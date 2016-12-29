«1+1» не отримував офіційного запиту Нацради щодо інформації про бенефіціара – гендиректор

Генеральний директор групи «1+1 медіа» Олександр Ткаченко заявляє, що телеканал не отримував від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення офіційних запитів щодо бенефіціарного власника телеканалу.

«На сьогоднішній момент ми не отримували жодного офіційного запиту Нацради. Ми керуємося буквою закону. Пришліть документ спочатку і сформулюйте, яку інформацію ви б хотіли отримати… Були усні прохання піти назустріч і видати цей документ. Але ми не реагуємо на усні прохання, ми діємо виключно в межах закону», – сказав Ткаченко Радіо Свобода.

«Це взагалі придумана історія. Всі документи були подані до Нацради шість місяців тому. Кінцевий бенефіціар, Ігор Коломойський, всім відомий, і Нацрада про це знає. І будь-які додаткові запити не можуть слугувати причиною невидачі ліцензії. Це непов’язані одна з одною речі… Такої вимоги закону не існує. Всі вимоги закону ми виконали. Жодних зауважень не було», – додав він.

Він вкотре заявив, що є всі підстави для побоювань, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення може не продовжити ліцензію телеканалу.

Раніше в Нацраді повідомили, що 15 грудня цього року ліцензія для телеканалу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена і продовжена на сім років. Бланк ліцензії на мовлення про продовження терміну дії попередньої ліцензії телеканал має отримати не пізніше ніж 6 січня 2017 року, додали в Нацраді.

Водночас у відомстві повідомили, що звернулися до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.

Журналісти «1+1» поширили ввечері 28 грудня текст відкритого листа до президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України, в якому заявляють про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії.

Журналісти також з посиланням на «надійні джерела» заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність.

В адміністрації і Нацраді ці заяви заперечили.