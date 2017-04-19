Байки про безвіз: як їздять грузини і що чекає українців

Що ближче для України безвізовий режим з ЄС, то більше міфів виникає навколо його впровадження. Розвіяти деякі байки про безвіз, а заодно й розповісти про порядок перетину кордону, вирішили на засіданні уряду, що відбулося 18 квітня. Візову лібералізацію ще остаточно не затвердили, для цього залишається ще кілька офіційних кроків. Та в Україні очікують на впровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу вже в червні. Для цього українцям необхідно мати біометричний паспорт. Та чи легко його отримати зараз?

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Наприкінці березня запрацював безвізовий режим для Грузії. За перші тижні безвізу до країн Шенгенської зони поїхали близько 7 тисяч громадян Грузії.

Не пропустили лише трьох: один не мав біометричного паспорта, інший – підтвердження бронювання готелю, третій – документів, що підтверджують мету візиту, повідомляє сайт «Еспресо».

«Прямо вдарили штамп і впустили» – враження з Грузії

Грузин Віталій Сафаров розповідає Радіо Свобода, що летів із Тбілісі до Праги за новими правилами і був здивований, наскільки все виявилося легко. Після Чехії він попрямував до Києва, і тут його паспорт перебрали по сторінках, каже, що українська митниця забрала набагато більше часу, ніж Шенгенська.

Не думав, що буде так легко. Нам поставили штамп за 2-3 хвилини, хоча ми чекали на запитання

«Я сам не думав, що буде так легко і на кордоні не буде питань. Це все залежить, мабуть, від країни. Нас навіть не спитали: «Куди ви їдете, навіщо?». Нам поставили штамп за 2-3 хвилини. Вони лише просять страховку. Страховка обов’язкова. Хоча на нашому кордоні, коли ми вилітали, нам сказали, що обов’язкова ще виписка з банку. Як я знав, мінімально в нас має бути 50 євро на людину на день. Але нас не спитали нічого. Прямо вдарили штамп і впустили, хоча ми чекали на запитання», – ділиться враженнями Віталій Сафаров.

Щодо Грузії теж були побоювання, що люди масово поїдуть працювати нелегально в країни ЄС. Втім, це зараз зробити ще складніше, ніж раніше, пояснює Віталій Сафаров. Через 90 днів, як людина відзначилась на кордоні, її почне шукати власна країна, щоб повернути назад, пояснює грузин.

Які документи потрібні якщо безвіз?

Безвізовий режим не передбачає виїзду для роботи або навчання за кордоном. Як відомо, перша умова перетину кордонів 30 країн, в яких працюватиме безвіз, – біометричний паспорт, друга умова – за період півроку в цих країнах можна перебувати не більше, ніж три місяці.

Що стосується необхідних документів – звучать розповіді, байки

«Що стосується необхідних документів – звучать розповіді, байки, що раніше можна було отримати візу і бути впевненим у перетині кордону, тепер із собою треба тягати купу документів, які будуть запитувати прикордонники на в’їзді. Хочу наголосити: ніяких додаткових документів, крім тих, що прикордонник міг запитати у людини, яка мала в паспорті візу, ніхто запитувати не буде», – повідомив на засіданні уряду перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

Якщо хтось хоче працювати, навчатись чи перебувати в країні ЄС більше ніж 90 днів, необхідно отримати візу в посольстві цієї країни.

Розпочалась видача біометричних документів трохи більше ніж 2 роки тому. На сьогодні 3 мільйони 240 тисяч 705 українців отримали такі паспорти. Кожного дня від 10 до 12 тисяч українців оформляють і отримують закордонні документи.

Де і за скільки оформити паспорт

Оформити біометричний паспорт можна у трьох структурах: підрозділах міграційної служби, відділеннях «Паспортний сервіс» (ДП «Документ») та у Центрах надання адміністративних послуг (не у всіх, наразі у 18 центрах у великих містах).

Вартість оформлення біометричного паспорта: за 20 робочих днів – 557 гривень, за 7 робочих днів – 810 гривень. Для цього потрібен паспорт громадянина України, для дітей – свідоцтво про народження та відповідні документи одного з батьків, податковий ідентифікаційний код. Фотографію роблять за місцем оформлення. Діти до 12 років отримують біометричні документи без відбитків пальців.

Українець Ігор Решетняк подав документи на заміну паспорта у січні й наприкінці того ж місяця його документ був готовий. Щоправда, забрати його він зміг у квітні з особистих причин. За документ Ігор сплатив не 500, і навіть не 800 гривень. Йому оформлення паспорта обійшлося в межах 900 гривень, бо він пішов до «Паспортного сервісу», що представлене Державним підприємством «Документ». Ігор обрав цей шлях свідомо – аби не витрачати час у чергах.

Для мене було дуже важливо, щоб максимально все було швидко зроблене

«Для мене було дуже важливо, щоб максимально все було швидко зроблене. А оскільки в Державній міграційній службі години прийому є не кожен день і вони досить незручні, мені було простіше піти через посередника. Хоча, за можливості, я б пішов напряму», – пояснює українець.

У міграційній службі пояснюють, що державне підприємство «Документ» бере за свої послуги більше грошей через підвищений сервіс обслуговування. Втім, цей посередник залишається державним.

«Там набагато комфортніші умови створені, СМС-інформування, дитячі майданчики, безкоштовний Wi-fi. За той сервіс – офіційна доплата 400 гривень за паспорт. Ці кошти витрачають на оренду приміщень, закупівлю техніки, зарплату. Вони з бюджету не фінансуються», – розповідає голова прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько.

Ті, хто зараз мають чинну Шенгенську візу, можуть нею користуватись упродовж терміну, який у ній зазначено. Старі закордонні паспорти також діють протягом терміну, на який видані, і не підлягають обов’язковій заміні.