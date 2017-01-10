Пашинський заявляє про допит у прокуратурі щодо інциденту 31 грудня

Народний депутат України із фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський заявляє, що 10 січня йде на допит до прокуратури у рамках розслідування інциденту за його участю, що стався увечері 31 грудня на Київщині.

«Я, як ніхто інший, зацікавлений в об’єктивному і публічному розслідуванні цієї ситуації. Тільки об’єктивне розслідування, проведення слідчих експериментів та експертиз зможуть розвіяти брехню, яку вкидає нам в інформаційний простір з-за «поребрика» всяка нечисть і яку, на жаль, «корисні ідіоти» з великим ентузіазмом розповсюджують у нас», – написав Пашинський у Facebook.

При цьому депутат додав, що переконаний у правильності своїх дій під час інциденту.

Поліція Київщини раніше повідомила, що розслідує інцидент за участю Пашинського з використанням ним вогнепальної зброї ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківського району. У повідомленні поліції і подальшому дописі самого депутата у соцмережі йшлося про те, що Пашинський після попереджувального пострілу вистрелив у ногу чоловікові, який напав на нього з пляшкою після зауваження про залишене посеред дороги без габаритних фар авто. В результаті чоловік, якого поліція і депутат назвали «нападником», був госпіталізований.

Пізніше в коментарі телеканалу «1+1» підозрюваний чоловік на ім’я В’ячеслав заявив, що був того вечора напідпитку, йшов додому пішки, коли незнайомий водій попросив допомогти відштовхати авто, що заглухло, на узбіччя. В’ячеслав стверджує, що в цей час машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». «Ну, в мене в руці пляшка була, я його відразу й навернув», – розповів В’ячеслав. Він також стверджував, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було.

Поліція Київської області повідомила, що розслідує подію як хуліганство з боку ймовірного нападника. Згодом стало відомо, що кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту з участю Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура.