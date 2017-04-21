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21 Квітень 2017, Київ 16:42
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У прифронтовому Лимані активісти спробували вигнати мера. Звинувачують в сепаратизмі (відео)

У прифронтовому Лимані активісти спробували вигнати мера. Звинувачують в сепаратизмі (відео)
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Мітинг активістів, які не згодні з роботою міського голови Лиману, що на Донеччині, Петра Цимідана, закінчився спробою підписати відставку та вигнати його з будівлі. В акції брали участь лиманські активісти та представники громадських організацій з усієї області. Лиманському голові закидали від претензій щодо стану доріг, закриття громадської ради та «роздутого» апарату до обвинувачень у сепаратизмі. Зі свого боку Цимідан звинуватив активістів у тому, що за цей мітинг вони отримують гроші. Не знайшовши порозуміння біля будівлі міськради і в сесійній залі, конфлікт перемістився до кабінету голови. Після суперечок мітингувальники виштовхали лиманського голову з кабінету, а згодом і з будівлі. Пропозицію добровільно звільнити посаду Петро Цимідан відхилив.

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