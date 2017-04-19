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19 Квітень 2017, Київ 19:37
Політика

Переселенцы отстаивают право 50% компенсации при покупке нового жилья, предусмотренной законом

(Друкуємо мовою оригіналу)

Переселенцы из оккупированных территорий Донбасса собрались 19 апреля у стен Кабмина. Люди требовали у правительства ускорить работу принятого в апреле этого года Верховной Радой закона №4550. Этот документ предусматривает 50% компенсации при покупке жилья переселенцами. Переселенцы опасаются, что закон не заработает, поскольку под его реализацию в этом году не предусмотрены деньги. Активисты общественных организаций утверждают, что для решения проблем переселенцев выделяли деньги и международные организации.

Более 120 активистов-переселенцев собрались 19 апреля возле здания Кабмина и подписали коллективное обращение. Люди требовали, чтобы утвержденная в апреле Верховной Радой льгота при покупке жилья переселенцами начала работать. Новая поправка к закону №4550 гарантирует 50% компенсации государством стоимости жилья на первичном рынке, если его покупают переселенцы. Юристы готовят обращения в несколько министерств, рассказывает активист Юлия Дрюк-Ильяшенко.

«Мы подаем обращение в Кабмин с просьбой ускорить механизмы работы закона №4550. Копии мы будем направлять президенту, в КМДА
Юлия Дрюк-Ильяшенко

«Мы подаем обращение в Кабмин с просьбой ускорить механизмы работы закона №4550. Копии мы будем направлять президенту, в КМДА. Нам посоветовали обратиться в Министерство финансов, чтобы нам разъяснили, ведь очень много денег выделялось иностранными донорами, в том числе и на жилье. К сожалению, у нас нет переселенцев, которые получили хоть какие-то льготы по жилью», – говорит он.

Одной из участниц митинга была дончанка Елена Панова. Она приехала в Киев с сыном и матерью-инвалидом. Новый закон – единственная надежда для Елены приобрести собственное жилье.

Мы приехали сюда не нахлебниками, мы работаем и отчисляем налоги. Хотелось бы чувствовать от государства если не опеку, то хоть какую-либо защиту
Елена Панова

«Мы приехали сюда не нахлебниками, мы работаем и отчисляем налоги. Хотелось бы чувствовать от государства если не опеку, то хоть какую-либо защиту. Просто создается бумага как отписка, как флаг, на который всем надо посмотреть, помахать и не более того. Если принимается этот закон президентом, то значит, в ближайшее время никто не будет заканчивать эту антитеррористическую операцию», – заявляет Елена Панова.

К переселенцам вышел главный специалист департамента информации секретариата Кабмина Михаил Шевченко. Он принял обращение, но сообщил, что в этом году, скорее всего, компенсации выдавать не будут.

Чтобы исполнять закон, должны быть предусмотрены финансы в бюджете. Если закон принят в апреле текущего года, то деньги на него не предусмотрены
Михаил Шевченко

«Чтобы исполнять закон, должны быть предусмотрены финансы в бюджете. Если закон принят в апреле текущего года, то деньги на него не предусмотрены, поскольку только в декабре прошлого года принимался бюджет», – сообщил «Донбасс.Реалии» Михаил Шевченко.

Еще в 2015 году был создан закон о правах временно перемещенных лиц. Статья 17 предусматривала получение переселенцами льготного жилья. Однако этот закон так и остался декларацией. Велика вероятность, что и закон о 50% компенсации не заработает, рассказала «Донбасс.Реалии» в интервью руководитель гражданской платформы защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе Наталья Целовальниченко.

Наталья Целовальниченко

Наталья Целовальниченко

Переселенцы дискриминированы практически во всех сферах жизни. Сейчас идет большой поток переселенцев из Донбасса и Крыма, которые выезжают в страны Евросоюза
Наталья Целовальниченко

Беженцы из Донбасса становятся дважды беженцами, после того, как люди спаслись от конфликта на востоке Украины, они вынуждены теперь спасаться от безразличия государства. Идет миграция в Европу и международные организации должны знать, считает Наталья Целовальниченко: «Мы обращаемся в международные институции, УВКБ ООН, ставим в известность, то, что происходит сейчас, никоим образом не улучшает ситуацию по правам переселенцев. Переселенцы дискриминированы практически во всех сферах жизни. Сейчас идет большой поток переселенцев из Донбасса и Крыма, которые выезжают в страны Евросоюза».

В законе прописано, что стоимость жилья государство будет компенсировать только при покупке на первичном рынке. Поскольку закон так и называется «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», статью о переселенцах в него вписали позднее.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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