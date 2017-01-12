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12 січня 2017, Київ 12:46
Новини | Міжнародні

У розвідці США заявляють про непричетність до витоку даних про компромат на Трампа

Джеймс Клеппер

Джеймс Клеппер

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Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявляє, що американські розвідувальні структури не причетні до витоку інформації про компромат Кремля на обраного президента Дональда Трампа.

В опублікованій 11 січня заяві Клеппера наголошується, що розвідслужби просто виконали свій професійний обов’язок, представивши Трампу повну картину з усіх питань, які можуть стосуватися національної безпеки.

За словами Клеппера, в ході бесіди з Трампом 11 січня вони зійшлися на думці, що подібні інформаційні витоки «вкрай шкідливі і завдають шкоди національній безпеці».

Голова американської розвідки запевнив, що документ про нібито наявний у російської влади компромат на Трампа, що потрапив до ЗМІ, не готували спецслужби США.

«Я наголосив, що цей документ не є продуктом розвідки США і я не вірю, що витоки сталися з розвідки», – заявляє Клеппер.

Цього тижня низка американських, британських й інших західних засобів інформації повідомила, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість повідомлень, ніби російські спецслужби мають особисту і фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа.

За цими повідомленнями, ці дані містилися в короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори.

Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці ще не перевірені відомості. Цей додаток і вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президентові Дональду Трампові та вісьмом лідерам у Конгресі США. Тим часом американське видання BuzzFeed оприлюднило, за його словами, й повний 35-сторінковий документ із неперевіреними даними щодо Трампа й Росії, на підставі якого, як стверджується, був підготований той двосторінковий витяг.

За цими публікаціями, достовірність яких іще перевіряється, зокрема, Федеральна служба безпеки Росії зробила сексуально відверті відеозаписи Трампа з повіями в готелі в Москві в перебігу його приїзду 2013 року, а його представники і російські урядовці тримали регулярний зв’язок уже під час виборчої кампанії, обговорюючи, серед інших, зламування серверів Демократичної партії США. У публікаціях також мовиться, що неназваний російський посадовець повідомив, що викрадене електронне листування Демпартії було оприлюднене з повним схваленням і підтримкою з боку команди Трампа, а він сам пообіцяв у відповідь не торкатися в перебігу кампанії російського втручання в Україні.

Трамп різко заперечив повідомлення про нібито наявний у Росії компромат на нього.

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