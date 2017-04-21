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21 Квітень 2017, Київ 12:16
Відео

За кілька днів до президентських виборів у Парижі сталася стрілянина (відео)

За кілька днів до президентських виборів у Парижі сталася стрілянина (відео)
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На відео з місця події видно поліцейські машини і гелікоптери. Влада закликає людей уникати наразі цієї частини міста. Очевидці повідомили Reuters, що чоловік вийшов з машини і розпочав стріляти з автомата «Калашникова». Поліція Парижа повідомляє, що один офіцер вбитий і один поранений під час стрілянини, яку розпочав щонайменше один нападник. Стрілянина сталося 20 квітня у центрі міста, на Єлисейських полях. Поліція вважає це, ймовірно, «терористичним актом». Афілійоване з угрупованням «Ісламська держава» інформагентство Amaq заявило про причетність бойовиків до атаки «в самому серці Парижа» й визначило нападника як бельгійця Абу Юсифа. (Відео Reuters)

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