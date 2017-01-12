У розвідці США заявляють про непричетність до витоку даних про компромат на Трампа

Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявляє, що американські розвідувальні структури не причетні до витоку інформації про компромат Кремля на обраного президента Дональда Трампа.

В опублікованій 11 січня заяві Клеппера наголошується, що розвідслужби просто виконали свій професійний обов’язок, представивши Трампу повну картину з усіх питань, які можуть стосуватися національної безпеки.

За словами Клеппера, в ході бесіди з Трампом 11 січня вони зійшлися на думці, що подібні інформаційні витоки «вкрай шкідливі і завдають шкоди національній безпеці».

Голова американської розвідки запевнив, що документ про нібито наявний у російської влади компромат на Трампа, що потрапив до ЗМІ, не готували спецслужби США.

«Я наголосив, що цей документ не є продуктом розвідки США і я не вірю, що витоки сталися з розвідки», – заявляє Клеппер.

Цього тижня низка американських, британських й інших західних засобів інформації повідомила, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість повідомлень, ніби російські спецслужби мають особисту і фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа.

За цими повідомленнями, ці дані містилися в короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори.

Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці ще не перевірені відомості. Цей додаток і вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президентові Дональду Трампові та вісьмом лідерам у Конгресі США. Тим часом американське видання BuzzFeed оприлюднило, за його словами, й повний 35-сторінковий документ із неперевіреними даними щодо Трампа й Росії, на підставі якого, як стверджується, був підготований той двосторінковий витяг.

За цими публікаціями, достовірність яких іще перевіряється, зокрема, Федеральна служба безпеки Росії зробила сексуально відверті відеозаписи Трампа з повіями в готелі в Москві в перебігу його приїзду 2013 року, а його представники і російські урядовці тримали регулярний зв’язок уже під час виборчої кампанії, обговорюючи, серед інших, зламування серверів Демократичної партії США. У публікаціях також мовиться, що неназваний російський посадовець повідомив, що викрадене електронне листування Демпартії було оприлюднене з повним схваленням і підтримкою з боку команди Трампа, а він сам пообіцяв у відповідь не торкатися в перебігу кампанії російського втручання в Україні.

Трамп різко заперечив повідомлення про нібито наявний у Росії компромат на нього.