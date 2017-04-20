План Кремля. Агентство Reuters знайшло докази втручання Росії в американські вибори

У Кремлі рекомендують не довіряти публікаціям з посиланням на анонімні джерела. Так відреагував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на повідомлення ЗМІ, зокрема агентства Reuters, про те, що Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД) розробив план втручання Москви у президентську кампанію США 2016 року.

Спецслужби США запідозрили Росію у втручанні в президентську кампанію, коли вивчили два документи, підготовлених Російським інститутом стратегічних досліджень. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на трьох чинних і чотирьох колишніх американських чиновників. У першому документі, підготовленому згаданим інститутом в червні 2016 року і призначеному вищому керівництву Росії, рекомендували почати пропагандистську кампанію в соцмережах і на російських міжнародних новинних каналах. Другий документ – жовтневий – попереджав, що кандидат від Демократичної партії Гілларі Клінтон, швидше за все, отримає перемогу в кампанії, а тому рекомендували «закінчити пропаганду на підтримку Трампа» і зосередитися на повідомленнях про порушення на виборах.

Російський історик і політолог Олександр Ситін кілька років тому працював у РІСД. За його словами, в інституті немає фахівців, які розуміють американські реалії, тому, вважає фахівець, документи готували, ґрунтуючись на інших міркуваннях.

«Справа в тому, що інститут взагалі виходить з того положення, до речі, поширеного і в російських ЗМІ, що десь існує прошарок людей, в тому числі в політичному істеблішменті, які симпатизують Росії. Якщо виходити з того, що такий прошарок людей є, тоді дії інституту принаймні можна пояснити. Але справа в тому, що насправді такого прошарку людей немає, і це показала досить яскраво ситуація з Україною і ті прорахунки, які були допущені там», – каже Ситін.

Надійні джерела

Агентство Reuters уточнює, що саме через документи Російського інституту стратегічних досліджень адміністрація Обами дійшла висновку, що Росія здійснювала спроби втручання у виборчу кампанію США. За словами фахівця- американіста, професора інституту міжнародних відносин Володимира Сухого, Російський інститут стратегічних досліджень займався безпосередньо тією частиною, що стосується пропагандистського втручання.

Моя багаторічна і довготривала робота з Reuters доводить, що у них все-таки досить надійні джерела

«Моя багаторічна і довготривала робота з Reuters доводить, що у них все-таки досить надійні джерела. Хоча ми зараз спростовуємо, що ці джерела надійні. Але, я думаю, Reuters користується достовірною інформацією і, напевно, це все-таки було. Там кілька частин було щодо втручання у вибори, але пропагандистську частину виконував дещо дивний Російський інститут стратегічних досліджень», – зазначає фахівець.

Російський інститут стратегічних досліджень з'явився як військово-цивільний підрозділ Служби зовнішньої розвідки в 1990-х роках. Зараз його очолює колишній керівник цієї служби Михайло Фрадков.

Експерти кажуть, що крапку в оприлюдненні фактів втручання Росії в вибори президента США в 2016 році ще не поставили.