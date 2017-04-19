У Росії затримали брата ймовірного організатора нападу у Санкт-Петербурзі

Федеральна служба безпеки Росії повідомляє про затримання у Москві Акрама Азімова, брата ймовірного організатора нападу у Санкт-Петербурзі.

Його затримали 19 квітня у Підмосков’ї і доставили до Слідчого комітету Росії.

Російські слідча вважають, що 29-річний Акрам Азімов допомагав переводити кошти для підготовки нападу.

Організатором атаки у петербурзькому метро, за даними російських силовиків, є 27-річного Аброр Азімов. Його арештували 18 квітня, він визнав провину.

3 квітня у вагоні метро Санкт-Петербурга стався напад, загинули 14 людей і близько 50 були поранені. Жодне угрупування наразі не взяло на себе відповідальність за атаку.

Російське слідство називає виконавцем теракту 22-річного уродженця Киргизстану з російським громадянством Акбаржона Джалілова.

6 квітня Слідчий комітет Росії повідомив про затримання у Петербурзі і Москві восьми підозрюваних у причетності до нападу 3 квітня.