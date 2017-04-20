Чиновники Запоріжжя посідають останні місця у рейтингах відкритості міст України

Запоріжжя – Запоріжжя посідає друге місце з кінця у рейтингу прозорості 25-ти міст України за дослідженням антикорупційної організації «Transparency International Україна». Це не перше дослідження, де влада обласного центру отримує низькі показники прозорості й відкритості. Торік громадянська мережа «Опора» визнала мера міста Володимира Буряка найбільш непублічним в Україні. Натомість у прес-службі міського голови назвали Володимира Буряка «абсолютно публічною і абсолютно доступною людиною».

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F318584828&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Дослідження, здійснене «Transparency International Україна» разом з «Інститутом політичної освіти» щодо прозорості міст, охоплює 91 показник діяльності місцевої влади у 13 сферах. В отриманому умовному рейтингу у Запоріжжя передостаннє, 24-е місце. Під час формування рейтингу міст представники «Transparency International Україна» вивчали якість інформації на сайті мерій, відповіді на свої інформзапити та спілкувалися й анкетували працівників муніципалітету.

Наразі мер Запоріжжя Володимир Буряк також має найнижчий індекс публічності серед своїх колег в Україні за даними «Опори».

Представник цієї організації Ярослав Храпський каже: рейтинг «Transparency International Україна» підтверджує раніше виявлені тенденції.

Має публікуватися дуже великий перелік тих документів, тих конкурсів, що мають бути на офіційному сайті

«Соціальні послуги – нуль. Комунальне майно – нуль. І освіта – нуль. Згідно із законом про публікацію відкритих даних, має публікуватися дуже великий перелік тих документів, тих конкурсів, що мають бути на офіційному сайті. Ми пам’ятаємо, що Володимир Буряк на своєму підсумковому форумі, конференції у грудні всім обіцяв, що незабаром буде сайт, де все буде публікуватися. На жаль, станом на 19 квітня 2017 року цього сайту немає, і ми не можемо отримати ту інформацію, у тому вигляді якому вона має бути. Згідно вже не з рекомендаціями «Transparency International», це вже зобов’язання публікувати згідно із законом», – зазначає експерт.

Міська влада не дослухається до громадськості?

Проблему з публічністю міської влади відзначають і місцеві громадські активісти. «Невідкритість» Запорізької мерії перебуває у законній площині, каже координатор центру громадського моніторингу «Дій» Максим Щербина. Активіст зазначає, це спосіб уникнути невигідних для міської влади ситуацій і, як приклад, наводить практику призначення заступників мера у Запоріжжі.

«Ця процедура має відбуватися на конкурсній основі, але мерія обходить цей момент, бо люди, які в наступному стають заступниками, перед цим працюють помічниками мера певний час і після цього можуть не через конкурс, а через призначення ставати заступниками», – роз’яснює представник «Дій».

Також активіст ще однією сферою «закритості» мерії називає закупівлі. Встановлені мером порогові суми для придбання товарів і послуг без використання системи ProZorro кілька разів змінювались, каже Максим Щербина.

Департаменти та комунальні структури могли здійснювати закупівлі не виносячи на аукціон, не роблячи всю прозору процедуру, лише вказавши, що це «нагальна потреба»

«Якщо спочатку там були досить лояльні цифри – 50, 150 тисяч, то починаючи з 27 січня 2017 року суми допорогових закупівель встановили на 500 тисяч гривень. Це дуже великий зазор. З серпня про грудень існувала «нагальна потреба» – департаменти та комунальні структури могли здійснювати закупівлі лише завантажуючи договір в ProZorro, не виносячи це на аукціон, не роблячи всю прозору процедуру, лише вказавши, що це «нагальна потреба», – розповідає активіст.

Наразі представники «Дій» та «Опори» називають результати дослідження «Transparency International Україна» цілком передбачуваними. Ярослав Храпський зазначає, наявна оцінка прозорості Запорізької мерії демонструє, що міська влада не прагне більш відкрито комунікувати з громадою.

«Це оцінка об’єктивна. Вона показує не те, що влада погано працює, а наскільки вона не хоче відкриватися і давати механізми комунікації. Ми отримали на даний момент владу, яка діє за своєю наміченою стратегією, не бере до уваги ніякі рекомендації ані потужних громадських інститутів, ані потужних якихось експертів в сфері державного управління, а вона рухається до тієї мети, яку їй чи вона собі поставила», – каже експерт.

«Мер Запоріжжя – абсолютно публічна і абсолютно доступна людина»

У січні цього року речниця міського голови Запоріжжя Ольга Мішок, коментуючи Радіо Свобода низькі показники індексу публічності мера Володимира Буряка, зауважила, що «публічність мера – в його особистих зустрічах з громадянами, спілкуванні з трудовими колективами, просто з мешканцями. Тут він є абсолютно публічною і абсолютно доступною людиною».

Радіо Свобода звернулося до прес-служби мера Запоріжжя і готове надати його коментар також з приводу дослідження «Transparency International Україна» щодо прозорості міст.