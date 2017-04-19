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Переселенцы из оккупированных территорий Донбасса собрались 19 апреля у стен Кабмина. Люди требовали у правительства ускорить работу принятого в апреле этого года Верховной Радой закона №4550. Этот документ предусматривает 50% компенсации при покупке жилья переселенцами. Переселенцы опасаются, что закон не заработает, поскольку под его реализацию в этом году не предусмотрены деньги. Активисты общественных организаций утверждают, что для решения проблем переселенцев выделяли деньги и международные организации.

Более 120 активистов-переселенцев собрались 19 апреля возле здания Кабмина и подписали коллективное обращение. Люди требовали, чтобы утвержденная в апреле Верховной Радой льгота при покупке жилья переселенцами начала работать. Новая поправка к закону №4550 гарантирует 50% компенсации государством стоимости жилья на первичном рынке, если его покупают переселенцы. Юристы готовят обращения в несколько министерств, рассказывает активист Юлия Дрюк-Ильяшенко.

«Мы подаем обращение в Кабмин с просьбой ускорить механизмы работы закона №4550. Копии мы будем направлять президенту, в КМДА

«Мы подаем обращение в Кабмин с просьбой ускорить механизмы работы закона №4550. Копии мы будем направлять президенту, в КМДА. Нам посоветовали обратиться в Министерство финансов, чтобы нам разъяснили, ведь очень много денег выделялось иностранными донорами, в том числе и на жилье. К сожалению, у нас нет переселенцев, которые получили хоть какие-то льготы по жилью», – говорит он.

Одной из участниц митинга была дончанка Елена Панова. Она приехала в Киев с сыном и матерью-инвалидом. Новый закон – единственная надежда для Елены приобрести собственное жилье.

Мы приехали сюда не нахлебниками, мы работаем и отчисляем налоги. Хотелось бы чувствовать от государства если не опеку, то хоть какую-либо защиту

«Мы приехали сюда не нахлебниками, мы работаем и отчисляем налоги. Хотелось бы чувствовать от государства если не опеку, то хоть какую-либо защиту. Просто создается бумага как отписка, как флаг, на который всем надо посмотреть, помахать и не более того. Если принимается этот закон президентом, то значит, в ближайшее время никто не будет заканчивать эту антитеррористическую операцию», – заявляет Елена Панова.

К переселенцам вышел главный специалист департамента информации секретариата Кабмина Михаил Шевченко. Он принял обращение, но сообщил, что в этом году, скорее всего, компенсации выдавать не будут.

Чтобы исполнять закон, должны быть предусмотрены финансы в бюджете. Если закон принят в апреле текущего года, то деньги на него не предусмотрены

«Чтобы исполнять закон, должны быть предусмотрены финансы в бюджете. Если закон принят в апреле текущего года, то деньги на него не предусмотрены, поскольку только в декабре прошлого года принимался бюджет», – сообщил «Донбасс.Реалии» Михаил Шевченко.

Еще в 2015 году был создан закон о правах временно перемещенных лиц. Статья 17 предусматривала получение переселенцами льготного жилья. Однако этот закон так и остался декларацией. Велика вероятность, что и закон о 50% компенсации не заработает, рассказала «Донбасс.Реалии» в интервью руководитель гражданской платформы защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе Наталья Целовальниченко.

Переселенцы дискриминированы практически во всех сферах жизни. Сейчас идет большой поток переселенцев из Донбасса и Крыма, которые выезжают в страны Евросоюза

Беженцы из Донбасса становятся дважды беженцами, после того, как люди спаслись от конфликта на востоке Украины, они вынуждены теперь спасаться от безразличия государства. Идет миграция в Европу и международные организации должны знать, считает Наталья Целовальниченко: «Мы обращаемся в международные институции, УВКБ ООН, ставим в известность, то, что происходит сейчас, никоим образом не улучшает ситуацию по правам переселенцев. Переселенцы дискриминированы практически во всех сферах жизни. Сейчас идет большой поток переселенцев из Донбасса и Крыма, которые выезжают в страны Евросоюза».

В законе прописано, что стоимость жилья государство будет компенсировать только при покупке на первичном рынке. Поскольку закон так и называется «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», статью о переселенцах в него вписали позднее.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)