ДСНС: на Вінничині ліквідували затор із кількох десятків вантажівок

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про ліквідацію затору з 39 вантажних автомобілів у Гайсинському районі на Вінничині.

За повідомленням рятувальників, затор утворився вранці через занос однієї з вантажівок. Упродовж дня автомобілі вдалося відбуксувати.

Як інформують у ДСНС, увечері 9 січня в Одеській області знято обмеження руху вантажних, великогабаритних транспортних засобів на автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Загалом в області на автодорогах загального користування – Одеса-Рені та Одеса-Кучурган – залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів.

Унаслідок негоди на Одещині залишаються знеструмленими 3 населені пункти. Працюють бригади обленерго.

У ДСНС також повідомили, що впродовж дня вдалося відновити проїзд на низці автошляхів Хмельницької та Миколаївської областей, де ситуація була складною.

Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано з 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади.