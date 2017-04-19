Порошенко у Лондоні порівняв Росію із крокодилом

Президент Петро Порошенко скористався візитом у Лондон, щоб закликати Велику Британію та інші західні держави далі допомагати Україні у протистоянні російській агресії. Він закликав зберегти санкції щодо Росії та зазначив, що якби не спротив України, російські танки зайшли би «набагато глибше у Європу».

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У переповненій залі Королівського інституту з міжнародних відносин у Лондоні президент України Петро Порошенко заявив, що санкції, хоч і не ідеальні, але, якщо вони допомогли хоча б трохи зменшити кількість загиблих від рук Росії українців, то цього досить, щоб їх не скасовувати.

Очевидно, намагаючись бути переконливішим для британської аудиторії, Порошенко взяв величезну цитату з прем’єр-міністра Вінстона Черчілля, який на початку Другої світової війни застерігав про ненаситність агресора – порівнюючи його з ненаситним крокодилом.

Багато вважають, що тільки-но Росія буде нагодована, вона перестане становити загрозу. У Росії нема проблеми з голодом. У неї є світоглядна проблема

«Є місце, де ці правдиві слова є сьогодні такими ж очевидними, як на той час в Об’єднаному Королівстві. Це місце – Україна. І є крокодил, якого дехто, якщо не багато хто, охоче б нагодував удосталь сьогодні, щоб убезпечити своє завтра. Багато вважають, що тільки-но Росія буде нагодована, вона перестане становити загрозу. Дозвольте не погодитися. У Росії нема проблеми з голодом. У неї є світоглядна проблема», – сказав президент Петро Порошенко.

Український керівник закликав міжнародну спільноту до єдності і сили у протистоянні російській загрозі. І багатьох у Лондоні в цьому не треба переконувати.

У питаннях і відповідях були порушені теми корупції – Луцевич

Представниця Королівського інституту міжнародних відносин Орися Луцевич сказала Радіо Свобода, що виступ президента України лунав щиро і, ймовірно, дав відповіді на багато запитань, які мали ті, хто стежить за міжнародною політикою та українськими справами.

На Заході говорять, що Україна має дві загрози: це зовнішня – Росія і внутрішня – висмоктування ресурсів з країни через корупційні схеми

«Я думаю, так воно й планувалося, хоча у питаннях і відповідях були порушені теми корупції. І, звичайно, на Заході дуже часто говорять, що Україна має дві загрози: це зовнішня – Росія і внутрішня – висмоктування ресурсів з країни через корупційні схеми. Можливо хотілося більше почути, але він, відповідаючи на запитання, досить чітко розповів про те, що вже було зроблено, наголошуючи на створенні антикорупційних інституцій і на оновленні судів», – сказала Орися Луцевич.

Після ранкової промови в інституті президент Порошенко зустрічався з групою депутатів британського парламенту, а потім з прем’єр-міністром Терезою Мей.

У тих розмовах йшлося, зокрема, про наміри президента розширити військову співпрацю і заручитися підтримкою Британії у питанні санкцій та дипломатичних зусиль.