Мітинг активістів, які не згодні з роботою міського голови Лиману, що на Донеччині, Петра Цимідана, закінчився спробою підписати відставку та вигнати його з будівлі. В акції брали участь лиманські активісти та представники громадських організацій з усієї області. Лиманському голові закидали від претензій щодо стану доріг, закриття громадської ради та «роздутого» апарату до обвинувачень у сепаратизмі. Зі свого боку Цимідан звинуватив активістів у тому, що за цей мітинг вони отримують гроші. Не знайшовши порозуміння біля будівлі міськради і в сесійній залі, конфлікт перемістився до кабінету голови. Після суперечок мітингувальники виштовхали лиманського голову з кабінету, а згодом і з будівлі. Пропозицію добровільно звільнити посаду Петро Цимідан відхилив.