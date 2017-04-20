«Лютий квітень»: що накоїли циклони і коли в Україні потеплішає

Циклон, що заливав дощами та снігом центральні й східні області України, відступає. На зміну йому із Балкан насунувся інший циклон – «Петер», від якого найбільше засніжило південний захід країни. Несподівана негода знеструмила сотні населених пунктів, комунальники обіцяють оперативно виправити ситуацію. Дороги поки під контролем, проте українців із засніжених областей закликають віддавати перевагу громадському транспорту, особливо на вихідних. Керівникам обласних державних організацій доручили моніторити зміни та створити координаційні штаби.

Після 26 квітня до України повернеться весна й температура буде на рівні +20 градусів. Проте поки що українцям не варто ховати зимовий одяг.

Негода, що почалась у вівторок, збереглась і у четвер: засніжило на Закарпатті та Львівщині, а також у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях.

Харків

Без струму

Найбільш напружена ситуація через погоду у шести областях: Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській. Подекуди випала місячна норма опадів:

«Сніговий покрив на Харківщині, Дніпропетровщині – від 1 до 18 сантиметрів, та в Карпатах – до 24 сантиметрів», – говорить заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Засніжена карпатська вершина

Постійні снігопади знеструмили понад 500 населених пунктів за кілька днів. Ситуація ускладняється тим, що опалювальний сезон уже завершено. І оперативно відновити його – технічно дуже складно і дорого.

Про те, як швидше вирішити проблеми областей, радився міжвідомчий оперативний штаб державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов в Україні.

«Сьогодні ми спостерігаємо у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях погіршення погодних умов. На сьогодні зберігаються ще 199 населених пунктів (станом на 7 годину ранку – ред.), які відключені від електроенергії, вчора ця кількість була до 550», – сказав віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Запоріжжя

Скажімо, у Дніпрі без світла залишаються 20 тисяч людей і навіть цілий житловий масив міста – Рибальський.

Бригади обленерго в цілодобовому режимі працюють над тим, щоби виправити ситуацію в областях. А для моніторингу діятимуть оперативні штаби.

Розчищувальна техніка

До ліквідації наслідків негоди залучили майже три тисячі комунальників різних відомства та понад тисячу одиниць техніки.

Скажімо, на Одещині, яку вранці у четвер засипало снігом, готові до роботи 127 одиниць дорожньої техніки, повідомив начальник Служби автодоріг в Одеській області Олег Варивода.

«Ми відразу розіслали всім підрядним організаціям припис про негайне переобладнання техніки на зимову (резину – ред.), тому що техніка універсальна, частково використовується для ремонтних робіт», – сказав він.

Одещина

Школи, лікарні

Через холод та закінчення опалювального сезону в Чернівцях до 24 квітня призупинили навчальний процес у школах. Дошкільні заклади, де немає можливості централізовано подати теплоносій, обігріваються електроприладами. Для цих закладів збільшено ліміти на споживання електроенергії. Водночас поновили опалення в міській дитячій лікарні, Будинку малюка, військо-спортивному ліцеї, школі-інтернаті.

Вимушені канікули до понеділка матимуть і школярі Миколаєва. У Запоріжжі школи закрили до спеціального розпорядження міської влади про те, що навчання поновлено. Водночас у запорізьких школах мають бути створені чергові групи для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома. Аналогічні заходи застосували і у 18 районах та містах Харківщини.

У Дніпрі школярі сидітимуть вдома до понеділка, деякі виші також не працюють. Через аномальну погоду в місті відновлюють теплопостачання лікарень і пологових будинків.

Дерева

Негода також повалила 2,5 тисячі дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Комунальники закликають обережно ходити у «зелених» зонах: скажімо, 18 квітня на Дніпропетровщині дерево, падаючи, травмувало 60-річну жінку. Вона померла у лікарні від отриманих травм.

На те, щоби прибрати усі дерева, може знадобитись два тижні, коментували представники Дніпропетровщини під час засідання міжвідомчого штабу.

Дороги

Патової ситуації на шляхах поки немає: на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Рух по одній трасі Чернівецької області обмежено через зсув. У Дніпропетровській області через розвернення великовантажних автомобілів та ДТП 19 квітня утворились затори, де було від 40 до 60 одиниць автотранспорту. На Одещині перекривати дороги поки не планують.

А на слизькій від дощу та мокрого снігу дорозі в Болградському районі на Одещині водій пасажирського мікроавтобусу не впорався з управлінням. Транспортний засіб перекинувся, п’ятьох людей госпіталізовано.

Та справжні проблеми можуть початись ближче до вихідних, прогнозують у Державній службі надзвичайних ситуацій – адже українці традиційно роз’їжджатимуться із великих міст на поминальні дні. Тож жителям «проблемних» областей радять тимчасово пересісти на громадський транспорт. А водіїв, які змінили зимову гуму на літню, закликають утриматися від поїздок.

Якщо буде необхідність, вантажний транспорт на дорогах зупинятимуть, сказав віце-прем’єр-міністр Зубко: «Прошу обласні державні адміністрації організувати щоденний моніторинг ситуації на дорогах і з енергетикою, моніторинг транспорту в координації з Національною поліцією, а також службою облавтодорів».

Неспокійне море

А в одеському Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів застерігають: штормове попередження діятиме в регіоні ще й в п’ятницю. Поблизу портів висота хвиль сягатиме півтора метри, у морі вони будуть вищими, поінформувала співробітниця відділу морських прогнозів Земфіра Заволокіна.

«По морю це близько двох метрів. У нас із Балканів вийшов циклон, дощі ідуть, налипання снігу може бути невелике», – сказала Заволокіна.

А на Одещині негода внесла корективи і у творчий процес: художній фільм про героїчний супротив тральщика «Черкаси» під час анексії Криму три роки тому ускладнюється потужним вітром.

«Свічечку поставили, треба ще Посейдону якусь жертву видати», – сказав режисер стрічки Тимур Ященко.

Замерзли слони, мерзнуть урожаї плодових

Постраждали від похолодання і «брати менші». У Харківському зоопарку тварини відмовились виходити на прогулянку через сильний снігопад.

«Аун і Тенді (це наші слони) відмовилися виходити на ранкову прогулянку, вирішивши перечекати снігопад в приміщенні. Лебеді та інші водоплавні птахи залишилися на березі, а клишоногі щосили принюхувались, намагаючись зрозуміти, що сталося», – йдеться у повідомленні на сторінці Харківського зоопарку у Фейсбуці.

Через квітневі холоди мерзнуть і рослини. Укргідрометцентр прогнозує, що Україна може втратити третину урожаю плодових через різке зниження температури. Постраждають цвітіння абрикоса, ранніх сортів вишень, груш. А от озимим культурам нічого не загрожує.

Коли очікувати потепління?

Далі циклон «Петер» просуватиметься на схід, і до складних погодних у п’ятницю слід готуватись півдню Хмельницької області, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Полтавській та Харківській областям, написала у Facebook синоптик Наталка Діденко. На них чекає налипання мокрого снігу, дощі та сильних вітер.

«Поєднання цих метеорологічних явищ може суттєво погіршити ситуацію на дорогах, стан комунальних об’єктів, ЛЕП, настрій, здоров’я та загальний весняний оптимізм», – повідомляє Діденко.

У Херсоні, Запоріжжі, Донецьку та Луганську також «гулятиме» циклон, але там переважатиме дощ. На решті території триматиметься суха, проте холодна погода – у ніч на п’ятницю від +2 до –4, вдень у п'ятницю від 0 до +6 градусів, і лише в Приазов'ї, в Криму, на Волині та Рівненщині буде тепліше – від +8 до +12 градусів, пише синоптик.

Та поки, як жартують українці у соцмережах, триває «лютий квітень», слід повернутись до зимового одягу, пити більше гарячого чаю та чекати на тепло, каже синоптик Наталка Діденко.

«Потепління поступове. Температура дещо підвищиться. Але ось дощики дуже ймовірні і в суботу, і в неділю. Але справжнє потепління, як ми очікуємо, яке дуже хочемо, десь до +15, +18 градусів, почнеться із 25 квітня», – сказала Діденко у коментарі Радіо Свобода.