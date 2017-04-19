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Списки на проверку 60 тысяч граждан поступили от Госпогранслужбы, говорят чиновники департамента соцзащиты. Такая практика приостановки выплат в Украине используется не впервые. В прошлом году, по данным общественных организаций, в списки на проверку попали около 500 тысяч человек. 300 тысяч из них не смогли подтвердить свое пребывание на подконтрольной территории и лишились выплат. Общественники называют решения о прекращении выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий противоречащими Конституции и разрабатывают механизм возобновления таких выплат.

В списки Госпогранслужбы в большинстве своем попали люди, которые больше 60 дней отсутствуют на подконтрольной Украине территории. Об этом рассказала директор департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук. По ее словам, выплаты этим гражданам пока только приостанавливаются, а не блокируются полностью. И люди могут их сразу же возобновить. Но вскоре должна заработать электронная система, в которой нарушители автоматически будут лишаться статуса переселенца и, соответственно, пенсий и социальных выплат.

Если произойдет блокирование выплат, то мы сможем их восстановить только через полгода

«Если же наступит момент, а он может в любой момент наступить, и произойдет блокирование выплат, то в этом случае мы сможем их восстановить только через полгода. Новое обращение, новая справка и новые взаимоотношения», – рассказала Элеонора Полищук.

Практика приостановления выплат по спискам СБУ или Госпогранслужбы используется не впервые. В прошлом году, по данным общественных организаций в списки на проверку попали около 500 тысяч человек. 300 тысяч из них не смогли подтвердить свое пребывание на подконтрольной территории и лишились выплат.

Я до ванной еле могу дойти, не то что поехать переоформить пенсию – жительница ОРДЛО

По такому сценарию осталась без пенсии Альбина Демьяновна. Женщина живет в одном из оккупированных городов Донбасса. У нее онкологическое заболевание. Ранее она выезжала на подконтрольные Украине территории для прохождения верификации, но сейчас состояние здоровья ей уже не позволяет этого делать. В начале этого года выплачивать пенсию ей перестали. А оформлять выплаты через местную группировку, которая контролирует город, она принципиально отказывалась.

Я просто физически не могу поехать

«Я просто физически не могу поехать. Меня уже выписали из больницы, потому что использовали весь арсенал лечения. Только симптоматическое лечение. Говорят, дорогу осилит идущий. Вот я ее осиливаю кое-как до ванной. И получается, что, отработав такое время, работала всегда добросовестно… Не могу передать свое отношение, боюсь расплакаться», – рассказала Альбина Демьяновна.

Пенсия является собственностью человека и ее нельзя забрать просто так – Новакова

Решения прекращать выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий противоречат Конституции, а также международным конвенциям, которые подписала Украина. Такое мнение выразила координатор по защите и адвокации «Норвежского совета по делам беженцев» Наталья Новакова. По ее словам, с 2014 года все вопросы выплаты пенсий регулируются постановлениями Кабмина. Но эти документы противоречат украинскому и европейскому законодательству.

У нас даже есть решение высшего административного суда о том, что эти постановления Кабинета министров о невыплате пенсий являются незаконными

«У нас даже есть решение высшего административного суда о том, что эти постановления Кабинета министров о невыплате пенсий являются незаконными. Тем не менее, они продолжают функционировать. Кроме того, можем говорить о статье 1 протокола к европейской конвенции по правам человека, которая говорит, что пенсия является собственностью человека и ее нельзя забрать просто так», – рассказала Наталья Новакова.

Сейчас при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий разрабатывается механизм возобновления выплаты пенсий. В межведомственные группы входят представители общественных организаций. Одна из них «Донбасс-SOS». Координатор организации Ольга Гвоздева рассказала, что планируется изменение подхода к выплате пенсий жителям ОРДЛО. В первую очередь пенсии нужно отвязать от справки переселенца, чтобы люди могли обслуживаться в любом удобном для них управлении пенсионного фонда. К тому же, предлагается изменить сроки для прохождения верификации.

Предлагаем периодичность верификации – раз в год

«Предлагаем периодичность верификации – раз в год. Как это касается граждан, проживающих за рубежом. Им не нужно чаще, чем раз в год появляться», – рассказала Ольга Гвоздева.

Что же касается пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут выезжать на подконтрольные правительству территории, то общественники предлагают просить международные гуманитарные организации помочь с верификацией таких граждан. Однако, чтобы новый механизм начал действовать, нужна политическая воля руководства страны, говорят общественники. Но пока законопроекты по возобновлению выплаты пенсий жителям ОРДЛО поддержки не находят.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)