученими Штатами та ЄС на найближчих осіб з оточення Путіна після анексії Криму та втручання Росії у збройний конфлікт на сході України. Цей висновок містився в першій частині розслідування «Муніципального сканера», опублікованій 10 квітня. Одним з таких «емісарів» виявився колишній голова правління СМП Банку, що належить Ротенбергу, Дмитро Калантирський, який живе в Чехії. Через деякий час експерти «Сканера» мають намір розповісти і про інших неформальних розпорядників активів Аркадія Ротенберга, а поки дослідження зареєстрованих на Калантирського офшорних компаній привело їх на Кіпр. Деталі цієї заплутаної схеми можна знайти тут.

Дисципліна військових

Президент підписав закон щодо посилення відповідальності військових за порушення дисципліни. Оновлений закон вводить відповідальність для військових за невиконання статуту, і не лише дисциплінарну, як було раніше, але й кримінальну. Втім закон – це важливо, але не головне, переконані військові. Дисципліна на службі залежить від мотивації, кажуть вони.

В’язні з півостова

Після анексії Росією Криму на півострові залишилася особлива категорія українських громадян ‒ в'язні. Відповідно до норм міжнародного права, вони можуть відбувати покарання в колоніях на підконтрольних Києву територіях. Однак в реальності все відбувається інакше.

Житель материкової України, який відбував незначний термін на півострові, Євген Кричевський (ім'я та прізвище змінені на прохання співрозмовника ‒ ред.) після анексії Криму просив в української та російської влади про екстрадицію на материк. Але замість цього його перевели до СІЗО сусідньої Росії. В інтерв'ю Крим.Реалії він розповів про те, як відбувалося «захоплення» сімферопольського СІЗО.

Убивства геїв у Чечні і погрози «Новій газеті»

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі отримали лист від головного редактора російської «Нової газети» про погрози з боку керівництва Чечні. Про погрози «Нова газета» повідомила після публікації виданням розслідування про викрадення, вбивства і утримання у секретних в'язницях геїв, які проживають в Чечні. Хронологію подій ми зібрали для Вас у окремій публікації.

Крім того, Радіо Свобода опублікувало власне розслідування, яке підтверджує наведене у статті «Нової газети».

На завершення у нас сьогодні дві надихаючі історії.

Перша про маму з української діаспори, що створила найбільш інноваційний та інклюзивний дитячий майданчик у США.

Друга розповідає про дівчинку з Криму, яка в свої 11 років вже встигла підкорити вершини класичної музики, недоступні для багатьох дорослих. Вона стала лауреатом українських та міжнародних премій, відома в Європі і США, дає сольні концерти з оркестром тож редакція проекту «Крим.Реалії» вирішила зняти про неї окремий фільм.

Не зупиняйтесь на досягнутому і радійте кожній миті!

Ваше Радіо Свобода Daily прощається до понеділка і бажає тим, хто святкуватиме свято Воскресіння смачної паски та міцних яєць.