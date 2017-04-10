«Безвіз» для України: чи висуватимуть додаткові умови жителям окупованого Донбасу?

«Безвіз» для України і «безвіз» для Донбасу – чи є різниця? Жителі прифронтових територій, які звикли до особливого ставлення з боку держави, очікують такого ж – і від Європи, мовляв, і там зажадають довідку переселенця. «Донбас.Реалії» у Страсбурзі стежили за дебатами щодо українського «безвізу» і розкажуть: чи ділить Європа громадян України за місцем прописки і що потрібно, аби потрапити в Європу без віз?

Європейський союз відкриває кордони для громадян України. Після успішного голосування в Європейському парламенті – до набрання чинності безвізового режиму залишаються формальності, переконують в Брюсселі.

Українці зможуть подорожувати до Євросоюзу без віз вже в червні

Українці зможуть подорожувати до Євросоюзу без віз вже в червні, причому стосується це як жителів анексованого Криму, так і окупованих проросійськими угрупованнями частин Донецької і Луганської областей.

Обов’язкова умова – українське громадянство. Ще один неодмінний атрибут – закордонний паспорт нового зразка з біометричним чіпом. Зайвих питань громадянам України, кажуть в Брюсселі, ставити не будуть.

Громадяни України, навіть, якщо вони живуть в Криму чи на сході, матимуть можливість подорожувати

«Громадяни України, навіть, якщо вони живуть в Криму, навіть, якщо вони живуть на сході країни, матимуть можливість подорожувати за умови, звичайно, якщо вони є власниками біометричних паспортів, виданих українськими органами влади», – зауважила в коментарі «Донбас.Реалії» представник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Майя Косьянчич.

Кого до Європи не впустять?

За біометричним паспортом жителям непідконтрольних територій доведеться звертатися до українського уряду

Втім це не означає, що кордон відкритий для всіх. За біометричним паспортом жителям непідконтрольних територій доведеться звертатися до українського уряду. Одна з умов отримання – довідка про несудимість. Бойовикам проросійських угруповань, які потрапили в поле зору правоохоронців, таким чином отримати документ не вдасться.

Громадянство, за Конституцією України, може бути тільки одне

Ще важливий момент – громадянство, за Конституцією України, може бути тільки одне. Законопроект, за яким у майбутньому можуть позбавляти українського громадянства тих, хто добровільно отримав друге – вже зареєстрований у Верховній Раді.



Якщо його підтримають, герою одного з відео, який демонстративно рве український паспорт і хвалиться російським – біометричного паспорта не бачити. А значить – і шлях до Європи буде закритий.



Не варто забувати, що Європейський союз має і власний «чорний список» осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України. У ньому – як лідери бойовиків з українськими паспортами, так і російські воєначальники.

Є й інший список санкцій – у ньому ті, хто має відношення до розграбування української скарбниці. Це п’ятнадцять високопоставлених чиновників часів Віктора Януковича. Їм в’їзд в ЄС закритий вже понад три роки.