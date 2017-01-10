В інциденті з Пашинським підозру наразі нікому не оголошували – прокурор

Підозру про скоєння злочину в інциденті за участю народного депутата з фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського наразі нікому з фігурантів не оголошували, заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов.

«У нас у всіх учасників подій зараз однаковий процесуальний статус. Ми нікому не оголошували про підозру. Після виконання всіх слідчих дій, які зафіксують конкретно, хто що зробив, хто що порушив, ми зможемо тоді визначитися з їхнім статусом», – сказав Чибісов.

За словами прокурора, всі учасники події на цьому етапі є свідками.

Чибісов також зазначив, що у разі необхідності буде проведений перехресний допит з іншим учасником інциденту.

10 січня Пашинський повідомив, що об 11:00 цього дня йде на допит до прокуратури у рамках розслідування інциденту з його участю.

Поліція Київщини раніше повідомила, що розслідує інцидент за участю Пашинського з використанням ним вогнепальної зброї ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківського району. У повідомленні поліції і подальшому дописі самого депутата у соцмережі йшлося про те, що Пашинський після попереджувального пострілу вистрелив у ногу чоловікові, який напав на нього з пляшкою після зауваження про залишене посеред дороги без габаритних фар авто. В результаті чоловік, якого поліція і депутат назвали «нападником», був госпіталізований.

Пізніше в коментарі телеканалу «1+1» підозрюваний чоловік на ім’я В’ячеслав заявив, що був того вечора напідпитку, йшов додому пішки, коли незнайомий водій попросив допомогти відштовхати авто, що заглухло, на узбіччя. В’ячеслав стверджує, що в цей час машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». «Ну, в мене в руці пляшка була, я його відразу й навернув», – розповів В’ячеслав. Він також стверджував, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було.

Поліція Київської області повідомила, що розслідує подію як хуліганство з боку ймовірного нападника. Згодом стало відомо, що кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту з участю Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура.